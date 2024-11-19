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Süheyla Buyrukçu
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Dekorasyonda tek rengin gücü

#Moda#Süheyla Buyrukçu#Ankara

Renklerin insan psikolojisi üstünde olağanüstü bir etkisi olduğunu biliyoruz. Giydiğimiz kıyafetten evlerimizde kullandığımız duvar ve dekorasyona kadar renkler, hayatımızın her anında duygularımız üzerinde hüküm sürebiliyor. Bu nedenle ben de bugün uzun zamandır modern dekorasyonda yeniden bir akım haline gelen tek renk odaların avantajları ve nasıl uygulanması gerektiği konusunda önerileri sizlerle paylaşmak istedim.

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Çünkü zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz evlerinizde kullanacağınız renkler, yaşam alanınızı daha huzurlu, ferah ve eğlenceli bir hale getirebilme gücüne sahip. Özellikle tek renk ev dekorasyonu, estetik ve uyumlu bir görünüm sağlamasının yanı sıra kişisel tarzınızı yansıtabilmeniz için mükemmel bir yaklaşım. Yatak odası, çalışma odası, salon ve mutfak gibi evinizin her köşesini tek renk dekorasyon ile güzelleştirme fikrine sıcak bakanlardansanız, o zaman okumaya devam. Çünkü sıra ayrıntılarda...

Dekorasyonda tek rengin gücü

TEK RENK ODALARIN AVANTAJLARI

Dekorasyon dünyasında trendler her yıl değişiyor ancak bazı akımlar var ki kısa bir süre sonra yeniden popüler olabiliyor. İşte tek renk odalar da bunlardan biri. Çünkü bu yaklaşım ile evlerinizde şık, gösterişli ve eğlenceli bir atmosfer yakalayabilmeniz oldukça kolay. Önemli olan tek şey, tarzınızı ve sizi yansıtan tonu bulmak. Bunun için de öncelikle evinizde nasıl bir ortam yaratmak istediğinize karar vermelisiniz. Son yıllarda hayatımızın her alanında doğallık ve sadeliği ön planda tutan akımların popüler olduğunu görüyoruz. Bu durum ev dekorasyonu alanı için de söz konusu. Dolayısıyla siz de içsel huzurunuza önem vermeye başladıysanız ve sadeliği benimseyenlerdenseniz, o zaman tek renk oda dekorasyonuyla tanışma vaktiniz gelmiş demektir. Çünkü bu akım ile yaşam alanınızda istediğiniz minimalist tarzı yakalayabilirsiniz. Özellikle kullanacağınız soft renkler, evinizde sakinleştirici bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olacaktır.

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Dekorasyonda tek rengin gücü

DAHA GENİŞ VE DAHA MODERN BİR DOKUNUŞ

Tek renk dekorasyonun en önemli özelliklerinden biri mekân algısını genişletmesidir. Aynı rengin farklı tonlarıyla boyanmış duvarlar, mekânı daha geniş ve ferah gösterir. Özellikle küçük odalarda bu tarzı kullanmanız, alanın daha geniş algılanmasını sağlayacaktır. Tek renk oda trendinin diğer önemli bir avantajı ise kullanılan mobilya ve aksesuarların ön plana çıkmasına yardımcı olmasıdır. Duvar renginizle uyumlu tercih edeceğiniz koltuğunuz, dekorasyon objeleriniz, tablolarınız, halılarınız, aydınlatma malzemeleriniz tek rengin hükmü altında olsa da emin olun daha belirgin hale gelecektir. Ayrıca tek rengin tonlarından oluşan dekorasyonlarda farklı dokular ve malzemeler de çok daha kolay bir şekilde kullanılabilmektedir. Örneğin, koltuklarınızın kumaşını kadifeden seçtiyseniz, pamuklu yastıklarla tamamlayabilirsiniz. Ahşap ve metal aksesuarları da rahatlıkla kaldırabilen monokromatik dekorasyon ile evlerinizde sıra dışı bir tarz yakalamanızda mümkündür.

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DUVAR DEKORASYONUNA DİKKAT!

Tek renk oda dekorasyonuyla uyumlu bir ortam yaratmak oldukça kolaydır. Ancak duvar dekorunuza dikkat etmelisiniz. Odanın genel renk konseptine uymayan tonlardaki tablolar gibi eserler ya da asarak kullandığınız objeler, mekânda kullandığınız renk tonuyla aynı olmalıdır. Böylece odanızda estetik bir bütünlük sağlayabilirsiniz. Tam bir bütünlük algısı için ayrıca mobilya ve koltuklarınızın rengini de ana renk tonuna uygun tercih etmeniz, daha estetik ve şık bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Halılarınız, perdeleriniz, yastıklarınız ya da lambalarınız farklı tonlarda olabilir. Bu farklılıklar, odanın genel havasını zenginleştirerek, daha güzel bir ortam yaratmanıza yardımcı olur.

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Dekorasyonda tek rengin gücü

SEZONUN TREND RENKLERİ

Ev dekorasyonunda renk seçimi oldukça önemlidir. Doğru seçilen renkler, mekânın görünümünü değiştirmekle kalmaz, ruh halinizi etkileyerek, evlerinizin enerjisini ve atmosferini de değiştirebilir. Eğer siz de yaşam alanınızdaki değişime duvarlarınızdan başlamak istiyorsanız, sezonun trend renklerine göz gezdirmeniz faydalı olacaktır. Zira bu yıl çok farklı renkler ve tonları popüler. Mesela toprak tonları, kahverengi, bej ve kiremit kırmızısı gibi renkleri oturma odası ve mutfak gibi alanlarda sıkça görüyoruz. Doğadan ilham alan yeşilin rahatlatıcı tonları da iç dekorasyonda oldukça sık tercih ediliyor. Özellikle de yatak odalarında. Hem modern hem de minimal tasarımları seviyorsanız da lacivert sizin için mükemmel bir seçim olacaktır. Açık pembe, bebek mavisi ve soluk lavanta tonlarını doğal ışık alan odalarda kullanarak, ferah bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Canlı ve enerjik bir renk olan mercan kırmızısı da salon veya yemek odalarında kullanılabilir. İddialı bir renk olan morun koyu tonları da bu yılın renk paletinde yerini aldı. Özellikle koyu mor ve mürdüm rengini yatak odaları ile salonlarda kullanabilirsiniz. Çünkü bu iki ton, lüks ve şık bir görünüm yaratmanıza yardımcı olabilecek özelliklere sahiptir.

 

#Moda#Süheyla Buyrukçu#Ankara
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