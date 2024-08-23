El ve ayak bakımı için etkili yöntemler

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El ve ayak bakımımızı yaz aylarında çoğunlukla ihmal ederiz. Bunun sonucunda da kuruyan ellerle, topuk çatlamasıyla, sertleşmiş ayak tabanıyla ve bakımsız tırnaklarla karşı karşıya kalırız. Vücudumuzun tüm ağırlığını kaldıran ve bütün günün yükünü taşıyan ayaklarımızın özel bir bakımı hak ettikleri kesin. Bu kapsamda dileyen herkes özellikle yaz mevsimi sonrasında profesyonel ayak bakımı yaptırabilir ve sıcaklardan olumsuz etkilenen el ve ayaklarınıza hak ettikleri enerjiyi tekrar kazandırabilirsiniz. Ancak ayak sağlığımızı her daim koruyabilmek adına evlerinizde de yapabileceğiniz basit ama etkili yöntemler mevcut. Günümüzde çalışma hayatının yoğunluğu ve aile sorumlulukları, bazı zamanlar kendimize vakit ayırmamızın önüne geçebiliyor. Eğer sizin de zamanla ilgili bir sıkıntınız varsa, önereceğim yöntemleri evlerinizde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

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AYAK BANYOSUYLA TÜM YORGUNLUĞU ATIN





Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, yapacağınız bakımlar, sadece pürüzsüz bir görünüm için değil, aynı zamanda ayak sağlığınızı korumak bakımından da oldukça önemli. Özellikle tüm gün yorulan ayaklarınıza hediye edeceğiniz ayak banyosu, emin olun tüm vücudunuzu rahatlatacak. Bunun için ayaklarınızı içi ılık su ile dolu bir kaba koyun ve 10-15 dakika boyunca bekleyin. Böylece ayaklarınızın gözenekleri açılacak ve bakıma hazır hale gelecek. Ayrıca ayak banyonuzu aromaterapi yağları kullanarak çok daha etkili hale getirmeniz de mümkün. Bu kapsamda ayak sağlığına iyi geldiği bilinen ve rahatlatıcı etkileri olan lavanta ve okaliptus yağlarından faydalanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, uçucu yağdan üç damla suya eklemek. Bekleme süresi dolduktan sonra ise ayaklarınızı durulayarak, ölü derilerden arındırma kısmına geçebilirsiniz.

SERT DERİDEN KURTULUN

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Yaz mevsiminde sertleşmiş ayak derisi sorunuyla belki de karşılaşmayan kimse yoktur. Ayrıca sıcaklar, nemli hava ve suyla fazla temas nedeniyle çatlak topuk problemi de bu mevsimde oldukça sık ortaya çıkar. Ancak evde yapabileceğiniz bakımlarla yeniden yumuşacık ayaklara sahip olmanız mümkün. Sert ve ölü derilerden kurtulmanın en basit yöntemlerinden biri ponza taşı kullanmaktır. Ayak banyonuzdan sonra topuklarınıza ve ayak kenarlarınıza dairesel hareketler eşliğinde ponza taşını sürtün. Taşı, sertçe bastırmadan masaj yaparmış gibi sürtmeye özen gösterin. Ponza taşı, ayaklarınızdaki ölü derinin dökülmesine, kuru bölgelerin yumuşamasına ve topuktaki çatlakların giderilmesine yardımcı olacaktır. Bunun dışında peeling yöntemini de uygulayabilirsiniz. Ancak peeling ürünlerini alırken, bir uzmandan destek almaya özen gösterin. Aksi takdirde ayaklarınıza zarar verebilirsiniz.

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NEMLENDİRME ÖNEMLİ





Cilt bakım rutinlerinin en önemli aşaması nemlendirmedir. Yaz mevsimi boyunca nemini kaybeden ayaklarınızın nemlendirilmeye fazlaca ihtiyaç duyduğunu kesinlikle unutmayın. Ayaklarınızı ölü hücrelerden arındırdıktan sonra cildinize uygun bir nemlendiriciyi masaj yapar gibi özellikle kuruyan bölgelere iyice sürün. Böylece cildiniz yeniden canlanacak ve çatlamalar da ortadan kalkacaktır. Eğer ayaklarınızdaki kuruma ve çatlama yoğunsa, o zaman bir dermatolog ya da ayak sağlığı uzmanından destek almayı ihmal etmeyin. Uzmanların vereceği tedavi yöntemleri sorunlardan çok daha kolay bir şekilde kurtulmanıza yardımcı olur.

ELLERİMİZ NEDEN SÜREKLİ KURUR?

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Yaz mevsiminde el kuruluğu sorunuyla da sıkça karşılaşırız. Bunun en önemli nedeni elbette ki, su ile çok daha fazla temas ediyor olmamız. Güneş ışınlarının zararları ve vücudun su ihtiyacının da bu mevsimde artması, el kuruluğunu tetikleyen diğer önemli iki faktör. El kuruluğu sorunu tedbir alınmaz ise zaman içinde egzamaya ve çatlaklara sebep olarak açık yaralara neden olabilir. Bu yüzden önemsenmesi gereken bir sorundur. Bilindiği üzere ellerin sürekli yıkanması derinin doğal yapısını bozar ve kuruma, çatlama ya da soyulma gibi sorunların baş göstermesine neden olur. Bu durumun önüne geçebilmek için ellerinizi yıkar yıkamaz nemlendirmeniz gerekir. El sağlığınızı korumak için özellikle bu dönemlerde yanınızdan nemlendiricinizi ayırmamanızı öneririm. Çünkü nemlendirici kremler ya da losyonlar, cildin kaybettiği nemi geri kazanmasına yardımcı olur. Nemlendiriciler, aynı zamanda cilt elastikiyetini de artırarak, pürüzsüz bir görünüm sağlar.

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