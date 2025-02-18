Cilt sağlığını bozan beslenme hataları

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Ancak bunları yaparken cilt sağlığımızı korumada önemli bir role sahip olan cilt dostu gıdaları yemeyi ihmal etmekle kalmıyor, gün içerisinde cilt sağlığımızı bozacak birçok besin de tüketiyoruz. “Yediklerimiz cildimizi ne kadar etkileyebilir ki” diye soruyor olabilirsiniz. Ama kötü haber şu ki; cildin kalıcı olarak sağlıklı ve pürüzsüz görünmesi için cildi içten de kontrol altına almamız şart. Bu nedenle ben de bugün sizler için Sağlıklı Yaşam Uzmanı ve Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu ile beslenme hatalarının cildimize nasıl zarar verdiğini ve cildimizi bir kalkan gibi içten koruyan besinlerin neler olduğuna dair hoş bir sohbet gerçekleştirdim. Üstelik sizin için bir de kırışıklıklarla savaşan doğal bakım kremi tarifi aldım.

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Buğra BUYRUKÇU

* Cilt sağlığımızın farklı nedenlerden dolayı bozulduğunu biliyoruz. Ancak bunlar arasında bir tane faktör var ki, cilt sağlığımızı sandığımızdan çok daha fazla etkiliyor. O da beslenme alışkanlıklarımız. Farkında olmadan yaptığımız beslenme hataları ile cildimize nasıl zarar veriyoruz? Yaptığımız hatalar nelerdir?

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, yeterli ve dengeli beslenmek, sadece cildimiz için değil, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmemiz için olmazsa olmazımız. Artık biliyoruz ki sağlıksız beslenme, tüm hastalıklara davetiye çıkaran ana nedenlerden biri. Bu yüzden herkesin beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmesi önemli. Gelelim yanlış beslenmenin cilt sağlığımızı nasıl etkilediğine... Cildin kalıcı olarak sağlıklı, pürüzsüz ve güzel olması için cildimizi içten beslememiz şart. Bunu başarabilmek için bazı besinlerden uzak durmamız, bazılarını ise daha çok tüketmemiz gerekiyor. Çünkü sağlıklı ve parlak bir cilt, genel sağlığımızın ve yaşam tarzımızın bir yansımasıdır. Kısacası cildimizin görünümü, yediğimiz yiyeceklerle doğrudan ilişkilidir. Çünkü yanlış beslenme alışkanlıkları, cilt sorunlarına yol açtığı gibi var olan problemleri de tetikleyebilir.

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* Cilt sağlığını olumsuz etkileyen başlıca besin grupları nelerdir?

Maalesef ki, şehir hayatının yoğunluğu ve sürekli bir yerlere yetişme durumu gibi nedenlerden dolayı artık birçok kişi fast food tarzı yemeklere yöneliyor. Marketler hazır ve paketli gıdalardan geçilmiyor. Yağlı yemekler ise her yerde karşımıza çıkıyor. Şekerli ve içeriğinde trans yağ olan birçok işlenmiş ve paketli gıda hem cilt sağlığımızı hem de genel vücut sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Her gün birçok kişi tarafından tüketilen cips, çikolata, kek, bisküvi, kraker, dondurma, aşırı baharatlı yiyecekler, salam, sosis, sucuk, donutlar, Çin ve Meksika yemekleri, şekerli fıstık ezmesi, mısır yağı, ayçiçek yağı, yüksek miktarda kakao, gazlı içecekler, kafeinli içecekler gibi daha sayacağımız birçok besin, cilt sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Bazı araştırmalar, süt ve süt ürünlerinin de cilt sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini göstermektedir. Yüksek sodyum içeriğine sahip yiyecekler de cildin nem dengesini bozarak, kuruluk ve tahrişe yol açabiliyor.

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* Kişinin cilt tipine göre beslenme önerileri farklılık gösterir mi? Mesela akneye eğilimli bir cilt için farklı beslenme yaklaşımları var mıdır?

Elbette var. Sofra şekeri içeren gıdalar, akne ve sivilce oluşumunu artırır. Bu tip cilt yapısına sahip olanların tatlı, çikolata, gazlı içecekler gibi gıdaları tüketmemesi gerekir. Beyaz ekmek, pizza hamuru ve diğer unlu mamuller, bisküviler, mısır gevrekleri gibi gıdalar da yüksek glisemik indekse sahiptir. Bunların tüketimi, akne ve sivilce oluşumunu artırmaktadır. Ayrıca yüksek miktarda şeker tüketimi, kolajen yapısını bozarak, cildin elastikiyetini kaybetmesine ve erken yaşlanmasına yol açabilmektedir. Ağır yağlı yiyecekler de vücuttaki sebum üretimini artırarak sivilce ve siyah nokta oluşumuna zemin hazırlayabilir.

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* Cilt sağlığını korumak için hangi besinleri tüketmeliyiz?

Sağlıklı bir cildin olmazsa olmazı yeterli su tüketmektir. Vücudun yeterli suyu alması, cildin nem dengesini sağlamak ve canlılığını artırmak için önemlidir. Bunun dışında taze ve doğal et ürünleri tüketmek, işlenmiş etlerin olumsuz etkilerinden kaçınmanıza yardımcı olur. Ayrıca bitkisel protein kaynaklarına yönelmek, cilt sağlığı açısından faydalıdır. Yeşil yapraklı sebzeler, hücre yenilenmesini sağlamakta ve cildin daha parlak görünmesine yardımcı olan önemli besinlerdir. Antioksidan zengini yaban mersinini, iyi bir B ve E vitamini kaynağı olan avokadoyu, içeriğinde bolca antioksidan, vitamin ve mineral bulunan narı, sofralarınızdan eksik etmeyin. Bunların dışında ıspanak, domates, zeytin yağı, somon balığı, yumurta, yeşil çay ve rezene çayı, cilt dostu besinlerdir.

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KIRIŞIKLIKLARLA SAVAŞAN DOĞAL BAKIM KREMİ

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 yemek kaşığı balmumu

3 tatlı kaşığı bal

3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

3 tatlı kaşığı jajoba yağı

10 damla mür esans yağı

Hazırlanışı: Tüm ürünleri blenderdan geçirin. Daha sonra karışımı, ağzı kapalı cam bir kabın içine koyun. Elde ettiğiniz kremi buzdolabında saklayın. Kreminizi her gün akşam cildinize uygulayın.