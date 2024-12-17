Kış erkek modasında öne çıkan trendler

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Özellikle modern kesim takım elbiseler, cepli yelekler, desenli kazaklar, uzun paltolar ve oversize parçalar, bir yandan soğuk günlerde içinizi ısıtırken, bir yandan da tarzınızı yenileme imkânı sunuyor. Bu kış, erkek modasındaki yeni trendleri merak ediyor ve gardırobunuzu yenilemeyi planlıyorsanız, koleksiyonlarda öne çıkan modellere bir göz gezdirmenizi öneririm. Çünkü modern ve klasik tarzı iç içe sunan trend parçaların her biri kusursuz şıklık yaratmanıza yardımcı olabilecek niteliklere sahip.

PALTO VE PARDÖSÜLERİN ŞIKLIK YARIŞI

Bu sezon ünlü markaların koleksiyonlarında sıkça kullanılan paltolar, klasik ve modern kesimleriyle erkek kış modasının gözde parçalarından biri. Modern detaylarla süslenmiş modeller, rahatlığın yanı sıra şık görüntüleriyle de göze hitap ediyor. Bu kış, kendinize maksi ya da midi bir palto seçebilirsiniz. Farklı bir tarz yakalamak istiyorsanız da paltolarınızı klasik ayakkabıların yanı sıra beyaz spor ayakkabı ile tamamlayabilirsiniz. Paltoların bu sezon, uzun ve gösterişli oldukları kesin. Yün ve kaşmir gibi farklı kumaş seçenekleriyle erkek giyimine yeni bir tarz getiren pardösüler de soğuk kış günlerinde sizi sımsıcak tutabilecek özelliklere sahip. Hem iş hayatında hem de günlük kıyafetlerinizde yeni bir stil yaratmaya çalışıyorsanız, siyah, gri ve lacivertten uzaklaşarak, yeşil, bordo ve haki tonlarını tercih ederek, modern bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca her kombine rahatlıkla uyum sağlayabilen kısa erkek kürklü kabanlar da sezonun trendleri arasında.

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ZAMANSIZ ŞIKLIK: DERİ CEKETLER

Derinin cazibesi, görünen o ki hiçbir zaman bitmeyecek. Her yıl olduğu gibi bu kış da kombinlerinize şıklık ve asilik katan deri ceketler, sezonun öne çıkan parçalarından biri. Kahverengi ve siyah gibi klasik renklerin dışında hardal sarısı, yeşil ve mavi gibi iddialı tonlardaki deri ceketler de sezonun favorileri arasında. Geçmiş sezondan kalan kürklü kabanlarınız varsa, onları da giymenin tam zamanı. Çünkü retro kürklü kabanlar da podyumlarda oldukça fazla kullanılan parçalar arasındaydı. Makro trend parçalardan biri olan cepli yelekler de erkek modasının gözdeleri arasında. Özellikle “Grandpacore” akımından gelen örgü yelekler ise çok iddialı.

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OVERSIZE MODASINA DEVAM

Son birkaç sezondur tahtını kimseye kaptırmayan oversize modası, erkek giyimini yeniden şekillendiriyor diyebiliriz. Geniş kesimli palto ve ceketler, tarz bir görüntü sergilemelerinin dışında rahatlıklarıyla da özellikle gündelik giyimin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu soğuk kış günlerinde siz de yün ve kaşe gibi kalın kumaşlardan üretilen oversize paltoları tercih ederek, şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca oversize palto ve ceketler, katmanlı giyimin yükselişe geçtiği bu sezon, kat kat giyinmeyi kolaylaştırarak, zahmetsiz bir şıklığı yakalamanıza da yardımcı oluyor.

KAT KAT GİYMEYE DEVAM

Soğuk kış günlerinde kat kat giyinmek neredeyse bir klasiktir. Ancak son iki sezondur katmanlı giyim hem konfor hem de stil sunan popüler bir moda yaklaşımı olarak hayatımızda. İnce kazaklarla, hırkalarla, yeleklerle ve uzun paltolarla katmanlı bir görünüm oluşturmak hem sizi sıcak tutuyor hem de rahatlığı sunuyor. Mesela triko bir kazağın üzerine deri bir ceket ya da kaşe bir palto giyebilirsiniz. Farklı dokuları ve uzunlukları bir arada kullanarak yaratılan katmanlı kombinler, pratik olmalarının yanı sıra estetik bir görünüm de vadediyor. Geçmişin izlerini günümüze taşıyan retro esintili kareli desenler de bu yıl çok popüler. Kareli ve geometrik desenlerle tasarlanan kazak ve ceketlerden birer tane almayı düşünebilirsiniz. Özellikle sıra dışı dokuları ve canlı renkleriyle dikkat çeken geometrik desenli kazaklar, tarzınıza güzel bir enerji katabiliyor.

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HEM RAHAT HEM ŞIK AYAKKABILAR

Kombinlerin en önemli tamamlayıcılarından biri olan ayakkabılarda da bu sezon, şık bir görünüm kadar rahatlıkta ön planda. Süetin moda dünyasına geri dönüşü, erkek ayakkabı modellerinde de etkisini göstermiş gibi duruyor. Mağaza vitrinlerinde ağırlıklı olarak gördüğümüz deri ve süet botlar hem şık bir görünüm sergiliyor hem de rahatlıklarıyla gün boyu ayaklarınıza konforu sunuyor. Kalın tabanlı botları da bu yıl tercih edebilirsiniz. Bu botları özellikle dar kesim pantolonlarla kombinleyebilirsiniz. Böylece modern bir görünüm yakalayabilirsiniz. Spor ayakkabılarda ise eski görünümler, yeniden moda oldu. Özellikle eski ama yeni süet spor ayakkabılara bir göz atmanızı öneririm. Sezonun renklerine gelecek olursak, doğadan ilham alan toprak tonları, koyu yeşiller ve bordonun derin tonları öne çıkıyor. Ayrıca kahverengi tonlarının krem ve beyazla birleştirilmesi de hem gündelik kullanımda hem de ofis ortamında sıkça karşımıza çıkıyor.

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