Politikacılar hep yaşlı

TÜRKİYE’de “demokrasi”, her nedense sadece muhalefette kalanların derdi ve söylemi olmuştur. Ateşli şekilde ifade edilenlere itibar ettiğinde olası iktidarları pembe ufuklar vaat eder. Ama bu beklenti hep “yalan” olmuştur.
İşin garibi, muhalefette olanlar iktidarlara yönelik satır arası “bilenmişliklerini” gizleyemez, değişimi “intikam saati” olarak hevesle bekleşirler. Bu dediğimizin, sağ-sol, laik-muhafazakâr, Kürt-Türk olmakla bir ilgisi yoktur. Ülkemizin “kumaşı” maalesef budur. Bu durum esasında toplumumuzun, sanılanın aksine ne denli “yaşlı” olduğunu gösterir.
Yaşlılık kavramını biyolojik bir terim olarak almayınız. Bir ülkenin insanları hiç kimseyi olumlu anlamda şaşırtmıyorsa, çok şey bildiğini zannediyor ve “meraksız” bir ömür tüketiyorsa, özetle; “konfor alanı”nın dışına çıkmıyorsa, zaten yaşlıdır. Geçenlerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Atatürk’ü anarken “Gazi Mustafa Kemal” söylemini daha içselleştirdiğini ifade etti.
Vay, sen misin bunu söyleyen, en bilindik, sıradan kalıplarla parti içinden eleştirilere boğuldu.
Ağırlıklı olarak İzmir milletvekillerimizdi bu tepkileri gösteren.
Açık bir militer vurgu içeren “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganını severek kullananlar, aynı isim tercihini seslendirenlere ironik şekilde hassasiyet gösterdi. Diyeceğimiz, mevzu “İktidar Oyunları” olunca her düzeyde yıpratma argümanı ıskalanmıyor, samimiyet, tutarlılık kaygısı akla bile gelmiyor.
Yazının başında belirttiğimiz “pembe ufukların” sadece genç ve taze nefeslerle mümkün olabileceği aşikâr.
Bakalım yorgun ve bayat zihniyetler yolu daha ne kadar tıkayacak?
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Otomatik bilgi
değişimi başladı
KİŞİLERİN ülke dışındaki hesaplarla ilgili devletlerarası bilgilenmeyi temin edecek düzenlemelerde düğmeye basıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standartı Bilgi Rehberi” yayınlandı. Rehber bilgileri şöyle;
Bilgiler talebe bağlı olmaksızın, otomatik olarak ilgili ülkelerin maliye bakanlıkları tarafından toplanıp paylaşılacaktır. Bilgiler sadece vergisel amaçlarla kullanılabilir. Bu yıl 2019 yılı bilgileri paylaşılacaktır ve bu süreç her yıl tekrarlanacaktır. 2019 yılında 107 ülke bu antlaşmaya taraftır. Ancak 2019 yılı bilgilerinin 2020 yılı eylül ayına kadar olacak paylaşım takviminde Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve İsviçre yoktur. 2019 yılı ile ilgili hangi ülkelerin kapsamda olduğuna dair listeler “Rehber” ekinde yayınlanmıştır. Kişilerin; mevduat, saklama hesapları, ortaklık ve borç ilişkisi menfaatleri, sigorta sözleşmeleri ve düzenli ödeme sözleşmelerine ilişkin finansal bilgiler paylaşılacaktır. Kira geliri, gayrimenkul ve taşıt bilgileri kapsama dahil değildir. Bilgiler sadece belirtilen finansal kuruluşlar tarafından kendi ülkelerinin maliye bakanlığına gönderilecektir. 2019 yılına ilişkin bilgiler 2020 yılında verilecek, önceki yıllara ilişkin bir bilgi verilmeyecektir. Bankaların yurtdışı şubeleri ilgili olarak toplanan bilgiler yurtdışı ülkelerin resmi makamlarına verilir. Örneğin Garanti Bankası’nın Münih şubesinin bilgileri Türkiye’ye değil, Alman maliyesine bildirilecektir. Finansal kuruluşlar bildirim kapsamına girecek müşterilerini tespit ederken 01.07.2017 tarihi önem arz etmektedir. Bu tarih öncesi açılan hesaplarda her türlü detay değerlendirilecektir, bu tarihten sonraki hesaplarda beyan esası geçerlidir. Örneğin İsviçre’de açılmış bir hesapla ilgili, hesap sahibinin Dubai, Romanya, Kanada ve Türkiye ile ilgili telefon numaraları bulunması durumunda finansman kuruluşu hesap sahibinden izahat isteyecek tatmin olmaz ise her dört ülkeye de bilgi gönderilebilecektir. Bu hesaplarda aşağıda belirtilen istisnalar dışında yılsonu bakiyesi bildirime tabidir. Detay bildirilmez. İstisna olarak; hesaplara yıl içinde ödenen; faiz, temettü, finansal varlık satışından doğan gelirler bildirilir.
İlgili ülkede, örneğin İsviçre kurulan bir şirket aktif ticari faaliyetle (üretim-alım-satım) uğraşıyorsa ve sahibi Türkiye mukimi ise bu şirketin hesapları kapsam dışıdır, Türkiye’ye bildirilmez.
Ancak Türkiye mukiminin hissesinin yüzde 25’ten fazla olması ve yurtdışında, kurulan şirketinin gelirlerinin yüzde 50’sinden fazlasının faiz, kar payı gibi pasif nitelikte gelirlerden oluşması halinde bu şirketin finansal kuruluş nezdindeki hesapları (yılsonu bakiyeleri) bildirime girebilir.
01.07.2017’den sonra açılan hesaplarda bu kural istisnasız uygulanır. Bu şirketlerin ilgili ülkelerde ne oranda vergi ödediklerinin bir önemi yoktur. Buna mukabil; 01.07.2017’den önce açılmış ve 30.06.2017 bakiyesi 250.000 doların altında olan ve takip eden yıllarda bu eşiği aşmayan şirketlerin finansal kuruluşlar nezdindeki hesapları (yılsonu bakiyeleri) bildirim kapsamında değildir. Bu şirketler pasif nitelikte gelir bile etseler bildirim olmayacaktır. Örneğin Romanya’da faiz geliri elde eden şirket bu şartları taşıyorsa, hesapları bildirime konu edilmeyebilir. 01.07.2017’den önce açılan ve yukarıda belirtilen şartları taşımayan kurum hesapları da yine bildirim kapsamındadır.
Özetle; Bireysel hesaplar ve 01.07.2017 den sonra açılan ve ağırlıklı aktif ticaret yapmayan kurum hesapları her halde bildirim kapsamındadır. İsviçre’de 10 Euro’luk banka hesabı şayet hareketsiz hesap değilse bildirilecektir. Hesap bakiyesi bildirilirken, hesabın detayında yer alan “borç ödemeleri, kira ödemeleri” ayrıca paylaşıma konu edilmez. 3 yıldır hareket görmeyen pasif hesap bakiyeleri 1000 doların altındaysa bildirilmez. Yurtdışında kapatılan banka hesapları, “sıfır bakiye” belirtilerek takip eden yıl bildirilecektir. 1 yıldan eski bir zamanda kapatılmış hesaplar bildirilmez. Ancak; kapatılmış olsa da hesabın işleyen faizi bildirilir. Ortak hesaplar her bir ortak itibarıyla bildirime konu olacaktır. Bildirimler hesabın tutulduğu para birimiyle yapılacaktır. Hangi ülkelerin bilgi değişimi kapsamın olduğu bilgisi ilgili “Rehber”in ekindeki listelerde yer almaktadır.
Politikacılar hep yaşlı
TÜRKİYE’de “demokrasi”, her nedense sadece muhalefette kalanların derdi ve söylemi olmuştur. Ateşli şekilde ifade edilenlere itibar ettiğinde olası iktidarları pembe ufuklar vaat eder. Ama bu beklenti hep “yalan” olmuştur.
İşin garibi, muhalefette olanlar iktidarlara yönelik satır arası “bilenmişliklerini” gizleyemez, değişimi “intikam saati” olarak hevesle bekleşirler. Bu dediğimizin, sağ-sol, laik-muhafazakâr, Kürt-Türk olmakla bir ilgisi yoktur. Ülkemizin “kumaşı” maalesef budur. Bu durum esasında toplumumuzun, sanılanın aksine ne denli “yaşlı” olduğunu gösterir.
Yaşlılık kavramını biyolojik bir terim olarak almayınız. Bir ülkenin insanları hiç kimseyi olumlu anlamda şaşırtmıyorsa, çok şey bildiğini zannediyor ve “meraksız” bir ömür tüketiyorsa, özetle; “konfor alanı”nın dışına çıkmıyorsa, zaten yaşlıdır. Geçenlerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Atatürk’ü anarken “Gazi Mustafa Kemal” söylemini daha içselleştirdiğini ifade etti.
Vay, sen misin bunu söyleyen, en bilindik, sıradan kalıplarla parti içinden eleştirilere boğuldu.
Ağırlıklı olarak İzmir milletvekillerimizdi bu tepkileri gösteren.
Açık bir militer vurgu içeren “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganını severek kullananlar, aynı isim tercihini seslendirenlere ironik şekilde hassasiyet gösterdi. Diyeceğimiz, mevzu “İktidar Oyunları” olunca her düzeyde yıpratma argümanı ıskalanmıyor, samimiyet, tutarlılık kaygısı akla bile gelmiyor.
Yazının başında belirttiğimiz “pembe ufukların” sadece genç ve taze nefeslerle mümkün olabileceği aşikâr.
Bakalım yorgun ve bayat zihniyetler yolu daha ne kadar tıkayacak?
----------------
Otomatik bilgi
değişimi başladı
KİŞİLERİN ülke dışındaki hesaplarla ilgili devletlerarası bilgilenmeyi temin edecek düzenlemelerde düğmeye basıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standartı Bilgi Rehberi” yayınlandı. Rehber bilgileri şöyle;
Bilgiler talebe bağlı olmaksızın, otomatik olarak ilgili ülkelerin maliye bakanlıkları tarafından toplanıp paylaşılacaktır. Bilgiler sadece vergisel amaçlarla kullanılabilir. Bu yıl 2019 yılı bilgileri paylaşılacaktır ve bu süreç her yıl tekrarlanacaktır. 2019 yılında 107 ülke bu antlaşmaya taraftır. Ancak 2019 yılı bilgilerinin 2020 yılı eylül ayına kadar olacak paylaşım takviminde Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve İsviçre yoktur. 2019 yılı ile ilgili hangi ülkelerin kapsamda olduğuna dair listeler “Rehber” ekinde yayınlanmıştır. Kişilerin; mevduat, saklama hesapları, ortaklık ve borç ilişkisi menfaatleri, sigorta sözleşmeleri ve düzenli ödeme sözleşmelerine ilişkin finansal bilgiler paylaşılacaktır. Kira geliri, gayrimenkul ve taşıt bilgileri kapsama dahil değildir. Bilgiler sadece belirtilen finansal kuruluşlar tarafından kendi ülkelerinin maliye bakanlığına gönderilecektir. 2019 yılına ilişkin bilgiler 2020 yılında verilecek, önceki yıllara ilişkin bir bilgi verilmeyecektir. Bankaların yurtdışı şubeleri ilgili olarak toplanan bilgiler yurtdışı ülkelerin resmi makamlarına verilir. Örneğin Garanti Bankası’nın Münih şubesinin bilgileri Türkiye’ye değil, Alman maliyesine bildirilecektir. Finansal kuruluşlar bildirim kapsamına girecek müşterilerini tespit ederken 01.07.2017 tarihi önem arz etmektedir. Bu tarih öncesi açılan hesaplarda her türlü detay değerlendirilecektir, bu tarihten sonraki hesaplarda beyan esası geçerlidir. Örneğin İsviçre’de açılmış bir hesapla ilgili, hesap sahibinin Dubai, Romanya, Kanada ve Türkiye ile ilgili telefon numaraları bulunması durumunda finansman kuruluşu hesap sahibinden izahat isteyecek tatmin olmaz ise her dört ülkeye de bilgi gönderilebilecektir. Bu hesaplarda aşağıda belirtilen istisnalar dışında yılsonu bakiyesi bildirime tabidir. Detay bildirilmez. İstisna olarak; hesaplara yıl içinde ödenen; faiz, temettü, finansal varlık satışından doğan gelirler bildirilir.
İlgili ülkede, örneğin İsviçre kurulan bir şirket aktif ticari faaliyetle (üretim-alım-satım) uğraşıyorsa ve sahibi Türkiye mukimi ise bu şirketin hesapları kapsam dışıdır, Türkiye’ye bildirilmez.
Ancak Türkiye mukiminin hissesinin yüzde 25’ten fazla olması ve yurtdışında, kurulan şirketinin gelirlerinin yüzde 50’sinden fazlasının faiz, kar payı gibi pasif nitelikte gelirlerden oluşması halinde bu şirketin finansal kuruluş nezdindeki hesapları (yılsonu bakiyeleri) bildirime girebilir.
01.07.2017’den sonra açılan hesaplarda bu kural istisnasız uygulanır. Bu şirketlerin ilgili ülkelerde ne oranda vergi ödediklerinin bir önemi yoktur. Buna mukabil; 01.07.2017’den önce açılmış ve 30.06.2017 bakiyesi 250.000 doların altında olan ve takip eden yıllarda bu eşiği aşmayan şirketlerin finansal kuruluşlar nezdindeki hesapları (yılsonu bakiyeleri) bildirim kapsamında değildir. Bu şirketler pasif nitelikte gelir bile etseler bildirim olmayacaktır. Örneğin Romanya’da faiz geliri elde eden şirket bu şartları taşıyorsa, hesapları bildirime konu edilmeyebilir. 01.07.2017’den önce açılan ve yukarıda belirtilen şartları taşımayan kurum hesapları da yine bildirim kapsamındadır.
Özetle; Bireysel hesaplar ve 01.07.2017 den sonra açılan ve ağırlıklı aktif ticaret yapmayan kurum hesapları her halde bildirim kapsamındadır. İsviçre’de 10 Euro’luk banka hesabı şayet hareketsiz hesap değilse bildirilecektir. Hesap bakiyesi bildirilirken, hesabın detayında yer alan “borç ödemeleri, kira ödemeleri” ayrıca paylaşıma konu edilmez. 3 yıldır hareket görmeyen pasif hesap bakiyeleri 1000 doların altındaysa bildirilmez. Yurtdışında kapatılan banka hesapları, “sıfır bakiye” belirtilerek takip eden yıl bildirilecektir. 1 yıldan eski bir zamanda kapatılmış hesaplar bildirilmez. Ancak; kapatılmış olsa da hesabın işleyen faizi bildirilir. Ortak hesaplar her bir ortak itibarıyla bildirime konu olacaktır. Bildirimler hesabın tutulduğu para birimiyle yapılacaktır. Hangi ülkelerin bilgi değişimi kapsamın olduğu bilgisi ilgili “Rehber”in ekindeki listelerde yer almaktadır.