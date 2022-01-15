2022’de restoranları neler bekliyor?

Boza, beni çocukluğuma götüren lezzetlerden biri... Favorimse Eskişehir’deki Karakedi Bozacısı; mısır kullanıyorlar, kıvamı oldukça koyu! Bozayı ekşi sevenlere Vefa’yı, tatlı sevenlere Kurtuluş’taki Damla Bozacısı’nı öneriyorum. 20-25 yıl önce nasıl yoğurdun kıymetinin farkına varıldıysa, biliyorum ki probiyotiğe önem veren diğer kültürler de bu özel lezzetin farkına varacak.

Geçen cumartesi akşamı MasterChef Türkiye çekimleri tamamlanınca eve döndüm, canım hiçbir şey yapmak istemiyordu. Dinlenip televizyon seyrederken sokaktan gelen “Bozaaa!” sesi beni hemen çocukluğumdaki duyguyla buluşturdu.

Bildiğiniz gibi uzun zamandır yurtdışında yaşıyorum. Bu sesi en son Kalamış’taki apartmanımızda otururken, yani ben çocukken duymuştum. Evden götürdüğümüz kaplara dökülen bozalar adeta kışın temsilcisiydi. Bozacılara da çok özenirdim. Gece yarısı dışarı çıkma iznimizin olmadığı o zamanlarda, onların özgür bir şekilde sokakta boza satmaları, içimizi ısıtan o naraları bende hayranlık uyandırırdı. Yıllar sonra beni çocukluğuma götüren o ses, boza hakkında yazmama da vesile oldu.

LEBLEBİ VE TARÇIN TOKLUK HİSSİ VERİYOR

Boza, Türklerin en eski içeceklerinden... Sadece Türkiye değil, Osmanlı etkisi altında kalmış Balkanlar ve Türki cumhuriyetlerde de bozanın çeşitli versiyonları yapılıyor. En önemli özelliği darıdan yapılıyor olması. Günümüzde bozaların içine biraz bulgur da katılıyor ama darıdan yapılanı çok makbul.

Yapımında çoğu hububat kullanılabiliyor. İçine pirinç koyarsanız rengi daha beyaz, mısır koyarsanız çok daha sarı oluyor; tabii lezzeti de değişiyor. Her bozacının farklı bir tekniği var. Özellikle tarihi bozacılar, haklı olarak, sırlarını vermedikleri için kimin ne şekilde yaptığını tam olarak bilmiyor, sadece tahmin edebiliyoruz.

Son zamanlarda bozalar bozulmalarının önüne geçecek şekilde şişelenip satışa sunuluyor. Ama ben yine tamamen taze boza üreten yerler hakkında yazmak istiyorum.