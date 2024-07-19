Malezma kâbusu

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyir ettiği bugünlerde güneşin yıkıcı etkilerine karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü cilt sağlığımızın en büyük düşmanı olan güneş, kısa ve uzun vadede pek çok hastalığa yol açabiliyor. Bu sorunlardan biri de kahverengi lekelerle kendini gösteren ve yüz güzelliğimizi gölgeleyen melazma. Bu konuyu oldukça fazla önemsiyorum. Çünkü cilt lekelerinin tedavisi zannedilenin aksine zorludur ve sabır isteyen bir süreci kapsar. Melazmanın tedaviye zor yanıt vermesi ve sık tekrarlaması da hastaların moralini bozabilmektedir. Bu nedenle bu sıralar güneş ile aramıza biraz mesafe koymakta yarar var. Çünkü güneşin zararlı ışınları yeni melazma oluşumunu tetiklediği gibi var olan mevcut melazmanın renginin koyulaşmasına ve yayılmasına da neden oluyor.

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EN ÇOK YÜZDE ORTAYA ÇIKIYOR

Vücudun farklı bölgelerinde koyu lekelere neden olan bir cilt sağlığı sorunu olan melazma, çoğunlukla yanaklarda, burun bölgesinde, çenede ve dudaklarda ortaya çıkıyor. Daha çok kadınlarda görülen bir hastalık olan melazma, nadir de olsa erkeklerde de görülebiliyor. Ayrıca bu hastalık açık tenlilere oranla koyu tenlilerde daha çok ortaya çıkıyor.

EN ÖNEMLİ NEDEN GÜNEŞ IŞINLARI

Eğer cildinizde hafifte olsa kahverengi lekeleriniz varsa yaz sonuna doğru bu lekelerin belirginleştiğini, renklerinin koyulaştığını hatta mevcutlara yeni lekelerin eşlik ettiğini görme olasılığınız oldukça yüksek. Bunun da en önemli nedeni; güneş ışınlarına korunmasız bir şekilde maruz kalmak. Özellikle tatil zamanı güneşlenirken çok dikkatli olmakta fayda var. Çünkü lekeleriniz cildinizi korusanız bile güneşin etkisiyle tetiklenebiliyor.

MELAZMA TANISI NASIL KONUR?

Uzman doktorun özel bir ışık yardımıyla yaptığı inceleme ve cilt analizi sonrasında melazma tanısı rahatlıkla konulabilmektedir. Leke tedavilerinde erken tanı çok önemlidir. Çünkü tedavi edilmeyen lezyonlar, kendiliğinden iyileşmediği gibi zamanla daha da koyulaşmakta hatta yeni lezyonların oluşmasını da tetiklemektedir.

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MELAZMA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Öncelikle melazma tedavisinin uzun süreli ve sabır gerektiren bir süreci beraberinde getirdiğini belirtmek isterim. Melazmanın şiddeti, yerleştiği bölge, kapladığı alan gibi kriterler, tedavinin sürecini ve yöntemini değiştirebilir. Herkesin cilt yapısı ve melazma şiddeti farklı olduğu için tedaviler, kişiye özel planlanır. Melazma tedavisinde amaç, lekeleri hafifletmek ve zamanla kaybolmasını sağlamaktır. Ancak hastalık, tekrarlayıcı bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle tedavi sırasında ve sonrasında doktorunuzun önerilerine uymanız oldukça önemlidir. Günümüzde kimyasal peeling, PRP, mezoterapi, lazer ve ışık tedavileri gibi çeşitli yöntemlerle lekelerden kurtulmak mümkündür. Cildi besleyen, nemlendiren kremler ile leke açıcı kremler de doktor kontrolünde kullanılabilmektedir. Ancak leke çeşidi ne olursa olsun güneş koruyucu kremler, tedavinin vazgeçilmezidir ve her mevsim kullanılmalıdır.

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MELAZMASI OLAN KİŞİLER NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Leke tedavilerine başlamak için en uygun zaman kış aylarıdır. Ancak yaz aylarında lekelerinizin artmaması ve renklerinin daha da koyulaşmaması için bazı önemli detaylara dikkat etmeniz gerekir. Öncelikle melazma ile mücadelenizde yapmanız gereken en önemli şey, güneşten kaçınmayı alışkanlık haline getirmektir. İkinci olarak yapmanız gereken şey; Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve yüksek koruma özelliğine sahip bir güneş kremi satın almak ve her daim kullanmaktır. Bu arada UVA ışınlarının camlardan geçerek, cildinize zarar verebilme özelliği vardır. Bu nedenle kapalı alanlarda da güneş koruma kremi sürmeye devam. Son olarak dışarıya çıktığınız zamanlarda yanınıza geniş kenarlı şapka, gözlük ve şemsiye alabilirsiniz. Bu ek önlemler, güneşten çok daha iyi korunmanıza yardımcı olur.

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