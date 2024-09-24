Profesyonel vücut bakımının faydaları

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Ancak sağlıklı, dinç, enerjik ve mutlu hissetmemiz için genel vücut bakımınızı da ihmal etmemeniz gerekiyor. Çünkü vücudunuz ne kadar iyiyse siz de o kadar iyisiniz demektir. Düzenli yaptıracağınız vücut bakımlarının birçok sağlık sorununun önüne geçmesinin dışında mental anlamda da faydaları vardır. Selülitlerden kurtulmuş, orantısız yağ dağılımının olmadığı, lekelerin cildinizin güzelliğini gölgelemediği ve ödem gibi bir sorunun artık sizi endişelendirmediği bir vücuda sahip olduğunuzda eminim siz de kendinizi çok daha güzel ve genç hissedeceksiniz. Vücudunuzda görmek istemediğiniz ve sizi rahatsız eden bu sorunlarla yaşamak zorunda değilsiniz. Yapmanız gereken tek şey, profesyonel cilt bakım uygulamalarına bir göz gezdirmek. Üstelik sonbahar ayları, bu bakımları yaptırmak için en ideal zaman!

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VÜCUDUNUZUN YAŞLANMASINA İZİN VERMEYİN

Vücudumuzda biriken toksinler, yanlış beslenme alışkanlıkları, sürekli kilo alıp verme, hareketsiz yaşam, hormonal değişimler, stres, güneşin zararlı ışınları ve genetik yatkınlık gibi etkenler, cildimizin yıpranmasını ve erken yaşlanmasını hızlandıran sorunlara neden oluyor. Bu olumsuz etkenlerin önüne geçmediğiniz süre içerisinde de özellikle orantısız yağ dağılımı, selülit, ödem ve cilt sarkmaları peşinizi bırakmıyor. Günümüzde profesyonel vücut bakım uygulamalarıyla biraz önce sıraladığım sorunlardan kurtulabiliyorsunuz. Ancak bu kurtuluşun geçici olmaması için yaşam tarzınızda değişiklikler yapmanız şart. Özellikle sağlıklı beslenmeyi, spor yapmayı, stresten mümkün olduğunca uzak durmayı ve cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumayı yaşam tarzınız haline getirmeniz gerekiyor. Bu olumlu değişimler ile teknolojinin bizlere sağladığı profesyonel vücut bakım uygulamaları birleşince güzel yaş almak, her daim genç, enerjik ve sağlıklı bir fiziğe sahip olmak da mümkün olabiliyor.

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PROFESYONEL VÜCUT BAKIMI NASIL YAPILIR?

Günümüz teknolojisi sayesinde sorun odaklı cihazlara ve ürünlere erişimimiz artık çok kolay. Cilt bakım uzmanları tarafından cihazlar eşliğinde yapılan profesyonel cilt bakım uygulamalarının yanı sıra doğal yağlar, detokslar ve masaj yöntemleriyle de vücudunuzu şımartabiliyorsunuz. Bu uygulamalar, elbette ki kişiye özel planlanan bir protokolle gerçekleştiriliyor. Kişilerin fiziksel özellikleri, sorunları ve beklentileri doğrultusunda vücut bakım yöntemi seçiliyor. Mesela bölgesel yağlanmalarla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız, radyofrekans, ses dalgaları, vakum, lazer ve ışık sistemleri gibi bölgesel zayıflama uygulamaları kullanılabiliyor. Tek başına spor ve diyet ile kolay kolay yok olmayan selülit içinse lenfatik drenaj uygulaması, mezoterapi, LPG, akupunktur, ozon terapi, lazer tedavisi, basınç tedavisi, radyofrekans gibi birçok yöntem bulunuyor.

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DETOKSLARIN GÜCÜ

Vücut sağlığımızı tehdit eden en önemli sorunlardan biri de sürekli toksik maddelere maruz kalmamız. Sağlıksız beslenme, kullandığımız ürünlerin içinde yer alan kimyasal maddeler ve çevre kirliliği, vücudumuzun toksik yükünü her geçen gün artırıyor. Vücudumuz ise her gün ağız, solunum ve deri yoluyla giren ağır metalleri doğal yollarla atmakta zorlanıyor. Bizleri içten çökerten bu serbest radikallerin uzaklaştırılması içinse detoks olarak bildiğimiz detoksifikasyon yöntemi kullanılıyor. Toksik yükümüzün bu kadar çok arttığı günümüzde detokslardan yararlanmamız ise oldukça önemli. Çünkü serbest radikaller yorgunluk, bitkinlik, aşırı uyku ya da uykusuzluk, kas ve eklemlerde gerginlik, çabuk hastalanma, baş ağrısı, güçsüzlük, sinirlilik, mutsuzluk ve yaşamdan keyif almama hali gibi birçok sağlık sorununa neden oluyor. Daha sağlıklı, enerjik, dinç ve iyi bir ruh haline kavuşabilmemiz içinse detoks kürlerinin gücünden faydalanmamız gerekir. Doktor kontrolünde gerçekleştirebileceğiniz detokslarla ayrıca vücudunuzdaki ödemden ve fazla kilolardan kurtulmanız da mümkün.

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SAÇ BAKIMINIZI İHMAL ETMEYİN

Vücut bakımı, her zaman bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Bunun için ayak, el ve saç sağlığımızı da unutmamalıyız. Özellikle mevsim geçişi yaşadığımız bu günlerde saçlarınızın tahmin ettiğinizden çok daha fazla ilgi ve bakıma ihtiyacı olacağını hatırlatmak isterim. Özellikle yaz döneminde çevresel etkiler nedeniyle yıpranan saçlarınız, sonbahar aylarında çok daha fazla dökülmeye başlayabilir. Bu sorundan kurtulmak için saç tipinize uygun gerçekleştirilen saç terapilerinden yararlanabilirsiniz. Bu terapiler yardımıyla saç dökülmenizin önüne geçebilir, saç kalitenizi artırabilir ve yeni saçların çıkmasını sağlayabilirsiniz. Vücut sağlığınızı korumak için ayrıca evlerinizde de düzenli bakım rutinleri yapmanızı öneririm. Ancak kullanacağınız ürünleri seçerken temiz içerikli olmalarına dikkat edin. Maalesef ki piyasada satılan birçok bakım ürününün içeriğinde vücudumuza zarar veren ağır kimyasallar yer alıyor. Bu nedenle iyi bir etiket okuyucusu olmayı unutmayın.