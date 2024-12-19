Yılı kapatıyoruz

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Melike Şahin’den atak

Apple Music, iki listesinin zirvesinde yer alan isimleri duyurdu. “Türkçe Pop” listesinin bir numarası Melike Şahin’in “Ortak”ı oldu. Liste sırasıyla şöyle ilerledi; Emre Fel’den “Sana El Pençe Durmam”, Zeynep Bastık’dan “Lan”, Semicenk’ten “Geçiyor Zaman”, Sefo’dan “Kapalı Kapılar”. “Rap” listesinde ise Lvbel C5’in “Sezen Aksu”su yine bir numaraydı. Tefo, Seko ve Kibariye’nin seslendirdiği “Gidemem”, Canbay&Wolker, Heijan ve Muti’nin şarkısı “Bertaraf”, BLOK3’ün “Laf”ı ve Ati242’nin “Italy Forma”sı listede yer aldı.

Yine yeniden Semicenk

Fizy’nin 2024’teki listelerinde her ay zirvede Semicenk yer almıştı. Beklenen oldu sanatçı, Fizy’de de bu yıl en çok dinlenen isim oldu. Fizy’de en çok dinlenen diğer şarkılar arasında ise Zeynep Bastık’tan “Lan” öne çıktı. Diğer platformlara göre daha çok Türkçe müzik içeriğine odaklanan Fizy’nin sonucu ise Spotify ile benzerlik gösteriyor. Henüz Muud’un sonuçları açıklanmadı ancak orada Tarkan ve Emre Fel isimleri gelirse şaşırmayın derim.

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Popa özel liste

YouTube Müzik’in “Yılın Hitleri” listesinde Zeynep Bastık’tan “Lan”, Ebru Yaşar&Siyam “Yoksun”, Reynmen “Renklensin”, Fatih Bulut&Elmas “Gör Bak” ve Emre Fel’in “Sana El Pençe Durmam” yer aldı. Pop müziğinde yılın en çok dinlenenlerini bir araya getirdikleri “Turkish Pop Hits 2024”te ise Simge “Önümüz Yaz” ile zirvede. Listede Derya Uluğ&Asil Gök “Yansıma”, Mabel Matiz “Düldül”, Amo988 “Elini Ver” ve Melis Fis “Kara Kedi” ile yer aldı.

“Lan” aramada da zirvede

Zeynep Bastık’ın seslendirdiği “Lan” şarkısı Google’ın 2024 aramalarında da en çok aranan şarkı sözleri kategorisinde birinciliği aldı.

Mabel Matiz imzalı şarkı, dinlendiği kadar aranmışta. Onu takiben Emre Fel’in “Sana El Pençe Durmam” listeye girdi. 3 ve 4’üncü sırada ise “İnci Taneleri” dizisiyle patlama yaşayan Erkal Sonel’in “Gemileri Yakarım” şarkısı bulunuyor. Arama motorunda “Dilber şarkı sözleri” kelimeleri ile aranması ise dikkat çekici. 5’inci sırada ise bir başka Mabel Matiz şarkısı “Kömür” yer alıyor.

2024 yılının dijital müzik dinleme platformlarının gözde isimleri Semicenk, Zeynep Bastık, Lvbel C5 ve Emre Fel. Yeni isimler de 2025’te bu çeşitliliği üst seviyeye çekecek gibi gözüküyor.

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Dikkat çekenler

◊ Duman ilk yarısını geçtiğimiz aylarda dinleyiciye sunduğu “Kufi” albümünü tamamladı. Ekip, 11 yıl sonra bir albüm yayınladığı için de beklentileri arşa çıkardı. 16 şarkılık albümde Duman’a has aşk şarkıları kadar tamamen politik tavırlı eserlere de şahit oluyoruz. Hatta öyle ki bazı aşk şarkılarında bile satır arası okuması yapmanız mümkün.

Kaan Tangöze ve Ari Barokas’ın solo albümlerini de dinleyenler müzikal anlamda minimal tutumlarını biliyordur. Albümün temposu da sona doğru kendini dinginliğe bırakıyor. Sahneyi albüme, albümü sahneye taşıyacakları bir çalışma daha. Bize de “Kufi”, “İçimde Aşk Var”, “Nerde Benim Kafam”ı bağırarak söylemek düşer.

◊ Oh Voyage, bu hafta yeni EP’si “Gitsek” ile müzikseverlerle buluştu. EP’ye adını veren “Gitsek Buralardan” ile çıkış yapan ekip, etnik ve duygusal bir deneyim vadediyor. EP’ye Zazaca vokalleriyle Edika ve Eve Bion eşlik ederek bir renk katıyor.

NE DİNLEDİM

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∆ Dolu Kadehi Ters Tut- “Yandım Yandım”

∆ Da Poet, Kayra, Deniz Tekin- “Kalamam Aranızda”

∆ Batu Akdeniz- “Vazgeçmişim Her Şeyden”

∆ Second- “Fotoğraf”

∆ Birkan Nasuhoğlu- “Papatyalar”