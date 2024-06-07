Siyah noktalardan kurtulmak mümkün mü?

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Siyah noktaların yüzünüzde oluşturduğu pürüzlü görüntü, eminim ki sizin de canınızı sıkıyordur. Ancak şunu belirtmeliyim ki cilt rahatsızlıkları arasında yer alan bu sorundan kurtulmak hiç de kolay değil. Jeller, akne sabunları, tonikler kullanmak ya da hedefe yönelik cilt bakımları yaptırmak da çoğu zaman sorunu kökten çözemeyebiliyor. Çünkü siyah nokta ile mücadele ederken doğru ürün kullanmayı ve düzenli cilt temizliği yapmayı yaşam tarzınız haline getirmeniz şart. Aksi takdirde yaptığınız uygulamalarla birlikte kaybolan siyah noktalar, bakımlarınızı aksatmanız ile birlikte yeniden ortaya çıkabiliyor.

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SİYAH NOKTA NEDEN OLUŞUR?

Siyah nokta, cilt gözeneklerinin ölü deriler, aşırı yağ ve kir nedeniyle tıkanarak, ciltte siyah görüntüde şişlikler oluşturmasıdır. Siyah noktalar için aslında estetik olarak rahatsız eden tıkanmış gözenekler diyebiliriz. Siyah rengini almasının nedeni ise gözenekler tarafından üretilen sebumun oksijenle tepkimeye girerek, koyu bir renge bürünmesidir. Kirli havaya maruz kalmak, tükettiğimiz sağlıksız gıdalar, terleme, makyaj kalıntıları, yanlış bakım ürünleri kullanmak gibi etkenler de siyah noktaları hayatınıza davet eder. Böyle bir sorun ile sürekli mücadele ediyorsanız, öncelikle bilmeniz gereken şey, cildinizi yeteri kadar temizlemediğiniz ve yanlış cilt bakım ürünleri kullandığınızdır.

SİYAH NOKTA NERELERDE ÇIKAR?

Siyah nokta denildiği zaman ilk önce aklımıza elbette ki yüz bölgemiz geliyor. Ancak bu sorun, vücudun başka bölgelerinde de kendini gösterebiliyor. Tıp dilinde açık komedon olarak da adlandırılan siyah noktalar, çoğunlukla yüzdeki yağ bezlerinin yoğun olduğu kısımlarda görülüyor. Bu nedenle alın, burun, yanaklar ve çene bölgesinde siyah noktalar ile sıkça karşılaşıyoruz. Ancak, sırt, boyun ve göğüs bölgesinde de oluşabiliyorlar.

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SİYAH NOKTA NASIL GEÇER?

Yüz güzelliğimizin ışıltısını gölgeleyen bu cilt sorunundan kurtulmak için eminim siz de akne sabunları, jeller, tonikler ve bantlar gibi birçok ürün kullanmışsınızdır. Özellikle de yağlı bir cilde sahipseniz, birçok ürün satın alıp, bu bela sorun ile mücadele ettiğinizden de şüphem yok. Çünkü siyah noktalar, daha çok yağlı ciltleri sever. Günümüzde birçok kozmetik ürün, siyah noktaların yok etme anlamında piyasada satılıyor. Ancak bu lezyonlardan kurtulmanın en önemli adımı belli bir bakım rutinini yaşam tarzınız haline getirmektir. Aksi takdirde belli bir süre yok olan siyah noktalarınız, uygun ortamı yakaladığı anda yeniden ortaya çıkacaktır.

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SİYAH NOKTA SIKILIR MI?

Siyah noktaların varlığını cildinizde gördüğünüz anda onları sıkmak gibi bir isteğe kapılabilirsiniz. Ancak siyah noktaların sıkılması kesinlikle tavsiye edilen bir durum değildir. Çünkü gözenekleri kapatan kalıntıların tamamını çıkaramayabilirsiniz. Bu durum, siyah noktanın daha çok büyümesine ve yayılmasına neden olabilir. Ayrıca tırnaklarınızla cildinize bir kuvvet uyguladığınız için cildinizi tahriş ederek, inflamasyona veya yaraya sebebiyet verebilirsiniz.

SİYAH NOKTA NASIL TEMİZLENİR?





Yüzünüzü düzenli yıkayın: Siyah noktalardan kurtulmak için öncelikle cildinizi düzenli olarak jel bazlı temizleyicilerle sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez yıkamanız şart. Böylece cildinizi gün içerisinde maruz kaldığı yağ ve kir oluşumundan kurtarmış olursunuz. Ancak cildi çok hassas ve kuru olanlara günde bir kez yıkamaları önerilmektedir.

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Peeling ürünlerini kullanın: Siyah nokta temizleme uygulamalarınıza doktor önerisi eşliğinde peeling eklemeniz de faydalı olacaktır. Özellikle kullanacağınız alfa ve beta hidroksi asit ya da retinol içeren peelingler, gözeneklerin temizlenmesinde en büyük destekçilerdir.

Su bazlı ürünleri tercih edin: Yağ içeriğine sahip olan kozmetik ürünler, siyah nokta çıkmasının en önemli nedenleri arasındadır. Bu yüzden yağsız cilt bakın ürünleri ve makyaj malzemeleri kullanmaya özen gösterin. Yaz aylarında kullandığınız güneş koruma kremlerinde de yine su bazlı olanları tercih edin.

Cilt maskeleri kullanın: Cildinize uygun seçtiğiniz maskeleri de hafta bir kere olmak üzere uygulayabilirsiniz. Böylece cildinizin yağ dengesini ve kirden arındırılmasına yardımcı olabilirsiniz.

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Yastık kılıflarını sık sık değiştirin: Cildinizde biriken yağ ve kirler, yastık kılıfları tarafından emilir ve yastığınızla her buluştuğunuzda bu kalıntılar, yüzünüzle temas eder. Bu nedenle yastık kılıflarınızı sık sık değiştirmeyi ihmal etmeyin.

Teknolojiden faydalanın: Siyah noktalar ile mücadelenizde teknolojik cihazlarla geliştirilmiş bazı yöntemler de bulunmaktadır. Hekim kontrolünde yaptıracağınız Mikrodermabrazyon, Hydrafacial, altın iğne-radyofrekans ile lazer ve ışık terapisi gibi yöntemler, siyah noktalardan kurtulmanızda size yardımcı olabilmektedir.