Yeni yılın en iyi haberi Hollywood VampIres

Yeni yılın ilk güzel haberi benden gelsin. “Artık pek de yabancı müzisyen buralara uğramıyor” derken, 3 Haziran’da Deep Purple konseri olacağı duyurusu küçük bir sarsıntı yaşattı.
Grubun “The Long Goodbye Tour” isimli turnesi kapsamında Life Park’ta sahne alacak olmaları hepimizi sevindirirdi.
Bunun üzerine güzel bir haber daha aldım. Deep Purple konserinin ana sponsoru olan Aktif Bank,
Neo Events ile bir kez daha el sıkıştı ve ortaya “Hollywood Vampires” konseri çıktı. 13 Eylül Pazar günü yine Life Park’ta yapılacak organizasyonda sahne alacak olan Hollywood Vampires’ı bilmeyenler için altını çizmek istediğim birkaç anekdot var.
Grupta dev isimler Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry çalıyor. Yani bu dünya yıldızlarının ayağımıza kadar gelmesi demek.
Alice Cooper’ın yanına Aerosmith’ten Perry’i ve ünlü oyuncu Depp’i koyuyorsunuz, sahnede görsel bir şölen ortaya çıkıyor. 72 yaşındaki Alice Cooper, 70 yaşındaki Joe Perry ve 57 yaşındaki Johnny Depp’in oluşturduğu ana kadro, Avrupa turnesine çıkacağının haberini geçtiğimiz aylarda vermişti. Özel fiyattaki biletlerle konser öncesi hayranlarıyla tanışma imkanının olacağını belirtmişlerdi. Türkiye’de de ‘VIP paketle’ bu özel insanlarla tanışabileceksiniz.
Konserlerinde AC/DC, The Doors, The Who ve David Bowie cover’ı söyleyen grup, kendi şarkılarını da çalıyor. Ekip, müziğiyle bazen iyi bazense ortalama kritikler alıyor. Ama şüphesiz böyle bir süper grubun konserini izlemek her zaman nasip olmaz. O yüzden önerim, bu fırsatı iyi değerlendirin.
Feyk Fest
Hiç öyle başlık falan koymakta zorlanmadım. Çünkü festivalin adı: Feyk Fest. Feyk, fake (sahte) kelimesinin Türkçe okunuşu. Grand Pera’da 22 Şubat’ta yapılacak olan festivalde ünlü grupların şarkılarını seslendirecek tribute ekipler sahne alacak. Grup isimleri de zaten etkinliği bağırıyor. Near-Vana, Arctic Monkeys Tribute Band, 7 Pink Floydlar & 2 Prenses, Fury (Muse Tribute Band) ve Right in Tool (Tool Tribute band). Bu etkinliği kaçırmamakta fayda var; zira bu kadar tribute grubunu bir arada bulmak neredeyse imkansız.
Ah güzel kafam
Korhan Futacı uzun süren sessizliğini “Ah Güzel Kafam” single’ıyla sonlandırdı. Hem de ne sonlandırmak! Haluk Bilginer’in anlatıcı olarak mikrofon başına geçtiği şarkıda söz, müzik ve prodüksiyon Futacı imzalı. Indie, deneysel, rock işte ortaya karışık bu şarkı, bir de bağımlılık yapıyor ki sormayın. Muazzam bir geri dönüş.
Hüzne devam
Melike Şahin, albüm yerine single çıkarmaya devam ediyor. Yeni single’ı “Geri Ver” yarın yayında. Sözü Melike Şahin, bestesi ise Şahin ile Canberk Ünsal imzalı bu şarkı yine istikrarlı yükselişini işaret ediyor. Hafiften hüzünlendiren Şahin etkisi, bu şarkıda da devam etmekte.
Karanlık atmosfer
Raven, 2019 sonunda EP çıkarmıştı ama inanın anca dinleme fırsatı buldum. 4 şarkılık EP’si “Bulantı”da “Aşk ve Ölüm”, “Bana Bakma”, “Beni Sen Var Ettin” ve “Bulantı” elektronik tabanlı karanlık bir atmosfer sunuyor. Tüm şarkı sözleri kendisine ait olan 4 eserden EP’ye adını veren “Bulantı” öne çıkıyor. Kulak kabartmakta fayda var.
Kâşiflere albüm
Danimarka’da keşfedilen, 2016’da çıktığı yolda artık başka bir çıtaya elini koyan Islandman, “Kaybola” isimli ikinci albümünü geçtiğimiz hafta yayınladı.
Tolga Böyük, Eralp Güven ve Erdem Başer’den oluşan grup, saykedelik temalarla elektroniği birleştirmiş, geniş bir coğrafyada diyar diyar gezme imkanı veren bir albüme imza atmış.
10 şarkının yer aldığı albüm, kâşif olma imkanını sunuyor.
Ne dinledim?
Melike Şahin-Geri Ver
Zen-G-İskender
Korhan Futacı, Haluk Bilginer-Ah Güzel Kafam
Minas Ceylin, Burcu Tatlıses-Bu Kalp Onsuz Da Tütsün
Bidar-Uzak
Aga B-Kum Kale
Ekho-Paramparça
Sayedar-Tükenmişlik Sendromu
Kadife-Kül Ol İstanbul
Faruk Orakçı, Müge-Yalanlar
Ege Çubukçu-Ege Bumbaye
Jehan Barbur-Yetinemedim
Akkor-Zabt
Oek-Et mon pere
Islandman-Sumeru
Ceren Karataş-Küçük Prens’e Şarkı
Raven-Bulantı
Yeni yılın en iyi haberi Hollywood VampIres
Yeni yılın ilk güzel haberi benden gelsin. “Artık pek de yabancı müzisyen buralara uğramıyor” derken, 3 Haziran’da Deep Purple konseri olacağı duyurusu küçük bir sarsıntı yaşattı.
Grubun “The Long Goodbye Tour” isimli turnesi kapsamında Life Park’ta sahne alacak olmaları hepimizi sevindirirdi.
Bunun üzerine güzel bir haber daha aldım. Deep Purple konserinin ana sponsoru olan Aktif Bank,
Neo Events ile bir kez daha el sıkıştı ve ortaya “Hollywood Vampires” konseri çıktı. 13 Eylül Pazar günü yine Life Park’ta yapılacak organizasyonda sahne alacak olan Hollywood Vampires’ı bilmeyenler için altını çizmek istediğim birkaç anekdot var.
Grupta dev isimler Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry çalıyor. Yani bu dünya yıldızlarının ayağımıza kadar gelmesi demek.
Alice Cooper’ın yanına Aerosmith’ten Perry’i ve ünlü oyuncu Depp’i koyuyorsunuz, sahnede görsel bir şölen ortaya çıkıyor. 72 yaşındaki Alice Cooper, 70 yaşındaki Joe Perry ve 57 yaşındaki Johnny Depp’in oluşturduğu ana kadro, Avrupa turnesine çıkacağının haberini geçtiğimiz aylarda vermişti. Özel fiyattaki biletlerle konser öncesi hayranlarıyla tanışma imkanının olacağını belirtmişlerdi. Türkiye’de de ‘VIP paketle’ bu özel insanlarla tanışabileceksiniz.
Konserlerinde AC/DC, The Doors, The Who ve David Bowie cover’ı söyleyen grup, kendi şarkılarını da çalıyor. Ekip, müziğiyle bazen iyi bazense ortalama kritikler alıyor. Ama şüphesiz böyle bir süper grubun konserini izlemek her zaman nasip olmaz. O yüzden önerim, bu fırsatı iyi değerlendirin.
Feyk Fest
Hiç öyle başlık falan koymakta zorlanmadım. Çünkü festivalin adı: Feyk Fest. Feyk, fake (sahte) kelimesinin Türkçe okunuşu. Grand Pera’da 22 Şubat’ta yapılacak olan festivalde ünlü grupların şarkılarını seslendirecek tribute ekipler sahne alacak. Grup isimleri de zaten etkinliği bağırıyor. Near-Vana, Arctic Monkeys Tribute Band, 7 Pink Floydlar & 2 Prenses, Fury (Muse Tribute Band) ve Right in Tool (Tool Tribute band). Bu etkinliği kaçırmamakta fayda var; zira bu kadar tribute grubunu bir arada bulmak neredeyse imkansız.
Ah güzel kafam
Korhan Futacı uzun süren sessizliğini “Ah Güzel Kafam” single’ıyla sonlandırdı. Hem de ne sonlandırmak! Haluk Bilginer’in anlatıcı olarak mikrofon başına geçtiği şarkıda söz, müzik ve prodüksiyon Futacı imzalı. Indie, deneysel, rock işte ortaya karışık bu şarkı, bir de bağımlılık yapıyor ki sormayın. Muazzam bir geri dönüş.
Hüzne devam
Melike Şahin, albüm yerine single çıkarmaya devam ediyor. Yeni single’ı “Geri Ver” yarın yayında. Sözü Melike Şahin, bestesi ise Şahin ile Canberk Ünsal imzalı bu şarkı yine istikrarlı yükselişini işaret ediyor. Hafiften hüzünlendiren Şahin etkisi, bu şarkıda da devam etmekte.
Karanlık atmosfer
Raven, 2019 sonunda EP çıkarmıştı ama inanın anca dinleme fırsatı buldum. 4 şarkılık EP’si “Bulantı”da “Aşk ve Ölüm”, “Bana Bakma”, “Beni Sen Var Ettin” ve “Bulantı” elektronik tabanlı karanlık bir atmosfer sunuyor. Tüm şarkı sözleri kendisine ait olan 4 eserden EP’ye adını veren “Bulantı” öne çıkıyor. Kulak kabartmakta fayda var.
Kâşiflere albüm
Danimarka’da keşfedilen, 2016’da çıktığı yolda artık başka bir çıtaya elini koyan Islandman, “Kaybola” isimli ikinci albümünü geçtiğimiz hafta yayınladı.
Tolga Böyük, Eralp Güven ve Erdem Başer’den oluşan grup, saykedelik temalarla elektroniği birleştirmiş, geniş bir coğrafyada diyar diyar gezme imkanı veren bir albüme imza atmış.
10 şarkının yer aldığı albüm, kâşif olma imkanını sunuyor.
Ne dinledim?
Melike Şahin-Geri Ver
Zen-G-İskender
Korhan Futacı, Haluk Bilginer-Ah Güzel Kafam
Minas Ceylin, Burcu Tatlıses-Bu Kalp Onsuz Da Tütsün
Bidar-Uzak
Aga B-Kum Kale
Ekho-Paramparça
Sayedar-Tükenmişlik Sendromu
Kadife-Kül Ol İstanbul
Faruk Orakçı, Müge-Yalanlar
Ege Çubukçu-Ege Bumbaye
Jehan Barbur-Yetinemedim
Akkor-Zabt
Oek-Et mon pere
Islandman-Sumeru
Ceren Karataş-Küçük Prens’e Şarkı
Raven-Bulantı