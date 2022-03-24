Yurtdışı kapılarını açacak mı

Nilüfer Yanya, İngiltere’de doğup büyüdü. Ama baba tarafından Türk asıllı olduğundan sahipleniyoruz. Hem müziğini seviyor hem de başarılarında gururlanıyoruz.
Yanya, son olarak “The Tonight Show with Jimmy Fallon”a konuk oldu. Son albümünden “Midnight Sun”ı seslendirdi. Peki, Yanya’nın Amerika’yı fethi Türk sanatçılara da yeni kapılar açar mı?
“Yanya’nın Amerika’daki parlak çıkışının buralara bir katkısı olur mu” diye sorabiliriz...
Sanatçının, İngiliz gazetesi The Guardian’a verdiği bir röportaja denk geldim. Nilüfer Yanya, şunları söylüyordu:
“‘Demek Türk’sün, muhteşem arkandayız’ ya da ‘karışık ırklara sahip bir ailen var, buyur sana kolay geçiş’ demek yerine insanlar artık ‘beyazlar dışında insanlara ihtiyaç var ve hâlâ beyaz görünüyorsun, bu daha da iyi’ diyor.”
Sanat konusunda sınırlar kalmadığını farz ederken bu kez farklı bir noktaya, çeşitlilik gerekliliğine ve bunun egzotizm çığırtkanlığı üzerinden yapıldığına şahit oluyoruz.
Müzik de bir pazarlama alanı. Sektör, öne çıkaracağı, farklı sayacağı sıra dışı özellikler peşinde.
Nilüfer Yanya’nın son albümü “Painless”, The New York Times ve The New Yorker’da ilgi çekince Amerikan televizyonları da duruma dahil oldu.
Genç şarkıcı, dünyanın en çok izlenen talk şovlarından birinde şarkısıyla konuk oldu. Göğsümüz kabarıyor, kütüğü bizde olmasa da...
Bir yandan da yeni sanatçılar, globalleşen müzik sektörü, yabancı şirketlerin Türkiye’deki yetenek avı akıllara geliyor. Yeni ve yetenekliler için umutlanıyoruz.
Şüphesiz Londra’dan dünyaya açılmak daha kolay ancak hâlâ sektörün bakışı yeni ve hızlı yayıncılık düzeninde işleri zora sokuyor.
Fakat yeni bir sanatçının global anlamda fark edilme, değerlendirilme, parlatılmasında hâlâ eski yöntemler kullanılıyor.
Belki Nilüfer Yanya gibi isimler bu algıyı yok edecek, “herkes gibiyiz ve herkesten farklıyız” diyecek. Kim bilir 90’ların başından bu yana “yurtdışına açılıyoruz” diyenlerin önünü sonuna kadar açacak.
Bu iş pop’a belki de rap’e kalacak ama günün sonunda bu olacak ve biz sadece onların başarılarını alkışlayacağız. Onlar da kendilerini “diğerleri” yanında egzotik bir lezzet olarak görmeyecek. Önce yurtdışına açılalım da egzotizmi kalsın, değil mi...
Yeni şarkı
Buğrahan Çayır, solo kariyerinin yeni şarkısı “Yalnızlık”ı yayınladı. Dengi Dengine grubunda da solist olan Çayır’ın elektronik ritimlerle bezeli bu pop şarkısı evrende yalnız olan her bireyin tanımı gibi. Sözlerde romantizmin sularından kendine dönen Çayır’ın içsel yolculuğu bakalım bizi nerelere götürecek.
Umut veriyor
Dünya dertlerine sözleşmiş gibi değinen bir diğer kişi de Jehan Barbur. Ama onun bakış açısı tüm bunların karşısında umutla durmak üzerine. Yağ gibi sesiyle “Güzel Şeyler Var” diyen Barbur, içimi açtı resmen. Düzenlemesi Eylül Biçer’e ait şarkı bahar gibi.
Stres atmak için birebir
Make Mama Proud, 2. albümü “Make Mama Proud II”yu yayınladı. Deniz Yurtdaş, Kerem Çınar ve Emircan Dinler’den oluşan grup, sert tavırlarından taviz vermeden yollarına devam ediyor. Stoner rock türündeki 8 şarkılık albüm, stres atmak için birebir! 35 dakika hayattan uzaklaşmak isteyenler derhal dinlemeli. Şarkılara eşlik etmeye de başlayınca yumuşacık oluyorsunuz. “Blinded by the Fire” ve “The Fall” ilk kalbimi çalanlar.
Karanlık ama bizden
Can Temiz’in türden türe atlayan ilk solo albümü “Ahlaken Alçak”ta yok yok. Söz ve müziklerine imza attığı 8 şarkılık albümde ilk karşınıza çıkan sürpriz Türkiye’nin ünlü punk gruplarından The Ayılar’ın solisti Ayı Murat’ın yer aldığı “Her Şey Yapışkan”. Temiz’in müzik zevkini karanlık ve bizden olarak nitelendirebiliriz. Rock ve punk’la yoğrulan şarkılar, çabasız güzelliğiyle sevenleriyle buluşuyor. Albümde “Anksiyete”, “Her Şey Yapışkan” ve “Astral Pilav Günü” ilk dikkat çekenler.
Sese mi sözlere mi müziğe mi
Türkiye’nin en çok düet yapan isimlerinden olan Cem Adrian, bu kez Lara Çayan ile birlikte “Sevme Beni” diyor. Bir aşk hikayesine imza atan ikili, muhteşem bir kan uyumu yakalamış. Sese mi, sözlere mi, müziğe mi bakacağınızı şaşıracaksınız.
Baydar’ın ‘Dünya’sı
Can Baydar, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı “Dünya” ile gündemi kulağınıza getiriyor. Her gün sosyal medyada gördüğünüz haberlere sessiz kalamayan Baydar, bilinçli her vatandaşın sabahtan akşama delirdiği birçok konuya hisleriyle karşılık vermiş. Düzenlemesinden sözlerine kaosu çözmeye çalışan hevesi dikkat çeken Baydar, aşk şarkıları dışında da başarısını gösteriyor.
Yurtdışı kapılarını açacak mı
Nilüfer Yanya, İngiltere’de doğup büyüdü. Ama baba tarafından Türk asıllı olduğundan sahipleniyoruz. Hem müziğini seviyor hem de başarılarında gururlanıyoruz.
Yanya, son olarak “The Tonight Show with Jimmy Fallon”a konuk oldu. Son albümünden “Midnight Sun”ı seslendirdi. Peki, Yanya’nın Amerika’yı fethi Türk sanatçılara da yeni kapılar açar mı?
“Yanya’nın Amerika’daki parlak çıkışının buralara bir katkısı olur mu” diye sorabiliriz...
Sanatçının, İngiliz gazetesi The Guardian’a verdiği bir röportaja denk geldim. Nilüfer Yanya, şunları söylüyordu:
“‘Demek Türk’sün, muhteşem arkandayız’ ya da ‘karışık ırklara sahip bir ailen var, buyur sana kolay geçiş’ demek yerine insanlar artık ‘beyazlar dışında insanlara ihtiyaç var ve hâlâ beyaz görünüyorsun, bu daha da iyi’ diyor.”
Sanat konusunda sınırlar kalmadığını farz ederken bu kez farklı bir noktaya, çeşitlilik gerekliliğine ve bunun egzotizm çığırtkanlığı üzerinden yapıldığına şahit oluyoruz.
Müzik de bir pazarlama alanı. Sektör, öne çıkaracağı, farklı sayacağı sıra dışı özellikler peşinde.
Nilüfer Yanya’nın son albümü “Painless”, The New York Times ve The New Yorker’da ilgi çekince Amerikan televizyonları da duruma dahil oldu.
Genç şarkıcı, dünyanın en çok izlenen talk şovlarından birinde şarkısıyla konuk oldu. Göğsümüz kabarıyor, kütüğü bizde olmasa da...
Bir yandan da yeni sanatçılar, globalleşen müzik sektörü, yabancı şirketlerin Türkiye’deki yetenek avı akıllara geliyor. Yeni ve yetenekliler için umutlanıyoruz.
Şüphesiz Londra’dan dünyaya açılmak daha kolay ancak hâlâ sektörün bakışı yeni ve hızlı yayıncılık düzeninde işleri zora sokuyor.
Fakat yeni bir sanatçının global anlamda fark edilme, değerlendirilme, parlatılmasında hâlâ eski yöntemler kullanılıyor.
Belki Nilüfer Yanya gibi isimler bu algıyı yok edecek, “herkes gibiyiz ve herkesten farklıyız” diyecek. Kim bilir 90’ların başından bu yana “yurtdışına açılıyoruz” diyenlerin önünü sonuna kadar açacak.
Bu iş pop’a belki de rap’e kalacak ama günün sonunda bu olacak ve biz sadece onların başarılarını alkışlayacağız. Onlar da kendilerini “diğerleri” yanında egzotik bir lezzet olarak görmeyecek. Önce yurtdışına açılalım da egzotizmi kalsın, değil mi...
Yeni şarkı
Buğrahan Çayır, solo kariyerinin yeni şarkısı “Yalnızlık”ı yayınladı. Dengi Dengine grubunda da solist olan Çayır’ın elektronik ritimlerle bezeli bu pop şarkısı evrende yalnız olan her bireyin tanımı gibi. Sözlerde romantizmin sularından kendine dönen Çayır’ın içsel yolculuğu bakalım bizi nerelere götürecek.
Umut veriyor
Dünya dertlerine sözleşmiş gibi değinen bir diğer kişi de Jehan Barbur. Ama onun bakış açısı tüm bunların karşısında umutla durmak üzerine. Yağ gibi sesiyle “Güzel Şeyler Var” diyen Barbur, içimi açtı resmen. Düzenlemesi Eylül Biçer’e ait şarkı bahar gibi.
Stres atmak için birebir
Make Mama Proud, 2. albümü “Make Mama Proud II”yu yayınladı. Deniz Yurtdaş, Kerem Çınar ve Emircan Dinler’den oluşan grup, sert tavırlarından taviz vermeden yollarına devam ediyor. Stoner rock türündeki 8 şarkılık albüm, stres atmak için birebir! 35 dakika hayattan uzaklaşmak isteyenler derhal dinlemeli. Şarkılara eşlik etmeye de başlayınca yumuşacık oluyorsunuz. “Blinded by the Fire” ve “The Fall” ilk kalbimi çalanlar.
Karanlık ama bizden
Can Temiz’in türden türe atlayan ilk solo albümü “Ahlaken Alçak”ta yok yok. Söz ve müziklerine imza attığı 8 şarkılık albümde ilk karşınıza çıkan sürpriz Türkiye’nin ünlü punk gruplarından The Ayılar’ın solisti Ayı Murat’ın yer aldığı “Her Şey Yapışkan”. Temiz’in müzik zevkini karanlık ve bizden olarak nitelendirebiliriz. Rock ve punk’la yoğrulan şarkılar, çabasız güzelliğiyle sevenleriyle buluşuyor. Albümde “Anksiyete”, “Her Şey Yapışkan” ve “Astral Pilav Günü” ilk dikkat çekenler.
Sese mi sözlere mi müziğe mi
Türkiye’nin en çok düet yapan isimlerinden olan Cem Adrian, bu kez Lara Çayan ile birlikte “Sevme Beni” diyor. Bir aşk hikayesine imza atan ikili, muhteşem bir kan uyumu yakalamış. Sese mi, sözlere mi, müziğe mi bakacağınızı şaşıracaksınız.
Baydar’ın ‘Dünya’sı
Can Baydar, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı “Dünya” ile gündemi kulağınıza getiriyor. Her gün sosyal medyada gördüğünüz haberlere sessiz kalamayan Baydar, bilinçli her vatandaşın sabahtan akşama delirdiği birçok konuya hisleriyle karşılık vermiş. Düzenlemesinden sözlerine kaosu çözmeye çalışan hevesi dikkat çeken Baydar, aşk şarkıları dışında da başarısını gösteriyor.