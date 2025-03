Baharı moda renklerle karşılayın

Haberin Devamı

Pantone Renk Enstitüsü, her yıl olduğu gibi ilkbahar ve yaz sezonunun gözde renklerini belirledi ve şimdiden bu renkler, moda dünyasında yerini aldı. Pantone, bu yıl doğanın huzurlu dokusundan ilham alarak seçtiği renklerle adeta cesur ve enerjik tonları birleştirdi. Moda dünyası bu renklerle tasarlanmış parçalarla dolup taşarken, günlük yaşamda da bu güzel tonları her yerde göreceğiz. Bu sezon, şıklığı da beraberinde getiren kahverenginin, pembenin, yeşilin ve mavinin muhteşem tonlarıyla hem ilkbaharın hem de yazın neşesini doyasıya yaşayabilirsiniz. Üstelik bu yılın renkleri sadece estetik değil, aynı zamanda ruh halimizi etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Eğer siz de sıcak havalara hazırlanmak için alışveriş yapmayı planlıyorsanız, Pantone Renk Enstitüsü tarafından belirlenen renkler, gardırobunuzu canlandırmak ve yeni bir soluk getirmek için muhteşem fırsatlar sunuyor. İşte sezonun öne çıkan renkleri...

MOCHA KÖPÜĞÜ (PANTONE 17-1230)

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Pantone renk otoritesi, 25 yıllık tarihinde ilk kez bir kahverengiyi ‘Yılın Rengi’ seçti. Sıcak bir kahve kokusuyla yayılan bir renk olan “Mocha Mousse”, moda, dekorasyon ve güzellik dünyasında adeta bir devrim yarattı. Havaların ısınmasıyla birlikte ise Pantone, yeni sezonda da kahve tonlarından vazgeçmeyerek, mocha köpüğünü trend renkler arasında yerleştirmeyi başardı. Podyumların da gözdesi olmayı başaran mocha köpüğü, yaz koleksiyonlarına zarif ve şık bir dokunuş katmakla kalmayıp, her parçada kullanılarak, sezona yenilik de getirdi. Birçok ünlü marka, bu sade ve zarif tonu, doğal kumaşlarla birleştirerek, yazın rahatlığını mükemmel şekilde yansıttı. Ayrıca bu yıl kahverenginin sıcak tonlarını bordo ile harmanlayan romlu kuru üzüm rengi de kıyafetlerinize sofistike bir hava katacak. Özellikle Saint Laurent, bu tonu asil ve modern bir şekilde yorumlayarak, zamansız bir şıklık yarattı. Etro markası ise bu rengi sanatsal bir işçilikle koleksiyonlarına ekledi. Anlayacağınız mocha köpüğü, özellikle yaz akşamlarının vazgeçilmezi olmaya aday.

LAVANTA TONLARIYLA MODERN ŞIKLIK

Yaz sezonlarının favori renklerinden biri olan lavanta tonları da yine sıcak havalarda hayatımızda olmaya devam edecek. Ancak bu kez feminenliğin ve zarafetin mükemmel birleşimini bize sunan “Çiğdem” (Pantone 16-3115), modern tasarımlarla karışımıza çıkıyor. Birçok ünlü moda evi, şıklığı hissedebileceğimiz bu renk tonunu, sofistike ve zarif bir duruşla koleksiyonlarına taşıyarak gardıroplarımızın enerjisini değiştiriyor. Çünkü bu pastel leylak tonu, romantik akşamları ve asi çayır çiçekleri arasında esen hafif rüzgârların güzelliğini çağrıştırır. Ayrıca bu sezon, tam bir yaz rengi olan “Lime yeşili” (Lime cream: Pantone 12-0312) canlı ama bir o kadar yumuşak görüntüsüyle tropikal bölgelerin enerjisini kıyafetlerimize taşıyor. Her kombine tazelik ve dinamizm katan bu yeşil tonu, spor giyim veya modern mekânlarda hareketli bir şıklık elde etmek için kullanabilirsiniz. Bu sezon, yazın neşesini hissettiren “Lime cream” tonunda birkaç parça kıyafet almayı ihmal etmeyin.

OKYANUSLARIN KARANLIK TONU

Pantone Renk Enstitüsü, bu yıl mavinin muhteşem iki tonunu bizlerle buluşturuyor. İlki derin ve gizemli bir ton olan “Tutulma” (Pantone 19-3810), diğeri ise huzur veren “Mavi Granit” (Pantone 18-3933). Özellikle mavinin koyu bir tonu olan tutulmaya bayılacaksınız. Çünkü derin ve karanlık okyanusların gizemli dünyasının cazibesini taşıdığınız her parçada size yansıtıyor. İlkbahar/Yaz kreasyonlarında öne çıkan ve beğeni toplayan bu renk, özellikle Emmy Kasbit, Lagos Space Programme ve Prada tarafından özgün ve modern tasarımlarla kullanıldı. Mavinin bu muhteşem tonunda alacağınız her kıyafetin, zamansız bir şıklık yaratacağı kesin. Tutulma tonunun aksine huzur veren bir havaya sahip olan mavi granit ise tasarımcılar tarafından sanatsal ve özgün bir şekilde yorumlanarak, sofistike etki yaratan parçalarda hayat buldu. Her biri sıra dışı çizgilerle tasarlanan mavi granit rengi parçalar, her ortamda kendini göstererek, stilinize güçlü bir denge katabiliyor. Kısacası bu iki kusursuz renk, her türlü özel etkinliklerde şık ve sofistike bir tercih olarak öne çıkarken, günlük kombinlerinizi de yükseltebiliyor.

BEYAZ ÜZÜM (PANTONE 14-0442)

Yaz aylarının ruhunu yansıtacak en güzel renklerden biri olan beyaz üzüm (Pantone 14-0442), güneşli günlerin ferahlatıcı tazeliğini bizlere getiriyor. Beyaz üzüm tonlarını gardırobunuza ekleyerek, modern şıklığınıza taze bir soluk getirebilirsiniz. Neşeli bir ruha sahip olan beyaz üzümün yanı sıra doğanın yumuşak ve sofistike yeşil tonlarının en güzellerinden biri olan “Keşmir” de (Pantone 17-6319), sezonun iddialı renklerinden. Podyumlarda zarif tasarımlarla birlikte kullanılan bu renk, yaz ayları için mükemmel bir denge oluşturuyor. Son olarak güneşin enerjisini ve parlaklığını yansıtan buğulanmış “Kadife çiçeği” (Pantone 14-0757) rengi de podyumlarda sık sık karşımıza çıktı.