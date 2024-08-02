Saçlarınız yazın yıpratıcı etkilerine yenik düşmesin

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Havuz, deniz, kum ve güneşin bizlere verdiği o muhteşem enerji, eminim herkese çok iyi geliyordur. Ancak yaz aylarında bize mutluluk veren bu güzel aktiviteler, maalesef ki saçlarımız için birer düşmana dönüşebiliyor. Eminim siz de bugünlerde saçlarınızın nemini kaybettiğini, matlaştığını ve kolay kolay şekil almadığını fark etmişsinizdir. Hadi gelin şimdi, bu istenmeyen durumlarla nasıl mücadele edeceğimize bir göz atalım.

GÜNEŞ IŞINLARI SAÇ DERİSİNE HASAR VERİR

Cildimizin en büyük düşmanı olan güneş, saçlarımızı da olumsuz etkileyen önemli faktörlerin başında geliyor. Çünkü güneş ışınları saçımızın dış katmanını yıpratarak, hasar görmesine neden oluyor. Bunun sonucunda da saçlar, nemini kaybediyor, matlaşıyor ve kırılgan hale geliyor. Güneş ışınlarının saç derisine verdiği zararların artması sonucunda ise kuruma ve dökülme kaçınılmaz oluyor. Güneşin zararlı ışınları, saçlarımızın kurumasına ve yıpranmasına zemin hazırladığı için ilk olarak saçlarımızı güneşe karşı korumamız şart. Özellikle güneşin dik geldiği saatlerde şapka veya eşarp takmayı kesinlikle unutmayacağız. Güneşlenirken, nemlendirici spreylerle saçlarımızı sık sık nemlendirmek de önemli. Bunun yanı sıra saç kremleri kullanmak da size yardımcı olur. Piyasada içeriği sağlıklı olan birçok durulanan ya da durulamadan kullanılan saç kremi bulunuyor. Bu ürünlerle saçlarınızın nemini koruyarak, daha sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz. Hindistan cevizi, aloe vera, zeytinyağı, avokado ve jojoba gibi yağları içeren ürünler de saçınızın nem dengesini korumanıza yardımcı olur. Ayrıca bu ürünlerin yıpranmayı azaltıcı etkisi de vardır. Güneş ışınlarının ultraviyole etkisini bloke eden saç serumları da yaz ayı boyunca kullanılması gereken ürünlerin başında gelir. Bunlardan bir tanesini mutlaka bakım rutininize dahil etmenizi öneririm.

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TUZLU VE KLORLU SUYUN OLUMSUZ ETKİSİ

Serinlemek için girdiğimiz deniz ve havuzlar da maalesef ki, saçlarımızın sağlığını olumsuz etkiliyor. Havuzdaki zararlı organizmaları temizlemek için kullanılan klor gibi kimyasallar ve denizin tuzlu suyu, saçın doğal yağını yok ederek, kurumasına ve kırılmasına neden oluyor. Havuz ve denize girme süresi uzadıkça da saçlarınızın yıpranma hızı artıyor. Klorlu ve tuzlu suyun saça verdiği zararları en aza indirmek için bone kullanabilirsiniz. Ancak bone kullanmayı hemen hemen hiçbirimiz sevmiyoruz. Bu nedenle öncelikle suya girmeden önce saçlarınızı çeşme suyu ile ıslatmanızı ve durulama gerektirmeyen bir saç kremi sürmenizi öneririm. Çünkü saçlarımız sünger gibidir ve kuru saçlarla suya girdiğimizde çok daha fazla kimyasal emer. Bu nedenle üşenmeyin ve yüzme öncesi mutlaka saçlarınızı duşta ıslatın. Tuzlu ve klorlu su, siz sudan çıktıktan sonra bile saçınıza zarar vermeye devam eder. Bu nedenle yüzme aktivitesini bitirdiğiniz anda, saçlarınızı duşta iyice yıkayın. Böylece saçlarınızın kurumasını önlemiş olursunuz. Yüzme sonrası durulama gerektirmeyen bir saç kremi de kullanabilirsiniz. Saç kremi, saçınızın kolay taranmasına yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda kabarmasının ve elektriklenmesinin de önüne geçer. Deniz veya havuz sonrası evinize döndüğünüzde saç tipinize uygun bir şampuan ile saçlarınızı iyice yıkamayı da unutmayın. Yüzme sıklığınıza göre haftada bir veya iki defa saçlarınıza maske yapabilirsiniz. Özellikle Hindistan cevizi ve zeytinyağı ile yapılmış doğal maskeler, saçlarınızın güçlenmesine ve daha parlak görünmesine yardımcı olur. Ancak bu maskeler için mutlaka bir uzmana danışmayı unutmayın.

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SAÇLARINIZI İÇTEN DE BESLEYİN

Bakımlı ve güzel saçlara sahip olmanın altın kurallarından biri de sağlıklı ve dengeli beslenmektir. Eğer beslenmenize dikkat etmezseniz, saçlarınızda kuruluk ve matlık gibi istenmeyen görüntülerin yanı sıra zamanla saç dökülmesi gibi ciddi bir sorun da ortaya çıkabilir. Özellikle protein alımı çok önemlidir. Çünkü saç yapısı, keratinden oluşur ve keratin de bir protein çeşididir. Bu nedenle gün içerisinde proteini dengeli bir şekilde almaya özen göstermelisiniz. Ayrıca biotin, çinko ve demir mineralleri de saç sağlığının vazgeçilmez yapı taşlarıdır ve dengeli bir şekilde alınması gerekir.