2025’in en popüler manikür trendleri

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Bu kapsamda her daim sağlıklı ve bakımlı ellere sahip olmamıza yardımcı olan manikür uygulamalarında da güncellemeler olduğu müjdesini verelim. Çünkü defilelerde kıyafetler kadar yeni manikür trendleri de dikkat çekti. Özellikle yıllardır popülerliğini yitirmeyen protez tırnaklarda bu sezon yaratıcılık ve bireysellik zirve yapmış gibi görünüyor. Parlak ve pastel tonlara odaklanan 2024 yılının aksine 2025 yılına yanar döner dokular, ışıltılar ve cesur tırnak tasarımları damga vuracak. Kısacası içinizdeki sanatçıyı çıkarmanın tam zamanı. Çünkü ağırlıklı olarak sivri badem tırnakların, oval şekillerin, metalik kedi gözü bitişlerin ve parıltılı dokuların popüler olması ön görülen yeni sezonda cesur ve sıra dışı tasarımlarla süslenmiş tırnaklardan vazgeçilmiyor.

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KIRMIZI TAHTINI KAPTIRMIYOR

Manikür trendlerine geçmeden önce sezonun öne çıkacak olan oje renklerine bir göz gezdirelim. Çünkü tek kelimeyle zamansız bir renk olan kırmızı, bu sezonda tahtını kimseye kaptırmıyor. Tırnaklarımızda görmekten sıkılmayacağımız bir renk olan kırmızı, cazibesi ve gücünü bu sezonda hissettiriyor. Sonbahar/kış aylarında özellikle mürdüm ve bordo tonlarını çok sık kullanmıştık. Ancak ilkbahar sezonuna doğru canlı ve parlak kırmızı tonları görmeye başlayacağız. 2025 kışının en büyük oje trendlerinden biri ise çikolata kahverengisi. Bu rengi, ilkbahar ayrında da kullanmaya devam edeceğiz. Havaların ısınmasıyla birlikte safir mavisinden daha açık maviye doğru bir geçiş yaşanırken, açık pembe tonlar da öne çıkacak. Ayrıca bu sezon, süt beyazı da geri dönüyor.

OVAL ŞEKİLLİ TIRNAKLAR

Parmaklarınıza uygun tırnak şeklini seçmek, kusursuz manikürün de temelini oluşturur. Ancak bu sezon, her yerde iki farklı şekilde törpülenmiş tırnaklarla karşılaşacağız. Bunlardan biri oval ve bir diğeri de sivri badem şekilli tırnaklar. Özellikle uzun ve incelmiş bir şekilde törpülenen oval tırnaklar, en yaratıcı tırnak sanatı fikirleriniz için mükemmel seçim olabilir. Bu şekil için tırnaklarınızın çok uzun olmasına da gerek yok. Parmak ucundan birkaç milim uzanan tırnaklarınızın kenarlarını törpüleyerek, oval bir görünüm elde edebilirsiniz. Sivri badem tırnaklar ise adından da anlaşılacağı gibi uca doğru incelerek, badem şeklini alıyor. Birçok kişinin de tercihi olan sivri badem tırnaklar, nail art ile birleşerek, tam bir sanat eserine dönüşebiliyor.

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MANİKÜRDE KEDİ GÖZÜ ETKİSİ

Özellikle dikkat çekmeyi sevenlerin tercihi olan kedi gözü tırnak, bu yıl trend listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Eğer klasik tarzdan sıkıldıysanız, kedi gözü tırnak tam da size göre. Bilindiği üzere kedi gözü manikürü, yüksek parlaklıkta, yumuşak ve kadifemsi bir bitişe sahip. Bu manikür, kedinin gözündeki yansımayı yeniden yaratmak için merkeze çekilen mıknatıslı bir cila kullanılarak yapılıyor. Bu görüntüyü elde edebilmek için ilk olarak metalik dokulu bir oje ile başlayın ve tırnağınızın ortasına geldiğinizde diyagonal bir çizgi çizerek, kedi gözü etkisi elde edin. Ayrıca bu yılın favorileri arasında renkleri katmanlı bir şekilde kullanmakta var. Özellikle yılın gözde rengi pembe tonlarını ve doğal nötr renklerle karıştırarak, harika bir görünüm elde edebilirsiniz.

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YILDIZLARIN IŞILTISINI TAŞIYIN

Bu sezonun belki de en canlı ve enerjik trendinin ışıl ışıl tırnaklar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tırnaklarda daha çok efektler öne çıkacak. Sevdiğiniz renkleri, vereceğiniz parıltılı efektlerle tamamlayarak, farklı bir hava yaratabilirsiniz. Her ne kadar ışıltılı ve simli tırnaklar, eğlenceli bir görünüm sunsa da onlar kadar etkili olan ve gözü yormayan yanardöner krom dokuları da tercih edebilirsiniz. Üstelik manyetik krom görünümünü farklı efektlerle yükselterek, daha da büyüleyici bir hale getirebilmeniz mümkün. Tırnaklara zarif bir hava katan sedefli ojelerinizi de tekrar çıkarabilirsiniz. Böylece tırnaklarınızda zarif efektler yaratabilirsiniz. Tırnaklarınızda ister sedefli ister simli isterseniz de krom etkisini kullanın, her şekilde bu tırnaklar, soğuk havalara inat modunuzu yükseltecektir. Bu arada renk konusunda özgürsünüz, yeter ki ışıltı ve sedefli tırnaklarınız olsun.

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SAFLIĞIN SİMGESİ BEYAZ

Bu sezon, uzun zamandır hayatımızda olmayan süt beyaz tırnaklar da geri döndü. Sessiz lüks trendinin etkisinin sürdüğü günümüzde süt beyaz tırnaklar, bu akım ile mükemmel bir uyum sağlıyor. Özellikle tırnaklarınızın dikkat çekmesini istemediğimiz zamanlarda tercih edilen bu renk, artık özel günlerde de kullanılan tonlar arasında yer alıyor. Bu yıl ayrıca Fransız tırnaklar da klasikliğin ötesine taşınarak, cesur görünümleriyle zamana meydan okuyor. Anlaşılan o ki, French manikürden asla sıkılmayacağız. Ancak 2025’te sadece tırnağın ucunda değil, tüm dış kenar boyunca parlak renkler yer alacak. Kısacası beyaz ucu bırakıp, artık parlak renkler, 3D dokular ve çok daha fazlasını içeren görünümlerle French manikür yaptırma zamanı.