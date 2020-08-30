Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Sıtkı ŞÜKÜRER>Önce bir sevinelim
"Sıtkı Şükürer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sıtkı Şükürer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sıtkı Şükürer

Sıtkı Şükürer

Önce bir sevinelim

30 Ağustos 2020

GEÇEN hafta Cumhurbaşkanı “Müjde” diye nitelendirilen bir açıklama yaptı.

Karadeniz’de doğalgaz rezervi keşfedildiği haberini kamuoyu ile paylaştı. Bu ülkede yaşayanlar için istisnasız iyi bir haberdi ve evvel emirde sevinçle karşılanması gerekiyordu. Halkın çoğunluğunun yaklaşımı da böyle olmuştur.
Tabii ki, sonrasında çok taraflı bir bilgilenme ile bu gelişmenin getirisi, hayatımıza yansıması, ekonomimize ne boyutta ve hangi hızla etki edeceği gibi hususlarda beslendikten sonra, daha sağlıklı bir kanaat oluşacaktır. Ancak, insanlarımızın azımsanmayacak bir kısmı da maalesef ülkemizdeki kutuplaşmanın etkisi altında... Hangi partiden olursa olsun karşı tarafın söylemlerine, refleksle şüpheyle yaklaşılması makuliyet sınırlarını zorluyor.
Doğalgaz haberinde de bu sıkıntı aynen yaşandı. Böylesi bir haberin doğru olma ihtimalini bile mutsuzlukla karşılamak bir vahim ruh haline işaret ediyor. Neticede 83 milyon, hepimiz “aynı gemideyiz”. Bu ülkeye zenginlik katacak her çaba bizim vergilerimizle yapılıyor. Enerji fakiri olduğumuzu biliyoruz... Devlet çok büyük bir ciddiyetle bu ihtiyacımıza dair gereğini yapmaya çalışıyor.
Bir olumlu keşif yapılmış... Önce bir içimiz mutlulukla dolsun. Tabii ki, her başarı her iktidar tarafından siyaseten prime dönüştürülmeye çalışılır. Ha, söylenen araştırılır, tartışılır, boşa çıkar, o aşamada muhalif olanların eleştirmesi de sonuna kadar haklarıdır. Bu eleştirimizi; iktidara ya da muhalefete taraf olan tüm fanatikler için ayrım yapmadan belirtiyoruz.

-----

Kazanmak kirlenmeden geçiyor

ACUN Ilıcalı, bir televizyon fenomeni. Kendi kanalına da sahip olduktan sonra gelenekselleştirdiği yarışma programlarıyla reytingleri alt üst ediyor. Bu aralar “MasterChef” diye bir programını izler olduk. Sebebi, İzmir’in ve Türk futbolunun efsanevi isimlerinden merhum Dr. Hasan Elidemir’in sevgili oğlu Emir’in yarışmacılardan biri olması. Hal böyle olunca, bu vesileyle bizler de Acun Ilıcalı’nın “oltasına” takılanlardan olduk...
Yarışma formatı sürükleyici. Ama bir husus bizi aşırı huzursuz etti... Yarışmacıları önce iki takıma ayırdılar. Her bir takım kendi içinde dayanışarak karşı takımla yarışıyordu. Bir süre sonra başarısız olanların elenmesi aşamasına gelindi. Bu aşamada, jüri konumunda olanlar kendilerini geri plana alarak, adına “strateji” dedikleri bir ajitasyonla aynı takım içinde olan adayları birbirlerine “infaz” ettirmeye başladı.
Bilemiyoruz, yarışma formatı muhtemelen yurtdışından ithaldir. Ancak, başarıya giden yolun “bencil” anlayışlardan beslendiği, “her koyunun kendi bacağından asıldığı” bir bireyci ideolojinin marifetmiş gibi sunulması rahatsız edici... Hayata dair duruşu “kurtlar sofrası” olarak lanse eden bir “illüzyonun” insanlara yanlış mesajlar yüklemesi, reyting gerekçesi ile tercih edilmemeli. Hani, bu dizide iyi taraf “güzel yemek tarifleri.”
Yine aynı kanalın “Survivor” adlı başka programında “arena gladyatörleri” gibi, aynı anlayış daha da abartılı olarak sunulmaktaymış. Tam bir “aptal kutusu” şeklinde, en ham içgüdüleri tahrik eden, seyircinin merak duygusunu sonuna kadar istismar eden bu neviden programlar maalesef tüm dünyada kabul görüyor. Kanunlar; cinsel şiddet, pornografi, ırkçılık gibi konuları yasaklıyor. Ancak, “iyi insan” olmayı “başarısızlık parametresi” gibi gösteren bu neviden programların da en azından vicdanlarda gözden geçirilmesi gerekir, diye düşünüyoruz.

X
Sıtkı ŞÜKÜRER Sıtkı ŞÜKÜRERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Ağustos zaferleriİlber OrtaylıAğustos zaferleri30.08.2020
Stil sakin şıklıktan doğan uyumdurAysun KABAStil sakin şıklıktan doğan uyumdur30.08.2020
Hızlandırılmış kavuk gündemiSavaş ÖZBEYHızlandırılmış kavuk gündemi30.08.2020
Bu hafta sinir olduklarım sıralı tam listeMehmet İrenBu hafta sinir olduklarım sıralı tam liste30.08.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.