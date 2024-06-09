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Despina Vandi Çeşme’de

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Her yıl bu zamanlarda bir duyurunun onur ve heyecanını yaşarız.

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Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesinin geleneksel hale gelmiş yaz etkinliğinden söz ediyoruz.

TEV, bilindiği üzere 1967 yılında Vehbi Koç ve 205 yardımseverin bir araya gelmesiyle kurulmuş bir vakıf.

Halen, 250.000’i aşkın öğrenciye yurtiçi ve yurtdışı burs vermiştir.

TEV, Cumhuriyet değerleri ile yetişen evlatlarımızın eğitimine destek olma yolunda çabalarına devam ediyor.

Bu anlamlı koşuya İzmir Şubenin organizasyonunda TEV İzmir “Yürütme Kurulu” da uzun yıllardır katkıda bulunuyor.

Sözü edilen “Yürütme Kurulu” İzmirli kadınlarımızın yüreklerini koyarak oluşturduğu, bir “iyi kalpliler” topluluğu.

Bu insanlar yıl boyu muhtelif etkinliklerle, eğitim burs fonu oluşturma gayesiyle bağış temin ediyorlar.

Yılda bir kez de büyük bir organizasyon yapıyorlar.

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Bu yılın etkinliğinde çıtayı daha da farklı bir boyuta taşıdılar.

Evet, Çeşme Açık Hava Tiyatro salonunda, 17 Temmuz'da “DESPİNA VANDİ” 28 kişilik ekibiyle muhteşem bir konser verecek.

Gelirinin eğitime yönlendirileceği bu konserle TEV ilk defa uluslararası bir sanatçıyı konuk etmiş oluyor.

“Despina Vandi” konseri, bilenlerin nezdinde, haberi duymalarıyla şapkalarını uçurdukları bir DİVA.

Komşumuz Yunanistan'ın dünya çapında sanatçısı.

Bu organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi, ÇEŞTOP gibi kurumlarımız da desteklerini esirgemiyorlar.

Tabii ki, her yıl olduğu gibi İzmirli yardımsever iş insanları bağışlarıyla eğitim fonunu çoğaltıyorlar.

Bu sayede 5000 kişilik Açıkhava Tiyatrosu'nda bilet fiyatları bu çaptaki bir sanatçı için oldukça makul bir seviyede.

Esasında böylesi etkinlikler İzmir ve Çeşme’nin turizm potansiyeline müthiş bir katkıdır.

Hatırlayın, 20 yıl öncesine kadar Efes Antik Tiyatro’da dünya starları peş peşe ağırlanır ve yerli yabancı pek çok turistle yoğun bir tanıtım yaşanırdı.

Şimdi “Despina Vandi” gibi isimlerle, bundan böyle de sadece Çeşme'de değil, İzmir'de, stadyumlarda dünya şöhretlerini izlemek TEV sayesinde mümkün.

Eğitim gibi kutsal bir gaye söz konusu olunca, bahse konu dünya starlarını makul fiyatlarla kentimize getirtebilmek zor bir proje değildir.

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Başa dönersek; Çeşme konserinde gönlümüz Sakız ve Samos Belediye Başkanlarını da Yunan Divası’nın konser etkinliğinde görmek ister.

Böyle etkinlikler hayatın pek çok alanında bölgesel dayanışmaya da vesile olmuş olur.

Bu noktada Sayın Kaymakam ve Valimiz, Belediye Başkanlarımız, Oda ve Siad yöneticilerimiz başta olmak üzere topyekûn sahiplenme geleneksel TEV etkinliğine yıllar içinde daha bir zenginlik katabilir.

Son bir bilgi daha; Sanatçımız ve ekibinin konseri öncesinde, her yıl olduğu gibi TEV Eğitim Gönüllüleri Kadın Korosu da, aylardır hazırlandıkları üzere mini bir konser verecekler.

Lütfen 17 Temmuz’u işaretlemeyi unutmayınız efendim.

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