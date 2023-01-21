Seneye en prestijli kupa için yarışacaklar, çok heyecanlıyım

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Geçen hafta MasterChef Türkiye’nin beşinci sezonunu, sevgili Metin Yavuz’un şampiyonluğuyla tamamladık. Yarışmacılarıyla, gittiğimiz şehirlerle, finaliyle, yeni stüdyosuyla ve şu ana kadar en fazla bölümün çekildiği sezon olmasıyla yine televizyonlara ve sektörümüze damga vurdu. Bu yazımda, bu yoğun dönemin kısa bir değerlendirmesini yapmak,

‘yılın enleri’ni anlatmak istiyorum.

İlk olarak yılın kazananı, şampiyonu Metin Yavuz’la başlayalım. Metin ilk elemeye geldiği günden beri yaşının çok üstünde bir olgunlukla, sektördeki geçmişiyle ve yıl boyunca performansını neredeyse hiç düşürmemesiyle sadece şampiyonluğu almakla kalmadı, sezona adını da yazdırdı.

Sevgili Kıvanç Karadeniz de en az Metin kadar iddialı yemekleriyle, ilkeli ve mesleğe olan sevgisini her zaman belli eden duruşuyla; zaman zaman iniş çıkışlar yaşasa da genelde damaklarımızı şenlendiren yemekleriyle son ana kadar şampiyonluğu zorlayan yarışmacımızdı. İkisinin de sektördeki geleceği için çok mutlu ve heyecanlıyım.

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Yılın en garip olayı benim adıma, suböreğinin geçmişini anlatmak için Vural Burnaz’ın koluna yazdığım, ilk Türk yemek kitabının ismini (Melceü’t-Tabbahin) ertesi gün Vural’ındövme yaptırmasıydı. Olayı daha da trajikomik kılansa, benim gelişigüzel yazdığım yazıdaki harf yanlışlarının da sonsuza kadar Vural’ın vücuduna kazınmış olması... Bu olaya hem çok mutlu oldum hem de hâlâ şaşırmaya ve gülmeye devam ediyorum.

Birinciliği getiren ‘Şöhret’ isimli tabak.

İlk 6’da kadın olmaması üzücü

En eğlenceli yarışmacı, kesinlikle Fatma Nur Uçar’dı. Kıpır kıpır, hayatın ona getirdiği zorluklara rağmen espri ve eğlenceden güç alan, bazen hepimizi bunaltsa da çoğu zaman gülümseten Fatma Nur, sezona damga vuran yarışmacılarımızdan biri oldu.

En iyi çıkış yapanlar benim için bu sene, hayatın zorlu yollarından büyük bir mücadeleyle geçip kendine başarılı bir kariyer inşa eden Ayaz Geçer’in ilk üçe çıkması ve geçen sene ana kadroya giremeyen Gamze Tosun’un bu sene bu kadar başarılı ve iddialı bir yarışma çıkarmasıydı.

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Yılın şaşırtanı, defalarca programda da söylediğimiz gibi Çağatay Akgül oldu. Hepimiz Çağatay’ın ilk dörtte olabileceğini düşünüyorduk ama MasterChef Türkiye hata kabul etmeyen, özellikle final gecesi yapılan hataların geri dönüşünün olmadığı bir yarışma. Yılın üzücü olayıysa ilk 6’ya hiçbir kadın yarışmacımızın kalmaması... Kariyeri boyunca kadın şeflerin sektörde ilerlemesinde mücadeleye destek olan biri olarak bu durum beni üzdü.

En özel dış çekim buradaki köşemde daha önce de ayrıntılı şekilde yazdığım Makedonya’ydı. İlk yurtdışı çekimimizin iki büyükannemin de toprağı olan Makedonya’da gerçekleşmesi beni çok mutlu etti. Üsküp’ün ne kadar eski bir Türk şehri olduğunu ve Makedonya mutfağındaki Türk esintilerini hem bizler hem de seyircilerimiz bir kez daha hatırlamış oldu.

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Gelelim yılın en iyi yemeğine, yani Metin’in final gecesi yaptığı ‘Şöhret’ adlı tabağa... Dünyanın en özel etlerinden biri olan kobe eti, istiridye ve çok iyi çektirilmiş demi glace sosla birlikte sunulmuştu. Bu tabak bizi gastronomik açıdan nirvanaya çıkardı, Metin’e de şampiyonluğu getirdi. Aslında programın başlarında Burak Revanbahş’ın soğanla yaptığı baklava yılın tabağıydı ama Burak’ın

en büyük şanssızlığı, Metin’in de yarışmada yaptığı en iyi üç tabaktan birinin bu tatlının karşısına çıkmış olmasıydı.

Zorlu geçen finalde kazanan isim Metin Yavuz oldu.

Aldığımız ödüller yılın gururu oldu

Kıvanç’ın yarı finaldeki yemeğinde kasnak bırakarak sıfır puan alması en şoke eden olaydı. Hepimiz için çıkması zor olan bu şoktan Kıvanç kendini toparlayarak çıktı ve MasterChef finaline kadar gelerek sezona damga vuran iki isimden biri oldu.

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Yılın gururuysa, pandemi döneminden beri üç sene üst üste Yılın En İyi Yarışma Programı seçilmemiz ve özellikle üniversiteli gençlerden gelen ödüllerdi. Bize bu yoğun tempoda inanılmaz bir moral oldular.

Beş sezondur bir parçası olmaktan büyük keyif aldığım MasterChef’in önümüzdeki sezonu için şimdiden çok heyecanlanıyorum. Çünkü programımızın ilk AllStar’ını yapacağız ve değişik sezonlarda izleyip desteklediğiniz yarışmacılarımızın pek çoğu, MasterChef’in en prestijli sezonunun kupasını almak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Benim içinse şimdi Avustralya’ya işlerimin başına dönme zamanı. 2023 yazında görüşünceye kadar, tüm MasterChef sevenlerine harika bir yıl diliyorum.