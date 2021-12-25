Benim yılbaşımda deniz, güneş ve bolca barbekü karides var...

İncecik dilimlenmiş patlıcanların üzerine biber, soğan ve baharatla zırhlanmış et... Tepsinin kenarlarına bolca domates ve arpacık soğanı... Taş fırında pişirilen Kilis tava, açık ara en sevdiğim tepsi kebabı! Ben üzerine patates püresi de koyuyorum, kebabın yağları püreyle birleşiyor. Bu yüzden çok linç yedim ama gelenekseli iyi öğrenip ona kendi dokunuşlarımı katmaya devam edeceğim. Çünkü ülkenin gastronomisini yeniliğe kapalı ve tutucu yaklaşımlar değil, değişimden ve gelişimden korkmayan deliler kurtaracak.

İrlandalı yazar George Bernard Shaw “Makul insan kendini dünyaya uyarlar, delilerse ısrarla dünyayı kendine uydurmaya çalışır. O yüzden, tüm ilerlemeyi delilere borçluyuz” der. Kariyerim boyunca, özellikle Türkiye’de, en büyük eleştirileri hep uyarladığım yemeklerden aldım. Yemek konusunda yörelerine ve törelerine kayıtsızca bağlı, tutucu bir toplumuz.

İki hafta önce, MasterChef Türkiye çekimleri için Kilis’teydik. Kilis, Gaziantep’le Suriye sınırı arasında hem güçlü bölge mutfağından çok etkilenen hem de kendi gastronomi kimliğini ortaya koymaya çalışan bir şehir. Bu kimliğin baş aktörü Kilis tava, şehrin adıyla özdeşleşmiş bir yemek. Referanslarına çok güvendiğim sevgili Ömür Akkor, bu yemek için bize Kasap İzzet Usta’yı önerdi.

Kilis tavanın en ilginç özelliklerinden biri, kasaplar tarafından hazırlanıp semt fırınlarında pişirilmesi. Yemeğin inceliklerini 38 yıldır bu mesleği yapan İzzet Usta’dan öğrendim. Kuzunun sadece yağlı kaburga bölgesindeki etleri kullanıyor. Et kuşbaşı doğrandıktan sonra kapya biber, yeşil biber, soğan, tuz, karabiber ve bölgenin kırmızı toz biberiyle birlikte kebap kıvamına gelene kadar zırhlanıyor.

İstenen boyutta tavaya, tercihen az çekirdekli ve kabuğu soyulmuş patlıcanlar incecik dilimlenerek seriliyor. Üzerine de zırhlanmış karışım yerleştiriliyor ve tavanın kenarlarına gelecek kadar parmaklarla bastırılarak eşit bir şekilde yayılıyor. Ortadan pasta dilimi gibi kesiliyor, kenarlarına domates ve arpacık soğanı, ortasına biber yerleştirilerek süsleniyor. Mutlaka taş fırında, etin suyunu bırakmaması için üstü açık olarak yaklaşık 10 dakika pişiriliyor. Ritüeli, tırnak pideyle banarak yemek. Açık ara en sevdiğim tepsi kebabı bu.

YUVALAMAYA LOTUS YAPRAĞI...

25 yıldır Avustralya’da yaşayan ve restoran işleten bir şef olarak geleneksel tatlara yenilikçi dokunuşlar yapmayı çok seviyorum. Misafirlerimizden en çok takdir gören yemeklerimiz de bunlar oluyor. Birkaç yıl önce Kilis tavayı, yine çok sevdiğim etli İngiliz turtası ‘Shepherd’s Pie’la harmanladım ve ‘Kilis Pie’ olarak sundum. Çok beğenildi.

Aynı tabağı MasterChef’te yaptığımdaysa ilginç tepkilerle karşılaştım. Özellikle Kilisliler en hafifi “Kilis tava böyle mi olur!” şeklinde yorumlarla sosyal medya linci başlattı. Halbuki benim yaptığım tek şey, zaten çok iyi olan bir yemeğe kendi dokunuşumu eklemekti. Kilis tavanın üzerine sıkma torbasıyla patates püresi koymak ve fırında hafifçe üzerini yakmak neden bu yemeği daha kötü yapsın ki? Aksine içindeki o güzel yağlar patates püresiyle birleşiyor ve tavada kalacağına püreyi lezzetlendirerek yemeği daha da zenginleştiriyor. Ayrıca yemeğe farklı bir görsellik de katıyor.