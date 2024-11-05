Makyajınızı güncelleme vakti

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Bu sezon gri hava ve kalın kıyafetlerimizle tamamlayacağımız kış makyajımızı yaparken, sonbahar trendlerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Gelecek yılın da etkilerini elbette ki, şimdiden hissetmeye başladık. Bazı trendler, yerlerini korurken, bazılarıyla vedalaşacağız. Peki, kışın keskin soğuklarını hissettiğimiz bu günlerde hangi makyaj stilleri trend olmaya devam ediyor? 2025 yılında popüler olması beklenen trendler neler? Makyajlarda daha cesur ve sıra dışı mı olacağız yoksa doğallığın gücü, yine bizleri sadeliğin zarafetine mi davet edecek? İşte detaylar...

CİLT DOSTU HAFİF MAKYAJ

Son yıllarda cilt sağlığını ön planda tutan hafif makyaj, ağır ve yoğun makyaj tekniklerinin pabucunu dama atmıştı. Özellikle cildi yormayan ve fazla ürüne ihtiyaç duymayan bu yaklaşım, günlük hayattan gece davetlerine kadar birçok yerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Üstelik bizlere zahmetsiz ama zarif ve modern bir görünümü de sağlıyor. Bu trendin en sevdiğim yanı ise cilt sağlığının ne kadar önemli olduğu ve makyajın sadece bir görünüm aracı olmadığını da göstermesi. Çünkü cildimize ne kadar iyi bakarsak yaptığımız makyajımızda bir o kadar iyi olur. Soft makyajın dışında sonbahar aylarında yükselişini koruyan latte makyaj da kışın bizimle olmaya devam edecek. Siyah renge alternatif olan latte makyajın kahverengi tonları, kış aylarında kombinlerinizi uyumlu bir şekilde tamamlamaya aday. Dudaklardan gözlere ve yanaklara kadar tüm kahve tonlarını makyajınızda kullanarak, şık ve modern stili yaratmanız mümkün. Eğer bu makyaj stilini seviyorsanız, kahverenginin en güzel tonlarından olan tarçın ve karameli denemeyi de unutmayın.

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KOYU RENK RUJLAR İDDİALI DUDAKLAR

Koyu renkte dudakların ön planda olduğu görünümler, kış sezonunda da popülerliğini yitirmiyor. Ancak bu kez daha makul olan iddialı renklerin kullanıldığı cesur dudaklar... Özellikle kırmızı, mürdüm ve bordo gibi koyu renkler, sezonun gözdesi. Küçük bir hatırlatma! Koyu renklerle dudaklarınızı ön plana çıkarırken, göz ve yüz makyajınızı minimal tutmaya özen gösterin. Çünkü, ön plana çıkarmanız gereken yer, dudaklarınız. Mat yapılı bordo, koyu kırmızı rujlar, ahududu ve yabanmersini gibi meyvelerin renklerini taklit eden koyu morları da tercih edebilirsiniz.

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Ancak bu tarz renklerin hata kabul etmediğini bilmelisiniz. Bu nedenle rujunuzu sürmeden önce dudaklarınıza küçük bir bakım yaparak, iyice nemlendirin ve çatlaklardan arındırın. Böylece pürüzsüz bir görünüm elde edebilirsiniz. Rujunuzun kalıcılığını artırmak için de dudak kalemi kullanabilirsiniz.

SOĞUK TONLU ALLIKLAR

Güneşli günlerde yüzümüze bir sıcaklık getiren pembe ve şeftali tonlu allıkları çok seviyor olsak da artık birçok cilt tipiyle uyumlu olan soğuk tonlara geçiş yapıyoruz. Özellikle mürdüm ve lila gibi soğuk tonlar, kış makyajınızda kullanacağınız allık renkleri olarak ön planda. Ayrıca kışın kasvetli havasına eşlik edecek koyu renkli allıklarınızı elmacık kemiklerimizin en temel noktasından şakaklara doğru uygulamayı da unutmayın. Böylece yüzünüzde bir lifting etkisi yaratabilirsiniz. Makyaj çantanızın olmazsa olmazı eyeliner kullanımında da değişimler söz konusu. Siyah rengin yanı sıra kahve ve yeşil tonlar ya da koyu bordo ile mürdüm tonlarında eyeliner almak isteyebilirsiniz. Zira bu renkleri sezon boyunca sıkça göreceğiz. Ayrıca moda haftalarında dikkat çeken yeni trendler arasında eyelinerın geometrik tasarımlar şeklinde uygulanması da vardı. 2025 yılında göz kapağı üstüne uygulanan iddialı renkleri ve cesur görünümleri sıkça göreceğiz.

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GRUNGE MAKYAJ GERİ DÖNÜYOR

Özellikle 90’lı yıllarda popüler olan grunge makyaj stili, 2025 yılına ışınlanıyor. Fenomenlerle hayatımıza yeniden giren bu tarz, birçok ünlü markanın 2025 ilkbahar-yaz koleksiyon defilelerinde kullanıldı. Kırmızı halı geçişlerinde de birçok ünlü, bu makyaj tarzıyla objektiflere poz verdi. Gotik dünyanın karanlık ve puslu makyajı için koyu renk farkları, keskin eyelinerları, siyah göz kalemlerini, koyu mat rujunuzu şimdiden hazırlayın. Gotik makyaj, yapacağınız zaman pürüzsüz bir ten makyajı yapmanız gerektiğini de unutmayın. Çünkü başarılı bir gotik makyajın sırrı, doğru ürünlerle porselen ten görünümü yaratmakta gizlidir.