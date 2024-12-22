Suriyeliler kadim Anadolu desenine dahil olmuştur 

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“Esad gitti, misafirlik bitti” sloganını benimseyenler, kamuoyu yoklamalarına göre çoğunlukta.

Ancak bu konu, öyle kestirmeci yaklaşımlarla çözülecek gibi değil.

Resmî açıklamalara göre ülkemizde takribi 3 milyon Suriyeli sığınmacı yaşıyor.

Küçük bir kısmı vatandaşlık almış durumda.

Türkiye’de doğan ve yüzbinlerle ifade edilen Suriyeli çocuklar söz konusu.

Şu anda Suriye'de, çöken rejim sonrasında tam bir kaos hâkim.

Mülkiyet hakları bile belirsizlikler içeriyor.

Bu sebeple ülkemizdeki Suriyeli aileler ülkelerine dair bir bilinmezlik yaşıyorlar.

Hiç kimse bahse konu karmaşa ortamına çoluk çocuğunu sürüklemez.

Nitekim dönüş anlamında sınır geçişleri birkaç bin kişiyle sınırlı kaldı.

Konuyu gerçekçi gözle değerlendiren sosyologlar, zaten eksiksiz bir dönüşün mümkün olamayacağını ifade ediyor.

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Çok sayıda sığınmacının Türkiye ekonomisine eklemlenmiş olması da bir başka gerçekliğimiz.

Anadolu, kadim halkları olduğu gibi göçlerle harmanlanmış bir coğrafyadır.

Bu sebeple bir ulus devlet olan Türkiye Cumhuriyeti; ırki değil, kültürel milliyetçilik esasında kurulmuştur.

Atatürk, “Ne mutlu Türk’üm diyene” derken bu durumu belirtmiştir.

Konumuza dönersek; eski göçmenlerin yenileri istememeleri anlaşılmaz bir durum değildir.

Türkiye'de halen nüfus artış hızı giderek düşüyor.

Bu eğilim devam ederse nüfusumuz azalacak.

Henüz “orta gelir tuzağından” çıkamamış bir ülkenin, nüfus ortalamasının yaşlanması, uzmanlara göre ekonomik anlamda tam bir felakettir.

Böyle bakınca, ‘Suriyelilerin doğurgan yapısı, kalıcı olurlarsa, bahse konu sorunun çözümüne katkı sağlar’ diye değerlendirmeler yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Gitmek istemezlerse başımızın üstünde yerleri var” söylemi bir yönüyle bu sebepten olabilir.

Bu ülkede siyasi yelpaze altı ana grupta tasnif edilebilir.

Birinci grup, “Sünni muhafazakarlardır.”

Bu kesim hali hazırda AK Parti'ye yakındır.

Suriyeli sığınmacılar, bilindiği üzere Sünni Müslümanlardır.

Şayet Türkiye'de kalırlarsa, bir müddet sonra vatandaş ve sonrasında AK Parti seçmeni olmaları çok muhtemeldir.

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İkinci grup, “Türk milliyetçileridir.”

MHP, İyi Parti, Zafer Partisi gibi partilere oy verirler.

Bu kesim ideolojik olarak, demografik yapının bozulacağı düşüncesiyle Suriyelilere sıcak bakmazlar.

Üçüncü grup, kendilerini “Kemalist” diye nitelendiren “ulusalcılar.”

Bunların bir kısmı CHP bünyesindedir.

Bu grup tıpkı milliyetçiler gibi ideolojileri gereği Suriyelilerin gitmesini isterler.

Dördüncü grup, “Cumhuriyet değerlerini benimsemiş, Atatürkçü, laik insanlardır.”

Bu kesim bırakın Arapları, muhafazakarlara bile mesafelidirler

Beşinci grup, “Alevi” kesimlerdir.

Onların zaten Sünni muhafazakarlara karşı sahiplenme eğilimleri tarihsel olarak düşüktür.

Altıncı grup, sağduyulu kesimlerdir ki bunlar her gruba yayılmış azınlıklardır.

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Onların makul, insan odaklı ve hesapsız bakışlarına bu ülkede hiçbir zaman değer verilmemiştir.

Özetle; Suriyeliler tıpkı Afganlılar gibi “de facto”, Anadolu’nun kadim desenine dahil olmuş gibi durmaktadır.