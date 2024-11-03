CHP’de hesaplaşma zamanları geliyor

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En açık ve net işaret Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a ilişkin açıklamalarına sert tepki verdi.

Oysa CHP Genel Başkanı Özgür Özel temkinli yaklaşmıştı.

Kürt sorununun barışçıl çözümüne katkı sağlayan her projenin arkasında olacaklarını ifade etmişti.

Neticede Genel Başkan partinin kurumsal görüşünü açıklar.

Buna rağmen Mansur Yavaş, parti disiplinini bir kenara koyarak Devlet Bahçeli'nin sözlerine “Ortodoks” bir üslupla karşı çıktı.

Hiç kuşku yok ki onun bu çıkışı parti yönetimince not edilmiştir.

Ülkücü olduğunu hep söyleyen Mansur Yavaş, parti dışı yolculuğunun ilk adımını böylece atmış oldu.

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Mansur Yavaş'ın merkez sağ-milliyetçi bir çizgide konumlanarak Cumhurbaşkanlığı yarışına katılması, artık beklenir hale gelmiştir.

CHP'de ikinci güç odağı Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Elinden beklenmedik şekilde kayan genel başkanlık sonrasında gelen seçim başarısının, sadece Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu değişiminden kaynaklanmadığını anlatma zorluğu içinde.

Bu sebeple politik mirasına el koyan yeni yönetime karşı mücadelesini tırmandırarak sürdürmek istiyor.

Kendisine iade-i itibar sağlayacak arayışlar içinde.

Ekrem İmamoğlu ise bir anlamda emanetçisi zannıyla işbirliği yaptığı Özgür Özel’den giderek tedirgin olmaya başladı.

Özgür Bey'in iktidarla sıcak ilişkileri ve tek seçici söylemlerini arttırması Ekrem Bey nezdinde bir güvensizlik oluşturdu.

O yüzden uzun olmayan bir zamanda Kılıçdaroğlu ile ittifak yaparak Özgür Özel’i tasfiye edecekleri konuşulur oldu.

Kılıçdaroğlu ile birlikteliklerinde nasıl bir yönetim paylaşımı yapacakları bilinmiyor.

Hiç şüphe yok ki partinin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu olur.

Kemal Bey tariflenmiş bir süre için ‘genel başkanlığı’ istediği söyleniyor.

Ya da tarafların uzlaşacağı bir aday genel başkanlığı üstlenebilir.

Bu arada İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse işler tamamen karışacaktır.

Makul beklenti Yargıtay aşamasına bile gelmeden böyle bir yasaklama olmayacağı yönündedir.

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Şu aşamada Özgür Özel’e güvenmeyenlerin gerekçesi onun bahse konu mahkeme kararları ile önünün açılması hesabında olduğudur.

Bu sebeple seçimli kurultayı kısa dönemde planlandıkları ifade edilmektedir.

CHP özetle, yoğun bir hesaplaşmaya doğru gidiyor.

Bu çekişme fotoğrafı halkın ne ölçüde hoşuna gider?

İnsanlar istikrara ve yönetimsel karmaşa yerine otoriteye daha sıcak bakarlar.

Bunun da mevcut iktidara yarayacağı söylenebilir.