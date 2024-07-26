Sınırları zorlayan makyaj stilleri

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Hadi gelin bugün hep birlikte hem sokak hem de gece stilinde en sık karşılaştığımız makyaj trendlerini bir hatırlayalım. Günümüzde güzellik trendlerinin değişim hızına yetişmek oldukça zor. Ünlü yıldızların yanı sıra sosyal medya fenomenlerinin de trendlere yön vermesi, değişimin hızını artırıyor. Ancak yaz makyajı stillerine göz attığımızda moda haftalarında öne çıkan trendlerin hâlâ popüler olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle tatil beldelerinin gece stilinde birbirinden eğlenceli, renkli ve cesur görünümlerin öne çıktığını söyleyebiliriz. Eğer siz de yaz mevsiminin ortalarına geldiğimiz bu günlerde sıradan bir makyaj yapmaktan sıkıldıysanız, o zaman sizin için hazırladığım trend listesine göz atmanızı öneririm. İşte ayrıntılar.

SİYAH ‘OUT’ CANLI RENKLER ‘IN’

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Siyah maskaranın yerini canlı renklere bıraktığı yaz sezonunda kirpikler, gözleri tam anlamıyla makyajın merkezine taşıyor. Göz makyajına eğlenceli bir dokunuş katan renkli maskaralar, özellikle sıra dışı tarzlardan hoşlananların favori ürünü. Saks mavisinden fuşyaya, mordan kırmızıya kadar daha birçok tonda renkli maskara bulmanız mümkün. Hangi rengi kullanırsanız kullanın, makyajınızın her daim dikkat çekici olacağı kesin.

90’LI YILLARIN KAHVERENGİ GÖZ MAKYAJI

Güzellik modasına yön veren ünlülerin son dönemde sıkça kullandığı kahverengi göz makyajı, 2024 yaz trendlerine doğrudan giriş yapan bir akım oldu. 90’lı yılların doğal ama feminen görünümünü bugüne taşıyan kahverengi ve tonları, her ne kadar yazın renkleriyle uyuşmasa da bu günlerde göz makyajında sıkça kullanılıyor. Özellikle siyaha alternatif olarak kullanılan bu tonlarla dumanlı bir göz makyajı yapabilirsiniz.

MAVİ İFADEYLE BAKIŞLARINIZI GÜZELLEŞTİRİN

Yaz makyajlarının vazgeçilmezlerinden biri olan mavi farlar da bu sezon, yine popülerliğini koruyor. 60’lı yılların nostaljik havasını günümüze taşıyan ve bakışlarınıza zarif bir dokunuş kazandıran mavi farlar, gözlerin belirginleşmesinde de oldukça etkili. Hem günlük hem de gece makyajınızı canlandırmak için kullanabileceğiniz mavi farı daha önce denemediyseniz, yaz bitmeden mutlaka makyaj rutininize eklemenizi öneririm.

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IŞIL IŞIL PARLAYAN ISLAK TEN

Cildin ışıl ışıl parlamasını sağlayan ve cilde tazelik katan ıslak ten modası da yıllardır makyaj trendleri sıralamasında yer almayı başarıyor. Bu nedenle cildimize doğal bir nemlilik katarak, ışıltı etkisi yaratan parlak bazlara, yoğun aydınlatıcılara ve fondötenlere makyaj çantanızda yer açmayı unutmayın. Çünkü bu trend, yüzünüze genç ve taze bir görünüm kazandırabiliyor.

DERİN VE ANLAMLI BAKIŞLAR

Modası hiç geçmeyen bir makyaj varsa o da kesinlikle dumanlı göz makyajıdır. Buğulu bakışlar elde edilmesine olanak sağlayan bu makyaj, gözleri odak noktası haline getirebiliyor. Özellikle gece davetlerinde tercih edilen dumanlı göz makyajı, giydiğiniz elbiseyle doğru orantılı olarak sizlere gizemli ve çekici bir hava da katıyor. Diğer adıyla ‘smokey eyes’ olan bu makyaj ile yaz davetlerinde göz alıcı görünüm elde edebilirsiniz. Üstelik bu yıl siyahın alternatifi olan kahverengi tonlarla da büyülü bakışlar yakalamanız mümkün.

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PEMBE YANAKLAR VE DUDAKLAR

Toprak ve doğal pembe tonları, bu sezon en çok tercih edilen ruj renkleri olarak karşımıza çıktı. Makyajın daha yumuşak ve doğal görünmesine de yardımcı olan bu tonları, sezon boyunca kullanabilirsiniz. Ayrıca elmacık kemiklerinizi ortaya çıkaran pembe allıklar da sezonun popüler makyaj ürünlerinden biri.