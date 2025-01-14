BB krem mi yoksa fondöten mi?

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Ancak çoğu zaman bu iki ürünün nasıl kullanılması gerektiği karıştırılır. Doğru bir makyaj uygulaması için bu iki ürünün ne zaman ve nasıl kullanılması gerektiğini bilmek önemlidir. Çünkü, her ikisinin de kullanım amacı farklıdır. Bu nedenle ben de bugün sizlerle BB krem ve fondötenin nasıl kullanılması gerektiğine dair bilgiler paylaşmak istedim. Böylece doğru ürünleri kullanarak hem güzel bir görünüm ele edebilir hem de gereksiz masraf yapmaktan kurtulabilirsiniz. Zira, mükemmel makyajın sırrı; cildinize ve tarzınıza uygun ürünleri kullanmaktan geçer.

BB KREM NEDİR VE NE İŞE YARAR?

BB krem, aslında renkli bir nemlendiricidir. Cildi nemlendirirken, hafif bir renk vererek, teninizin sağlıklı görünmesini sağlar. Genellikle günlük hayatta fondöten kullanmak istemeyenlerin tercih ettiği ürünlerden biridir. Ancak ince dokulu oldukları için kapatıcılık özellikleri fondöten kadar etkili değildir. Güneş koruyucu (SPF) içerdikleri için gündüz makyajı için uygundur. BB kremler, her ne kadar cilde tazelik ve canlılık katsa da cilt kusurlarını örtmekte yetersiz kalabilir. Çünkü daha çok nemlendirici ve anti-aging etkisiyle öne çıkarlar. Sorunsuz bir cilde sahip iseniz, BB kremleri makyaj çantanızdan eksik etmeyebilirsiniz. Ancak leke, kırmızılık veya akne izleri gibi sorunlarınız varsa BB kremler, bu cilt kusurlarını kapatmakta pek de yardımcı olmaz. Böyle bir durumda BB krem ile birlikte sorunlu olan bölgelerinize ekstradan kapatıcı sürmeniz gerekebilir.

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BB KREMİ HANGİ DURUMLARDA TERCİH ETMELİYİZ?

BB krem, günün her saatinde sürülebilir ancak hafif bir kapatıcı olduğu için daha çok günlük makyajda kullanılır. Özellikle doğal görünümden hoşlananlar için ideal bir üründür. Cilt renginizi eşitlemeye, hafif kusurları gizlemeye, cildinize doğal bir tazelik yansıtmanıza yardımcı olan BB kremler, bu marifetleriyle makyajınıza natürel bir bitiş sağlar. Ayrıca güneş koruma özelliği de olan BB kremler, gündüz saatlerinde cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı da koruyarak, cilt sağlığınızı da güvende tutarlar. Nemlendirici etkisi olan BB kremlerin yaşlanma karşıtı, dolgunlaştırıcı formüllü ya da cilt tipine göre pek çok çeşidi bulunur. Bu nedenle BB krem alırken cilt tipine uygun olanı seçmeye dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde yanlış ürün kullanarak, cildinize zarar verebilirsiniz. Bu ürünlerin cilde uygulaması ise oldukça pratiktir. İnce yapılı ve hafif oldukları için özel bir fırça ya da farklı bir ekipmana gerek duymadan parmaklarınızla bile yüzünüze sürülebilirsiniz. Yapısı gereği gözenekleri tıkamaz ve kırışıklıklara dolma yapmaz. Kısacası BB kremler, nemlendirme, güneş koruma, cilt kusurlarını gizleme ve hafif bir fondöten etkisi yaratmasıyla günlük kullanım için ideal ürünlerdir.

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FONDÖTENİ NE ZAMAN TERCİH ETMELİYİZ?

Kusursuz bir makyajın temel yapı taşı elbette ki fondötendir. Renkli kozmetik ürünlerin kraliçesinin yeri makyaj sanatında her daim ayrıdır. Ten makyajında pürüzsüz ve iddialı bir görünüm aradığınızda kullanmanız gereken ürün, fondöten olacaktır. Çünkü fondötenin amacı cildi kusursuzlaştırmak, üstüne yapılan makyajın kalıcılığını ve güzelliğini artırmaktır. Dayanıklı olduğu için makyajınızın gün boyu taze görünmesine yardımcı olur. Ayrıca cilt tonunuzu dengeleyerek, tek bir renkte görünmenizi sağlar. Yoğun bir kapatıcı olduğu için sivilce izleri, lekeler ve kızarıklıkları kapatır ve pürüzsüz bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. BB kremlerde olduğu gibi farklı cilt ihtiyaçlarına ve tiplerine göre çeşitleri mevcuttur.

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BB KREM VE FONDÖTENİN FARKLARI NELERDİR?

-BB kremler, hafif ve ince yapılıdır. Fondötenler ise daha kalın yapıya sahiptir. Renkli nemlendiricilerin cildi pürüzsüzleştirmek gibi çok iddialı hedefi yoktur. Ancak en hafif yapılı fondötenler bile cildin kusursuz görünümüne odaklanır.

-BB kremler, daha çok cildi nemlendirmek, ton farklarını gidermek ve kızarık görünümün önüne geçmek için ideal bir üründür. Fondötenler ise tüm cilt kusurlarını kapatmak için kullanılır.

-Fondötenlerin ilk hedefi cilt yüzeyini pürüzsüzleştirerek, makyaja hazır hale getirmektir. En hafif fondöten bile BB kremlere göre daha kalıcı ve makyaj için uygun zemin hazırlar.

-BB kremlerin cildi nemlendirmek, güneşin zararlı ışınlarına karşı korumak, aydınlık ve taze bir görünüm kazandırmak gibi özellikleri vardır. Ana görevleri cilde doğal bir canlılık ve sağlık katmaktır. Fondötenlerin ise içerik özellikleri daha kısıtlıdır.