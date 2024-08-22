Z jenerasyonundan konser hamlesi

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Araştırma şirketi Luminate’in verilerine göre, Amerika’da ikinci çeyrekte konser biletlerini Z jenerasyonu satın aldı.

Luminate’in araştırmasına baktığımızda, yeni jenerasyonun yüzde 23 daha fazla konser harcaması yaptığını görüyoruz. Bu kuşak, aylık ortalama 38 dolarını canlı performansları izlemeye ayırıyor. Rakamı Türkiye’ye vurduğumuzda aylık ortalama 1200 lira diyebiliriz. Alternatif müziğin yer aldığı günlük festival biletlerine eşit demek mümkün.

Bu veri, 15-27 yaş aralığının etkinliklere ilgisinin arttığını gösteriyor.

Tabii “Bu araştırma Amerika’da, bizdeki maliyetler yüksek” diyebilirsiniz, ki öyle.

Son İstanbul Festivali’nden örnek verelim.

17 gün süren ve bilet fiyatlarının diğer etkinliklere göre ucuz olduğu (300 TL) konserlere ilgi normalin üzerindeydi.

Ekonomik dalgalanmaların dışında kalan kültürel etkinlikler, kısıtlı harcama yapabilen gençlerin önünü açıyor.

Araştırmadan çıkarabileceğimiz bir diğer sonuç ise, global dünyada dijitalleşmenin getirdiklerine dair.

“Fazla müziğe kolayca ulaşabilmek, canlı müziği olumsuz etkiler” diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aktif kullanıcılar, dijital platformlarda dinledikleri müzisyenlerin canlı performanslarını da görebilmek için merak ve hevesle konserlerine gitmek istiyorlar çünkü.

Neticede; bu araştırmanın yerli versiyonları gelene kadar, müzisyenlerin Türkiye’de dinlendikleri yerlere bakarak Z jenerasyonunu yakalamakta fayda var...

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Dikkat çekenler

∆ Amerikan progresif metal sahnesinin dev ismi Symphony X, Avrupa turnesini İstanbul’da başlatıyor. Türkiye’de ilk kez sahne alacak olan grup, 30 Ağustos Cuma günü IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Konseri Alkera açacak.

∆ Duman, 16 şarkıdan oluşacak albümlerinden üçüncü şarkı “İçimde Aşk Var”ı salı günü yayınladı. Grup, pek alışılagelmemiş bir hamleyle haftanın ikinci günü şarkı yayınladı. Klasik bir Duman şarkısı daha geldi desek yalan olmaz. Bu arada ekibe Doğaç Titiz de davulcu olarak eklendi.

∆ Çisil Egeli, yeni şarkısı “Zaman Lazım”da prodüktör olarak parlıyor. Söz ve müziğine imza attığı şarkının prodüktörlüğünü de üstlenen Egeli’nin düzenlemesine bayıldım.

∆ Melek Mosso’dan yarın bir yaz şarkısı geliyor. “Yeri Var” ismini taşıyan şarkının sözleri Aytaç Özgümüş ve Ege İpek Tokatlı imzasını taşırken, düzenleme Aytaç Özgümüş’e ait. Ritimleriyle plaja ışınlayacak şarkının klibi de sahilde çekilmiş. Ne hüzünlü ne neşeli ama heyecanlı bir şarkı sizleri bekliyor.

∆ 2019’dan bu yana yakın takipte olduğum Mojave, “Kandırma Kendini” adlı albümlerinin ilk şarkısı “Halim Yok”u yayınladı. Punk rock türündeki “Halim Yok”, silkeleyen bir aşk şarkısı. Hatasıyla, sevabıyla, dansıyla dinlemeye müsait.

Ne dinledim

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∆ Mert Demir&Duygu Edis-“Olmazlara Vuruluyorum”

∆ Berrin Keklikler-“Arada Bir Bak”

∆ Ufuk Beydemir-“Kara Delik”

∆ Baran Mengüç&Aerro-“Son”

∆ Efza-“Kendileri”

∆ Öykü Gürman-“Ah Be Hayat”