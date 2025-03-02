Erken siyasi hamleler halka değmez

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Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, “Erken seçim için erkenden aday belirlemek gerekir” tezi üzerinden bu seçimi gerekçelendiriyorlar.

Ancak bu gerekçenin samimi olmadığını herkes biliyor.

Tek adaylı seçim için esasında bu denli tantanaya gerek yok.

Anlaşılan bu etkinlik vesilesi ile bir heyecan oluşturulmak isteniyor.

Ancak, “Zaten tek aday var” diye katılım düşük olursa, bu İmamoğlu’nu tartışılır kılar.

Amaç aslında iki sebebe dayanıyor.

Birincisi, “Ekrem Bey resmi CHP adayı olursa onun önü yargı yoluyla dahi zor kesilir” diye varsayılıyor.

İkincisi, ki belki de daha önemlisi şimdiden Mansur Yavaş’a partinin adayı olamayacağı anons ediliyor.

Sahicilikten ödün verilerek amaç hasıl edilmeye çalışılıyor.

Ekrem İmamoğlu’na hakaret davalarından ceza çıkarsa, bu ona mağduriyet imkânı sağlar.

Ama diploma meselesi biraz karışık.

Orada sanki torpille bir geçiş meselesi yaşanmış.

Yani konunun etik boyutu İmamoğlu’nu zorlayabilir.

İktidar bu defa kendilerince iyi bir yerden yakaladı.

İmamoğlu tüm bu engellileri aşar ve CHP adayı olursa Yavaş'ın rotası nasıl şekillenir ön görmek zor.

Şayet erken seçim olmazsa Recep Tayyip Erdoğan anayasa gereği aday olamıyor.

Böyle bir senaryoda Mansur Yavaş’ın kenarda beklemesini ummak gerçekçi değil.

Mansur Bey “Bir bölen olmam” dese de siyaset rüzgarları nasıl eser yaşanınca görülecektir.

Şayet Tayyip Bey aday olmaz ya da seçimi kazanamayacaklarını hissederlerse, geçişi Yavaş üzerinden yapmayı tercih edebilirler.

Mansur Bey her iki tarafa göre ara tondur.

O noktada siyaset bambaşka mutabakatlara konu olabilir.

Cumhur İttifakı muhalefet istedi diye hemen erken seçime yanaşmaz.

2028’e kadar zaten iktidardalar.

Arada geçen sürede de köprünün altından daha çok sular akar.

Özetle, CHP’nin ön seçim telaşı kesinlikle geniş halk kitlelerini ilgilendirmiyor.

İnsanların gündemi hayat pahalılığı.

Genel kanaat Mansur Yavaş’ın ekarte edilmek istendiği.

Yargı davaları nedeniyle Ekrem İmamoğlu kendini kuşatma altında görüyor.

Kamuoyu bu davaların gerekçelerine ikna olmuş gözükmüyor.

Ekrem Bey cumhurbaşkanı adaylığını mağduriyet algısıyla tahkim etmek istiyor.

Ancak erken seçim CHP istedi diye olabilen bir şey değil.

Diploma meselesi diğerlerinden daha yıpratıcı olacak gibi duruyor.

Sonuç olarak, CHP oyun kurucu gücüne sahip değil.

Hamleleri parti içi çekişme görüntüsünden öteye geçmiyor.