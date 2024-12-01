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Beyaz yakalı emekçilerin de durumu pek farklı değil.

Türkiye'de ortalama ücret 23.000 TL civarındadır.

Açlık sınırı TÜRK-İŞ verilerine göre Nisan 2024 ayı itibariyle 17.725 TL, yoksulluk sınırı ise 57.736 TL.

Bu rakamlar gösteriyor ki geçim şartları emekçiler için imkansızlıklar içeriyor.

Yeni şehre gelmiş mavi yakalılar çok muhtemel geniş aile yapısıyla ve memleketlerinden ayni desteklerle yaşamaya çalışıyorlar.

Ancak beyaz yakalılar daha eğitimliler ve moderniteye daha yakınlar.

Hele çekirdek aileler için bu seviye ücretlerle geçinebilmek kâbus senaryosuna dönüşmüş durumda.

Bu noktada asgari ücrete iş dünyası gözlüğü ile bakmak sıkıntılı duruyor.

Evet, iş yerleri kapanırsa çalışanlar da kalmaz, bu biliniyor.

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Ama “açlık sınırı” diye bir kavram telaffuz ediliyorsa, bu seviyenin telafisi her şeyin ötesindedir.