Envai çeşit baharatı, tajin’i, kuskusu ve böreğiyle... Fas mutfağı

Tayland; tropikal iklimi, tapınakları, kültürü ve doğasıyla birlikte mutfağıyla da oldukça dikkat çeken ve sevilen bir Güneydoğu Asya ülkesi. Konumu ve etnik kimliği itibariyle; Hindistan’ın baharatlı mutfağı, Çin’in keskin, farklı lezzetleri, ayrıca tropik iklime özgü deniz ürünleri ve meyveler aynı vok tavada buluşuyor burada. Tayland mutfağında tek kâsede tatlı, ekşi, tuzlu, acı ve umaminin kendi içinde müthiş bir dengeyle bir araya getirilmesi mümkün.
Tavada soteleme, kızartma gibi tekniklerinde Çin’in etkisi çok baskın. KARMAŞIK BİR SENFONİ GİBİ...
Tayland mutfağının bir yabancı olmasına rağmen global çapta en bilinen şefi, Avustralyalı David Thompson. En sevdiğim şeflerden biri olan David, bir röportajında Tay mutfağını şu şekilde anlatmış: “Tayland yemekleri basitlik üzerine kurgulanmaz. Aksine birbirinden tamamen farklı elemanların sihirbazlık kullanılarak uyumlu bir nihai lezzete dönüştürülmesidir. Karmaşık bir senfoni gibi, yüzeyi pürüzsüz olmalıdır ancak arka planda ne olup bittiğinin fazlaca önemi yoktur. Basitlik burada önemsiz bir kavramdır. Bazı Batılılar bunun bir lezzet karmaşası olduğunu düşünseler de Taylandlılar bu karmaşadan memnuniyet duyar.”
60’lara kadar bölgesel bir bilinirliği olan Tayland mutfağı, Vietnam Savaşı döneminde Amerikan askerlerinin bölgeye girmesiyle birlikte sınırları dışında da tanınmaya başlıyor. 70’lerde Tayland restoranları Avrupa ülkelerinde de yaygınlaşıyor, hatta daha öncesinde baharatın çok daha fazla kullanıldığı yemekler, bu sayede biraz hafifliyor ve daha fazla insana hitap eder hale geliyor. Bu durumun günümüzde Fransa, İtalya ve Çin’den sonra Londra, Sydney, New York gibi global şehirlerde en popüler dördüncü mutfak olarak anılmasında büyük bir etkisi var. Asyalı Taylandlılar Çin’in güneybatısından göç ettikleri için vok tavada soteleme, kızartma gibi tekniklerde Çin’in etkisi çok baskın. Hindistan’dan gelen köriler, Endonezya ve Malezya etkisiyle harmanladıkları tekniklerle eşine zor rastlanan yemekler çıkaran Tay mutfağının ‘som tam’ (yeşil papaya salatası), ‘tom yum goong’ (karidesle pişirilen ekşi çorba), ‘nam tok mu’ (domuz etinden yapılan salata) gibi ürünleri; CNN tarafından hazırlanan ‘Dünyanın En Lezzetli 50 Yemeği’ listesine giren ürünleri.
Ülkede en çok karşılaşılan ürün tabii ki pirinç ve ‘noodle’ dediğimiz erişte yemekleri. Özellikle buharda, yağsız olarak pişirilmiş pirinç hemen hemen her yemeğin yanında ve neredeyse bütün öğünlerde tüketiliyor. Bunda Taylad’da pirinç üretimi için çok verimli arazilerin olmasının da etkisi var. ‘Khao niao’ (yapışkan pirinç) ve ‘jasmine’ gibi pirinç çeşitlerinin yanında ‘bami’ ve ‘woon-sen’ gibi erişte çeşitleri kullanılıyor.
Peru mutfağı son yıllarda uluslararası gurme çevrelerinde inanılmaz bir çıkış yakaladı, en popüler ülkeler arasına girdi. Bundan 10 yıl önce kendi bölgesi haricinde çok da bilinmeyen ülkenin bu çıkışı yakalamasının sırrı ne peki?
Bu mutfak, çeşitlilikten ve zıtlıklardan oluşuyor; yemekte sıcak ve soğuğu harmanlayabiliyor, Avrupa, Doğu Asya ve Afrika’dan gelen ürün ve tekniklerle müthiş tatlar yaratmayı başarabiliyor. Hem farklı lezzetler arayarak trend peşinde koşan gurmelerin hem de süper besin fanatiklerinin ortak noktada buluşabildiği bir yer... Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının da özellikle öne çıktığı bu dönemde Peru mutfağı, yemeklerindeki kinoa, acai gibi olağan malzemelerle kendine yeni bir alan açıyor.
Devletin ciddi bir gastronomi politikası var. Her yıl eylülde Lima’da düzenlenen Mistura Yemek Festivali, Peru yemeklerini denemek isteyen yarım milyon insanı ağırlıyor. Özellikle 2008’de Bon Appetit dergisinin Lima’yı geleceğin en iyi yemek şehirlerinden ilan etmesinden sonra, şehrin bu kimliği iyice özümsediğini ve şehirde kötü yemek yemenin çok mümkün olmadığını söyleyebiliriz.
Ürünlerin yüksek kalitede olması önemli
Peru’da 80’lerde ciddi bir kriz olmasına rağmen gastronomi o yıllarda değişip şekillenmeye başlıyor. And Dağları ürünleri Avrupa teknikleriyle harmanlanıyor, füzyon bir kimlik kazanıyor. 90’larda şartların biraz daha düzelmesiyle Gastón Acurio’nun başını çektiği yenilikçi şefler Novoandina (Türkçesi: Yeni And’lı) akımını başlatıyor ve Peru mutfağı dünyanın gündemine oturuyor.
Ülkenin farklı coğrafi şartlara sahip birçok bölge barındırması sebebiyle mutfaklar ve ürünler bölgeye göre farklılık gösteriyor. Ama her bölgede bulabileceğimiz, hatta anavatanı Peru kabul edilen patatesin 5 bin çeşidinin 4 bine yakını burada yetişiyor. Dolayısıyla ‘ocopa’ (baharatlı yerfıstığı soslu patates), ‘causa’ (deniz ürünleri, tavuk veya sebzeyle doldurulan patates), ‘papa rellena’ (kıymayla doldurulmuş kroket), ‘papaa la huancaina’ (krem peynirsoslu patates) gibi birçok spesiyale sahip.
And Dağları’nda yerel otlar ve etlerle hazırlanan çorbaları, yahnileri ve acı biberle yapılan dolmaları görüyoruz. Fakat en meşhur olan ‘cuy’ (Guinea domuzu) da And Dağları’na özgü pişirme usulleriyle kendini unutturmayan yemeklerden. Amazon bölgesinde tropikal meyve ve sebzeler kullanılıyor. En bilinen tabağı ‘juanes’. Bu yemekte pirinç, tavuk veya domuz etiyle hazırlanan iç, ‘bijao’ denen yapraklara dolduruluyor. Kıyı bölgeleriyse tabii ki ‘ceviche’siyle meşhur.
İber Yarımadası, gerek stratejik konumuyla Anadolu gibi pek çok kadim kültüre ev sahipliği yapması gerekse İspanyol kâşiflerin 15’inci ve 16’ıncı yüzyılda getirdikleri ürünlerle kültürel, sanatsal, ticari ve gastronomik açıdan dünyanın en zengin bölgelerinden biri... Üç tarafının denizlerle çevrili ve Akdeniz iklimine sahip olması, Avrupa ve Afrika arasında köprü kurmasıyla inanılmaz bir ürün çeşitliliğine sahip İspanyol mutfağı ülkemizdeki gibi yöresel olarak da farklılıklar gösteriyor.
EN GÜZELİNİ O GECE YARISI YEDİM
Galiçya ve Asturias gibi ülkenin kuzeyindeki bölgelerde fazlaca sos ve deniz ürünü kullanılıyor. Pirene’de biber, domates ve soğan ağırlıklı yahni tarzı yemekler, Katalonya’da güveçler ve ‘suquet’ gibi karışık deniz ürünlü yahniler öne çıkıyor. Endülüs’te kızarmış balıklar ve atıştırmalık tapas’lar meşhur, Castilla gibi Orta İspanya’daki bölgelerde av hayvanları ve rosto tarzı yemekler öne çıkıyor. Doğudaki Valensiya bölgesinde en meşhur
yemekse paella.
İspanyol mutfağı, gastronomi politikaları ve dünyaya yayılmış iyi şefleriyle, günümüzde dünyanın en popüler mutfaklarından. Dört sene önce konuşmacı olarak katıldığım Gastromasa’da İspanya’nın dünyada isim yapmış dört şefi vardı: Arzak Restoran’dan Elena Arzak, Mugaritz Restoran’dan Andoni Luis Aduriz, Guggenheim Bilbao Müzesi’ndeki Nerua’nın şefi Josean Alija, modern İspanyol mutfağının ve moleküler gastronominin babası olarak kabul edilen Ferran Adria’nın kardeşi Albert Adria... Organizasyon için İstanbul’a gelmişlerdi. Bu efsanevi şeflere İspanyol mutfağının yükselişinin sırrını sorduğumda bana, birbirlerinin restoranlarına verdikleri desteği ve gerçek rekabetin kendi aralarındaki değil, diğer ülke mutfaklarıyla olması gerektiğini ifade ettiler. Bence bizim şeflerimizin bu örnekten alacağı çok ders var.
İspanyol mutfağında kahvaltı öne çıkan bir öğün değil, daha çok yöresel çörekler ve kahveyle geçiştiriliyor. Öğle yemeği, özellikle pazar günleri tam bir aile şöleni. Akşam yemekleri ağırlıklı olarak küçük barlarda, içki yanında sunulan ‘tapas’ ve geç saatte yenilen yemekler. Ben belki de hayatımda en geç saatte yediğim yemeği Barselona’da, Siete Portes Restoranı’nda yemiştim.
Hürriyet Lezzetli Hayat ekibine dahil olduğumdan beri hem çok heyecanlı hem de mevzu gastronomi olunca yazmak istediğim konularda kararsızdım.
Programı seyredenler, şu ‘dünya mutfağı’ tanımına ne kadar takıntılı olduğumu bilirler. Her ülkenin, hatta ülkeler içindeki pek çok bölgenin kendi mutfakları olmasına karşın ülkemizdeki Türk mutfağı ve dünya mutfağı ayrıştırmasını çok yüzeysel buluyorum. 25 yıldır yurtdışında yaşayan ve çalışan bir şef olarak, kendi mutfak kültürümüze gösterilmesini istediğimiz saygıyı, bizim de diğer kültürlere göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden yazılarıma dünyada öne çıkmış mutfaklar ve o mutfakların ‘kahraman’ bir yemeğiyle başlamak istedim. Belki diğer ülkelerin mutfaklarını öğrendikçe hem kendi mutfağımızın dünyadaki değerini gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirebilir hem de başarılı mutfaklardan bir çıkarım elde edebiliriz.
TÜM DÜNYAYA YAYILAN MUTFAK
İlk mutfağımız Lübnan ve onun simgesi humus. Lübnan mutfağının öne çıkan ürünleri Akdeniz ikliminin etkisiyle dağ kekiği, maydanoz, nane, roka, domates, hıyar (kibarlık olsun diye ‘salatalık’ demeyin şuna, yalvarırım), narenciye, kiraz, incir, muz, özellikle meşhur Bekaa Vadisi’nin üzüm ve şarapları, zeytin, bu yazının kahramanı nohut, keçi, koyun, tavuk ve akya, levrek gibi sıcak su Akdeniz balıkları...
Lübnan mutfağının global etkisi, bence Türk gastronomi sevdalılarının çıkarması gereken en büyük ders. Lübnan’da yaşayanlar 4 milyon ama diğer ülkelerde yaşayan Lübnanlı sayısı bunun neredeyse iki katı. Brezilya, Arjantin, Avustralya ve Fransa, Lübnanlıların en çok yaşadığı ülkelerden. Bu da kendi mutfak kültürlerinin dünyada başarılı bir biçimde yayılmasına sebep oluyor.
Paris’te evsizlikten Michelin yıldızlı 3 restoran sahipliğine yükselen Alan Geaam, dostum ve mentorum, Ortadoğu mutfağının Avustralya, İngiltere ve Dubai’deki ‘Godfather’ı Greg Malouf ve Lübnan mutfağını her uluslararası etkinlikte temsil eden Joe Barza, Lübnan mutfağının global çapta bilinmesine öncülük edenler.
Humus, Arapçada ‘nohut’ demek. Menülere ‘nohutlu humus’ yazıp komik olmayın!
Envai çeşit baharatı, tajin’i, kuskusu ve böreğiyle... Fas mutfağı
Aşçılık kariyerimde özel yere sahip olan ‘bisteeya’ (pastilla) gevrek hamurla yapılan, yuvarlak bir börek. 15’inci yüzyılda Endülüslülerin Güney İspanya’dan kovulmasıyla bu böreğin Fas’a gittiği söyleniyor. Faslılarsa bu yemeği gururla zirveye taşıdıklarını iddia ediyor.
Kuzey Afrika’nın en batısında, Akdeniz ve Atlantik Okyanusu kıyılarındaki Fas; Ortadoğu, Endülüs, Berberi, İtalya ve Fransa gibi birçok kültürden esintiler taşıyan bir ülke. Bu durum tarihini, mimarisini, müziğini ve gastronomi kültürünü oldukça çeşitli hale getiriyor; gelenekselle birlikte modern esintilerin de hissedildiği çokkültürlü, sentez ve otantik bir mirasın oluşmasını sağlıyor.
Berberiler, Kuzey Afrika’nın en eski yerli halkı ve bugün Fas mutfağının temelini oluşturan tajin, kuskus gibi yemeklerin tarihi de bu eski kültüre kadar dayanıyor. ‘Tajin’ kelimesi, kuzu ya da tavuk etinden yapılan yemek için kullanılmakla birlikte, içinde pişirildiği güveç benzeri kabı da ifade ediyor. Ayrıca bir bayram yemeği olarak yapılan,
kuzu eti, kuruüzüm, badem, bal ve tarçınla hazırlanan ‘mruzia’ isimli bir versiyonu da var. Günümüzde tüm dünyada bilinen kuskusu Kuzey Afrikalılar ıslak elleriyle irmik ve unu yumuşatıp incecik hale getirerek elde ediyor.
KAHVALTILARIMIZ BENZİYOR
Endülüslüler zeytin, zeytinyağı ve narenciyeyi getirirken Museviler de farklı yöntemlerle yapılan turşu ve konserveyi ekleyerek Fas’ın en bilinen lezzetlerinden limon turşusunun temellerini atıyor. Osmanlı etkisiyle oluştuğu düşünülen ‘kefta’, bizim köftemizin çok daha baharatlı bir versiyonu. Fransız kolonisi olduğu dönemden kalan hamur işleri ve şarap kültürü de eklenince, tüm bunlar kraliyet şehirlerindeki aşçılar tarafından harmanlanıp Fas mutfağına başka bir boyut kazandırıyor.
Sokaklarda görsel şölen yaratan renk renk baharat türleri; Akdeniz ikliminde yetişen çeşit çeşit sebze ve meyve, ülkede üretilen zeytin ve zeytinyağları, ana yemeklerde de bolca kullanılan kuruyemişler, Akdeniz ve okyanusun taze deniz ürünleri; tatlı ve tuzlunun bir arada kullanıldığı bu mutfakta sıklıkla karşılaştığımız lezzetler. Et olarak kuzu, koyun, dana, deve, tavuk ve güvercin kullanılıyor. Bu çeşitlilik sayesinde bir yemek, farklı ürünlerle yapılabiliyor ve bu da Fas mutfağının menüsünü müthiş genişletiyor.
Ekmek yemeyi ve yapmayı çok seven Faslıların kahvaltıları bizim kahvaltılarımıza çok benziyor fakat peynir kültürleri bizimki gibi değil. Genellikle ekmek, tereyağı, bal gibi ürünler tüketiyorlar. Akşam yemeklerini çoğunlukla ‘harira’ (sebzelerle kaynatılan koyun çorbası), ‘chorba’ (baharatlı tavuk çorbası) gibi hafif çorbalar içerek geçiriyorlar. Çünkü sebzeyle yapılan etli yemeklerin olduğu; safran, zerdeçal, kişniş, zencefil gibi ağır baharat çeşitleriyle tatlandırılan asıl ziyafet genellikle öğle yemeklerinde çekiliyor...
Kariyerimde özel bir yere sahip olan ‘bisteeya’ (pastilla) ise aslında gevrek hamura sarılmış, yuvarlak bir börek. Yemeğin 15’inci yüzyılda Endülüslülerin Güney İspanya’dan kovulmasıyla Fas’a gittiği söyleniyor. Faslılarsa bu yemeği gururla zirveye taşıdıklarını iddia ediyor. Yapımında bizim baklava hamurumuza da benzetilen ‘warkha’ isimli, elle açılan ince bir hamur kullanılıyor. Harcında safran, badem, üzüm, yumurta, tarçın olan bu tarifte, et olarak genellikle güvercin tercih ediliyor.
BENİM YANAN PARMAKLARIMI GÖRÜNCE...
Tavuk etiyle yapılan versiyonları da mevcut. Özellikle bayramlarda, özel günlerde yapılan bu Fas klasiğinde, kat kat yerleştirilen hamurların üzerine şeker ve tarçın serpiliyor. Uzun zamandır benim restoranımın vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Ben ‘bisteeya’ yaparken; ördek eti, file badem, kuru kayısı ve pek çok baharattan oluşan; yumurta sarısıyla kıvam verilmiş bir harç kullanıyorum. Fırından çıktıktan sonra üzerine pudra şekeri, bir çimdik limon tuzu ve tarçın karışımı ekleyip pürmüzle yakıyorum çünkü o yanık ve tatlı tadı vermeyi çok seviyorum.
Avustralya’da boy gösteren Ortadoğu mutfağını; ‘anam babam lokantaları’ndan beyaz masa örtülü, Michelin muadili lüks restoranlara taşıyan kişi Greg Malouf. Kendisi Türk, Yunan ve Ortadoğu göçmeni şeflerin idolü ve aynı zamanda manevi mutfak babası...
‘Bisteeya’, Greg Malouf’la ilk kez birlikte çalışma fırsatı yakaladığım 2010 yılı Uluslararası Sidney Yemek Festivali’nin gala gecesinde yaptığı; benim de bütün parmaklarımı yakma pahasına üzerindeki şeker ve tarçına, yanan şişlerle şekil verme görevini üstlendiğim yemek. Greg, o gün 250 özel misafire bu yemeği sunarken her zaman olduğu gibi ayakta alkışlanmıştı. Yemek sonrasında benim yanan parmaklarımı görünce “Keşke tahta saplı şiş kullansaydın” diyerek bana önemli bir mutfak dersi verdi. Yemek sonrasında kutlamaya gittiğimizde bir elimin sürekli buz dolu bardakta olduğunu hatırlıyorum. Şimdi o yaralar geçti ama meşhur ‘Casablanca’ filminde Rick’in, (Humphrey Bogart) Louis Renault’ya (Claude Rains) son sahnede söylediği gibi;
“Sanırım bu çok güzel bir dostluğun başlangıcı”ydı.