Keten tohumu mucizesi

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Zengin içeriği nedeniyle tam bir sağlıklı yaşam desteği olan keten tohumunun cildimize olan faydalarını eminim siz de birçok yerde okumuş ya da bir influencer’ın paylaşımında denk gelmişsinizdir. Keten tohumunun oldukça popüler bir bitki olduğu kesin. Bu nedenle ben de Sağlıklı Yaşam Uzmanı ve Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu ile keten tohumunun cilt sağlığımız üzerine etkileri ve nasıl tüketilmesi gerektiği konularının ayrıntılarına girdiğimiz hoş bir sohbet gerçekleştirdim. Ayrıca yüzünüzü güneşin zararlı ışınlarından koruyan, cildinize parlaklık katan ve evlerinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir de maske tarifi aldım.

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Keten tohumu neden bu kadar değerli bir besin?

Keten tohumu, insanlar tarafından çok uzun yıllardır şifa bulmak amacıyla kullanılıyor. Hatta geleneksel ve modern tıp tarafından doğal bir ilaç olarak da görülüyor. Bitkinin besin değerlerine baktığımız zaman aslında neden şifa kaynağı olarak değerlendirildiğini anlayabiliyoruz. Çünkü içeriğinde diyet lifleri, bitkisel protein, antioksidanlar, omega-3 yağ asitleri, mineraller ve vitaminler var. Bitkisel bir östrojen olan lignanların en zengin kaynaklarından biri. Ayrıca antioksidan bakımından da zengin. Bu özellikleri nedeniyle oldukça faydalı ve besleyici bir bitki.

Keten tohumu ve cilt sağlığı konusu son yıllarda oldukça popüler. Bu özel tohumun cildimize olan faydaları nelerdir?

Beslenme listenizde olması gereken besinlerin başında gelen keten tohumunun cilt sağlığı üzerinde göz ardı edilemeyecek faydaları olduğunu söyleyebiliriz. İçeriğinde bulunan antioksidanlar, cildinizin daha parlak ve ışıltılı olmasına yardımcı olur. Hava kirliliği, stres, güneşin zararlı ışınları ve yaş alma gibi faktörlerle oluşan yaşlılık belirtilerini azaltır. Anti-inflamatuar bileşikler içerdiği için ciltteki iltihaplanmayı azaltabilir. Akne ve leke izleri üzerinde de etkilidir. İçerdiği yağ asitleri, cildin nem bariyerini korumaya yardımcı olur. Böylece cilt, daha sıkı bir forma sahip olmasının yanı sıra daha yumuşak, parlak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşur. Güneşin zararlı etkilerine karşı da cildinizi bir kalkan gibi korur.

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KETEN TOHUMUNU ÖĞÜTEREK TÜKETİN





Keten tohumundan maksimum fayda sağlamak için nasıl tüketmeliyiz?

Keten tohumu, cildimizi hem içten hem de dıştan besleyebilecek bir özelliğe sahip. Sert kabuklu bir tohum olduğu için öğütülerek, tüketilmesi gerekiyor. Öğüttüğünüz keten tohumlarını smoothie, yoğurt, salata üzerine serperek kullanabilir ya da yemeklerinizin içine katarak yiyebilirsiniz. Ayrıca hazırlayacağınız kurabiye ve kek gibi hamur işlerinin içine keten tohumu ekleyerek, bu ürünlerin besleyici değerlerini artırabilirsiniz. Cildinizi dıştan korumak içinse devreye yüz maskeleri giriyor. Keten tohumundan ister tek başına isterseniz de bazı ek destekler ekleyerek, jel kıvamında maskeler elde etmeniz mümkün. Evlerinizde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bu maskeleri düzenli kullandığınız zaman cildinizin zamanla daha sağlıklı bir görünüme kavuştuğunu görebilirsiniz.

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Keten tohumunun herhangi bir zararı var mıdır? Fazla tüketimi sağlığımızı olumsuz etkiler mi?

Evet, bu soru gerçekten oldukça önemli. Çünkü keten tohumu, her ne kadar sağlıklı bir besin olsa da bazı kişiler için tehlikeli olabiliyor. Özellikle alerjik bünyeye sahip kişilerin keten tohumu maskesi kullanmadan önce mutlaka ellerinin üstüne bir parça jel sürerek, biraz beklemeleri ve herhangi bir reaksiyon olup olmadığını kontrol etmeleri gerekir. Bunun dışında yüksek tansiyon, böbrek rahatsızlıkları ve diyabet gibi kronik hastalığı olan kişiler için keten tohumu oldukça zararlıdır. Her ne kadar kanser önleyici özelliğe sahip olsa da östrojen bağımlı kanser hastalarının sağlığını olumsuz etkilemektedir. Divertikülit hastalığı olanların da keten tohumu tüketmemesi önerilmektedir. Hamilelik döneminde ise keten tohumundan uzak durulması hem anne hem bebek sağlığı açısından önemlidir.

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HER ŞEYİN FAZLASI ZARAR

Keten tohumu, besin değeri oldukça yüksek bir besin olduğu için günlük tüketim miktarına dikkat etmek gerekir. Sağlıklı bireyler için önerilen günlük oran genellikle 1 ila 2 yemek kaşığıdır. Bu miktar, vücudun beslenme gereksinimlerini karşılamaktadır. Ancak bu orandan fazla tüketmek sindirim sistemi sorunlarının yanı sıra vücutta bazı vitamin ve mineral değerlerinin yükselmesine yol açabilir. Keten tohumunun bilinen en önemli yan etkisi östrojeni artırmasıdır. Bu özelliği fazla kullanımlarda hormonal dengenin bozulmasına neden olur. Bu nedenle keten tohumunu tüketirken, önerilen miktarı aşmamaya özen gösterilmelidir.

CİLDİNİZİ IŞIL IŞIL PARLATAN MASKE TARİFİ…

Malzemeler:

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-2 bardak su

-Yarım bardak keten tohumu

-Karışımı süzmek için tülbent

Yapılışı:

2 bardak suyu ve yarım bardak keten tohumunu tencerenin içine koyun ve 5 dakika kadar kaynatın. Karışım, jel kıvamına gelince tülbent yardımıyla süzün. Jel kıvamındaki karışımı, göz çevreniz dahil olmak üzere tüm yüzünüze uygulayabilirsiniz. Bu maske, özellikle cilt lekelerine ve gözaltı morluklarına çok iyi geliyor. Hazırladığınız jeli, buzdolabınızda 15 gün kadar saklayabilirsiniz.