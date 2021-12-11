Çorba değil, gastronomik devrim!

Gaziantep lahmacununda bahar aylarında taze sarımsak kullanılıyor, yazınsa içinde patlıcan söğürtmeyle servis ediliyor. Şanlıurfa’da iç harç soğan ve isotla hazırlanıyor, domates yerine salça kullanılıyor. Adana lahmacunu çıtır değil, hamurunu yumuşak sevenler için ideal... Bu yemeğin sadece damağımda değil, kariyerimde de önemli bir yeri var. Pandemi başladığında Sydney’deki restoranlarımda paket servise başladık, Sydney’lilere lahmacunu sevdirdik.

Lahmacun... 4 yıldır bizim programda (MasterChef Türkiye) pişirildiği her gece yemek sipariş sitelerini çökerten, lezzet konusunda Gaziantep’le Urfa’yı, sosyal medyada da Kim Kardashian’la Demet Akalın’ı birbirine düşüren* efsanevi bir lezzet... Kökü kimine göre

Filistin’e, kimine göre Babil’e dayanıyor, 5 bin yıllık bir geçmişi olduğu söyleniyor.

‘Lahm bi ajin’, Arapçada ‘etli hamur’ demek... Lübnan, Suriye, Filistin ve Ermenistan’da da ülkemizdeki gibi seviliyor ve sahipleniliyor. Sürekli okurlarımız bilir. Yemeğin milliyetini tartışmayı, bu konu çoğu zaman sağlam kaynaklara değil de milli duyguları besleyen egolara dayandığından, anlamsız ve yersiz bulurum. Benim için önemli olan yemeğin bulunuş noktasından çok yolculuğu ve çeşitliliğidir.

MARAŞ’TA HEM SOĞAN HEM SARIMSAK...

Topraklarımızdaki lahmacunun çeşitliliği konusunda çok şanslıyız. Gaziantep, lahmacun eti hazırlama konusunda uzmanlaşmış kasapları, harcı evde hazırlanan lahmacunları pişiren ve mahallenin ortak mutfağı gibi kullanılan semt fırınları ve mevsimsel olarak değişen tarifiyle lahmacununu tam anlamıyla sahiplenmiş bir şehir. Antep’te kasap eti işliyor, evin sahibi iç malzemeyi hazırlıyor ve semtin fırını bu harcı hamurun üzerine yerleştirip lahmacunu pişiriyor. Size bir soru: Kime ait bu lahmacun? Eti işleyene mi? Evinde harcı hazırlayana mı? Pişiren fırıncıya mı? Bayılıyorum bu yemek kimliği tartışmalarına...

Gaziantep lahmacununun öne çıkan özellikleri, bahar ve yaz aylarında taze, kışın kuru sarımsak kullanılması... Şekli genellikle elips oluyor. Yazın içinde patlıcan söğürmeyle servis ediliyor. Malzemeleri zırhlamak, lahmacunu taş fırında pişirmek ve kıymanın lahmacun ağırlığının minimum yüzde 50’sini oluşturması çok önemli.

Bu konuda öne çıkan bir diğer ilimiz tabii ki Şanlıurfa. Urfa lahmacununda soğan ve isot kullanımı öne çıkıyor, şekil daha alışılagelmiş şekilde yuvarlak. Domates yerine salça kullanılıyor. Sanki bir tık daha ince, bir tık daha gevrek... Ayrıca bölgenin İvesi ırkı koyunlarının kullanılması bu lahmacunu daha da yöresel yapıyor.