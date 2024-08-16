Olimpiyatlarda ülke kıyafetleri de yarıştı

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Anlaşılan o ki moda dünyasının kalbinin Paris’te atması dünyaca ünlü tasarımcıların yaratıcılığını etkilemiş. Çünkü Sen Nehri’ni teknelerle geçen sporcuların giydiği kıyafetler, açılış törenini adeta bir moda şovuna dönüştürdü. Özel dikim hazırlanan ülke kıyafetleri arasında ise bazıları oldukça beğenildi. İşte akıllarda kalan ve çok konuşulan o tasarımlar…

MOĞOLİSTAN KIYAFETLERİ GÜNDEM OLDU

Moğolistan‘ın açılış ve kapanış seremonileri için hazırladığı tasarımlar, diğer ülkelerin kıyafetlerini tek kelimeyle geride bıraktı. Ülkenin kültürel mirasını temsil etmesinin yanı sıra mitolojik bir etki de yaratan Moğolistan'ın Olimpiyat üniformalarında ülkenin önde gelen moda evlerinden biri olan Michel & Amazonka imzası var. Törenlerde kadın sporcuların giydiği uzun beyaz pileli etekler, krem rengi sivri burunlu babetler, işlemeli yelekler ve beyaz pamuk giysileri çok beğenildi. Kullanılan kırmızı sarkık küpeler ve siyah cüzdanlar ise kıyafetin mükemmel tamamlayıcıları oldu. Erkekler için hazırlanan fildişi pantolonla birlikte mavi, kırmızı ve altın rengi işlemeli yelekler ise oldukça dikkat çekiciydi. Tasarımlardaki etnik çizimler ve hayvan sembollerinin ince işçiliği ise gerçekten mükemmel bir iş çıkarıldığının göstergesi gibiydi.

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Moğolistan

HAİTİ KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ KIYAFETLERE YANSITTI

Haitili İtalyan tasarımcı Stella Jean tarafından hazırlanan Haiti Takımı’nın özel formaları da öne çıkanlar listesine girmeyi başardı. Haiti’nin kültürel zenginliğini vurgulayan ve kadın kıyafetlerinde Haitili ressam Philippe Dodard’ın eserinden faydalanan tasarımcı Sean, cesur renklerle sanatsal baskıları birleştirdi. Kadınlarda diz altında biten etekler, uzun pantolonlar, özel dikim gömlekler, mavi astar yakalı beyaz yelekler, saten kemer ve bağcıklı beyaz topuklu botlarla kombinlendi. Erkeklerin kıyafetlerinde ise düz paça pantolonlar, mavi cepli ceketler, yakalı gömlekler ve saten kravata yer verildi.

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Haiti

ÇEK CUMHURİYETİ MODERN BİR TASARIMLA DİKKAT ÇEKTİ

Çek Cumhuriyeti’nin olimpiyat sporcularının giydiği kıyafetler de sosyal medyada en çok beğeni toplayan tasarımlar arasında yer aldı. Modern bir koleksiyonla törenlerde yerini alan sporcuların özellikle mavi lekeli naylon trençkotları oldukça ilgi gördü. Trençkotlarını uzun siyah pantolonlar ve kısa kollu yakalı polo tişörtler ile kombinleyen sporcuların bileklerine, bacaklarına ve boyunlarına bağladıkları mavi desenli yeşil bandanalar da güzel bir ayrıntı olarak dikkat çekti.

Çek Cumhuriyeti

FRANSA ZARAFET VE KONFORA ODAKLANDI

Olimpiyatlara ev sahipliği yapan Fransa’nın kıyafetleri de oldukça merak ediliyordu. Bu merakın en önemli nedeni de kıyafet tasarımlarının LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton çatısı altındaki prestijli markası Berluti ile Fransız Vogue dergisinin eski editörü olan tasarımcı Carine Roitfeld’in iş birliği ile hazırlanacak olmasıydı. Sporcuların kıyafetlerine baktığımız zaman, bu ikili kombinasyonun tasarımlarda zarafet ve konfora odaklanarak, lüks giyimi spor tarzla buluşturduklarını görebiliyoruz. Etkinliklerde erkek sporcuların giydiği gece mavisi takım elbiselerin ve kadınlar için hazırlanan kolsuz ceket, pantolon ve eteklerin olimpiyatlarda Fransız sporculara şıklık yarışını kazandırdığı kesin.

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Fransa

ABD KIYAFETLERİNDE YİNE RALPH LAUREN İMZASI

Amerikan sporcularının formalarında ise yine Ralph Lauren imzası vardı. 2008 yılından bu yana ABD’li sporcuların Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları açılış ve kapanış törenlerinde giyeceği kıyafetleri tasarlayan marka, bu kez klasik Amerikan kostümlerinden ilham aldı. Amerikalı sporcular, tek sıra düğmeli ve kırmızı/beyaz çizgilere sahip blazer ceket, çizgili bir Oxford gömlek, denim pantolon ve süet ayakkabılarla açılış seremonisine katıldı. Kadın sporculardan farklı olarak erkekler, kıyafetlerini lacivert kravat ile tamamladı. Kapanış töreninde ise sporcular, kot pantolon, klasik bir polo tişört ile rahat ceketler giydi.

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ABD