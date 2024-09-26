Yeni sezon başlıyor

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∆ Yasemin Rosa, “Herkes Yok” isimli yeni şarkısını yayınladı. Alternatif pop alanında yeni yükselişe geçen sanatçı, eserin ilhamını ise Erkin Koray’ın “Tek Başına” eserinden aldı.

∆ Açık Hava Diskosu yeni EP’si “An”ı sevenleriyle paylaştı. Disko, funk, syntp pop’lu bu EP’de yer alan 6 şarkı, uzun yolda neşenizi yükseltecek dinginlikte. Favorim, “Bu Saatten Sonra”!

∆ Göksel İpekçi, yeni single’ı “Yirmiler”i yayınladı. Söz ve müziği İpekçi’ye, düzenlemesi Alper Atakan’a ait şarkıyı alternatif pop severler kaçırmasın.

∆ Ozan Çınar, alaturka da seven pop sevdalılarını “Yak Yak” ile yakalıyor. Sözü ve müziği kendisine ait şarkıda hafiften hüzün veriyor.

∆ Güneş, yeni şarkısı “Klişe Masallar” ile yükselmeye devam ediyor. Üretimde hız kesmeyen Güneş, yazdığı şarkısında TRVMEN ve Berkin Laleli ile iş birliği yapmış. Yine dinledikçe dile dolanan gerçekçi bir eser bizleri bekliyor.

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∆ Jean Sarkissyan üçüncü şarkısında R&B vokaliyle dikkat çekiyor. “Kurtar Beni”, genç sanatçının yeteneklerini de göstermesine elverişli bir yapıya sahip.

∆ Melike Şahin, 8 Kasım’da yayınlanacak olan ikinci albümü “Akkor”dan üçüncü single’ı “Canın Beni Çekti”yi bu hafta yayınlıyor. Sözleri Şahin’e, müziği Şahin ve Zafer Tunç Resuloğlu’na ait olan bu nostaljik şarkının prodüktörlüğünü Grammy ödüllü Martin Terefe ile Türkiye’nin önde gelen prodüktörlerinden Zafer Tunç Resuloğlu üstlenmiş. İlk kez Harbiye’de seslendirdiği şarkının hissi, Türkan Şoray’ın Yeşilçam filmlerinde söylediği eserler gibi...

∆ Güliz Ayla bu hafta yeni şarkısı “Bi Farkın Var”ı yayınlıyor. Söz ve müziği kendisine ait pop rock tınılarıyla bezeli yeni eser, Ayla’yı yansıtan işlerden biri.

∆ Sertab Erener yeni şarkısı “Sen İste” ile günü yine yakalıyor. Sözü Erener ve Gülden Arslan’a, bestesi ise Arslan, Erener ve Emre Kula’ya ait şarkı, yine dinleyici kitlesini genişletecek minik dokunuşlar taşıyor. Yeni albümü heyecanla bekliyoruz.

∆ İngiltere merkezli müzisyen Nilüfer Yanya, “My Method Actor” albümünü yayınladı. 11 şarkılık albümde grunge ve indie esintileri Yanya’nın stiliyle buluşuyor.

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∆ Taha Gürbüz, önümüzdeki aylarda yayınlayacağı “Ruh Halim Ektedir” isimli albümünün habercisi niteliğindeki ilk şarkı “İşe Yaramazlar”ı yayınlıyor. Synth popun hakim olduğu şarkı, Gürbüz imzalı. Eser ayrıca dans odaklı.

∆ Dolu Kadehi Ters Tut, “Yan Yana”yı bu hafta paylaşacak. Yine grubun değişmeyen ruhuna sahip olan bu şarkı, 70’lerin söz yazımı hissine de sahip.

∆ Demet Sağıroğlu, söz ve müziği Murat Güneş’e ait yeni şarkısı “Aşktan Bir Fazla”yı yayınladı. İspanyol esintileri taşıyan eser, Sağıroğlu’nun geri dönüşü niteliğinde.

ÖZEL PROJELER

∆ Nilipek., “Live in Catalyst Berlin” serisini YouTube’da başlatıyor. Dördüncü albümü “Uydurduğumuz Oyunlarla”nın şarkılarını akustik seslendirdiği serinin iki videosu yayında. Şarkıları en yalın halleriyle dinlemeniz mümkün.

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∆ Fikri Karayel, kariyerinin 10. yılında şarkılarını derlediği proje albümü “Ben Fikri Karayel”den eserler sunmaya başladı. Canlı kaydedilen yeni projesinde hem kendi yorumladığı şarkıların yeni versiyonlarını hem de başka sanatçıların seslendirdiği eserlerinden 10’unu yeni düzenlemeleri ile bir albümde topluyor. “Uzaktan”, “Konumuz Var”, “Aşk Elinde” ve “Ne Güzel Oldu”nun akustik versiyonlarını dinleyicilerle paylaşan Karayel, albümün sürpriz coverlarından olan “Söz Bitti”yi de bu hafta yayınlayacak. Bir çırpıda beş şarkıyı dinliyorsunuz ama hüzünleniyorsunuz da...

∆ Can Kazaz, kendisine ait “Bunca Yıl”ı Dedublüman ile yeniden yorumladı. Dedub Sessions performanslarından biri olan şarkının orijinalini pek severim ama bu halinde klarnet sesini de işitmek istiyorsunuz.

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∆ Melis Fis, Hepsi’nin rüzgarına kapılanlardan. Söz ve bestesi Süleyman Yüksel’e ait ikonik şarkı “Yalan”, modern bir dokunuşla yeniden hayat buluyor. Şarkının yeni düzenlemesi Nurettin Çolak imzalı.

∆ Cem Belevi, “Cemiyet Gazinosu 2” ile geri dönüyor. 80’lerin gazino havasını yeniden solumamıza neden olacak Belevi, söz ve müziği kendisine ait “Yar Etme” ile gümbür gümbür bir proje daha yaptığını gösteriyor.

Ne dinledim

∆ Çağrı Sinci- “Kırık Haramiler”

∆ Saian, K”st- “La Havle Vela Boom Rap”

∆ Second- “Saymalı Şarkı”

∆ Derya Yıldırım&Grup Şimşek- “Cool Hand”

∆ Ozoyo- “Wormhole Worms”