Yeni favorim Endonezya Mutfağı

Kimi ineklerin gübresinden biyogaz üretiyor ve bu şekilde çiftliğinin yakıt ihtiyacını karşılıyor, kimi daha önce çöp arıtma tesisi olan bir araziyi lavanta bahçesine dönüştürmüş. Kendi imkânlarıyla üretim yapan beş kadının hikâyesini anlattığımız ‘İşte Kadınlar’ belgeseli, gurur duyduğum bir iş... Hayatım boyunca kadın üreticiye ve istihdamına destek vermeye çalıştım. İstanbul’da açacağım yeni restoranımda da kadın şeflere ve üreticilere öncelik vereceğiz. Pozitif ayrımcılık diyenler olacaktır. Kadın haklarına ve işgücüne desteğin bu kadar sıkıntılı olduğu bir ortamda, bu konuda pozitif ayrımcı olmaktan şeref duyarım.

Geçen yıl benim için oldukça yoğun geçti. Yer aldığım işlerden birini anlatacağım bugün... ‘Kız Kardeşim’, bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğum, özel bir proje... Çalışan ve üreten bir annenin oğlu olarak, küçük yaştan beri kadının üretime katkısının hem ekonomik özgürlüğünü kazanması hem de erkek egemen toplumun kurallarını değiştirmesi açısından çok önemli olduğuna

inanıyorum.

Kadın emeği, değdiği her yeri güzelleştiriyor. Toplumu daha uzlaşmacı, daha modern hale getiriyor. Ama özellikle yıllardır erkek egemenliği altında olan sektörümüze kadın emeği, kadın şefler çok yakışıyor. Şemsa Denizsel ve Didem Şenol Tiryakioğlu bizim neslin en öne çıkan, hepimizin örnek aldığı şefler... Ebru Baybara Demir sadece bir şef olarak değil, Mardin ve çevresinden başlayarak tüm Türkiye’de üreticinin korunmasıyla ilgili, çevreye son derece duyarlı projeleriyle tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarmış bir meslektaşımız. Yeni neslin başarılı temsilcileri Burçak Kazdal Apartıman’da, Pınar Taşdemir Araka’da, Çiğdem Seferoğlu da Hodan’da çok güzel işler yapıyor.

İMKÂNSIZI MÜMKÜN KILIYOR

Proje kapsamında çekilen ve dijital platform Exxen’de yayımlanan ‘İşte Kadınlar’ belgeselinde söylediğim gibi, iyi tarım yoksa iyi ürün yok. İyi ürün yoksa iyi yemek yok. O yüzden biz ‘Kız Kardeşim’ projesinde Anadolu’ya, üreticiye, tarıma ağırlık verdik. Türkiye’nin değişik illerinde, farklı kesimlerden üretici ve güçlü kadınlarla tanıştık. Belgeselde, projeyle yolları kesişen beş özel kadının ve çevresinin hikâyesini ayrıntılarıyla işledik.

İlk bölümde Sevgi Küçüksavlı’nın, Isparta’daki mandırasına konuk olduk. Kızıyla birlikte hayata tutunma mücadelesi veren Sevgi Hanım, kendi çiftliğindeki ineklerin gübresinden biyogaz üretiyor ve bu şekilde çiftliğinin ısınma ve yakıt ihtiyacını karşılıyor. Biyogaz üretimi oldukça masraflı... Sevgi Hanım’ın kendi mütevazı imkânlarıyla ve bir mühendis titizliğiyle kurduğu bu kapalı devre sistem, Karadeniz kadınının kıvrak zekâsı ve asla vazgeçmeyen inatçılığıyla imkânsızı mümkün kılıyor.

İkinci kahramanımız Aydın, Kuyucak’ta bir köyün kaderini değiştiren Yasemin Korkut. Meyve kurutma tesisi olan Yasemin Hanım sadece kendi kaderini değil, köyün pek çok kadınının kaderini değiştiriyor; uzun zamandır unuttuğumuz imece usulünü, emeği bölüşerek paylaşmanın keyfini hatırlatıyor ve birçok kişiye örnek oluyor.