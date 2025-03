‘Yapay zekayla mücadele başladı

Haberin Devamı

Son dönemde “AI Drake Cover” veya “Unreleased Harry Styles” gibi başlıklarla yayınlanan parçalar, YouTube ve Spotify’da ciddi dinlenme sayılarına ulaştı. Kimileri bunu “geleceğin müzik üretimi” olarak görse de dev plak şirketleri ve sanatçılar için bu, açık bir hak ihlali. Çünkü bir algoritma, herhangi bir sanatçının sesini kopyalayıp ona yeni bir şarkı “söyletiyor” ve bu şarkılar, neredeyse gerçek kadar inandırıcı olabiliyor. Son örnek olarak “Sana Yıldızları Ödediğimden”in Sezen Aksu yapay zekâ cover’ını verebilirim.

Sony Music’in hamlesi ise müzik dünyasında kartların yeniden dağıtılmasına neden olabilir. Warner Music ve Universal Music Group’un da benzer adımlar atması beklenirken, platformların bu duruma nasıl bir çözüm getireceği büyük merak konusu.

Bu olayın üzerine Birleşik Krallık hükümeti, yapay zekâ şirketlerinin sanatçıların eserlerini izinsiz kullanmasını kolaylaştıracak yeni yasa değişiklikleri önerdi. Eğer bu düzenleme hayata geçerse, yapay zekâ şirketleri sanatçıların şarkılarını ticari amaçla kullanabilecek. Paul McCartney gibi müzik devleri ise bu düzenlemeye sert tepki göstererek, genç müzisyenlerin telif haklarının tamamen yok sayılacağını savunuyor. Şirketlerden ise bu konudaki tepki gecikmedi.

Sony’nin net tavrı şunu gösteriyor: Yapay zekâ müzik sektörünü kökten değiştirirken, büyük şirketler kontrolü bırakmaya hiç niyetli değil. Peki bu savaşın kazananı kim olacak? Yapay zekâ mı, yoksa müzik endüstrisi mi? Şimdilik tek bildiğimiz şey, bu kavganın yeni başladığı.

DİKKAT ÇEKENLER

◊ TikTok’ta zaman geçirenler Göksel İpekçi’nin şarkısına denk gelmiştir. Yeni şarkısı “Mecburum”, nakaratıyla sizi kendine çeken alternatif pop-rock türünde bir şarkı. Söz ve müziği İpekçi’ye ait şarkının düzenlemesi ünlü aranjör Alper Atakan imzası taşıyor. Dinlenmeye değer.

◊ Zeynep Casalini yeni şarkısı “Uzak Selamlar” ile resmen geri döndü. Söz ve müziği Saadettin Dayıoğlu’na ait olan şarkının isim annesi ise Sezen Aksu. Bir isyan niteliğindeki şarkı Casalini’nin ses rengini tam anlamıyla ortaya koyuyor.

◊ Ege Can Sal, yeni şarkısı “Hayran”ı yayınladı. Söz ve bestesi Ege Can Sal, Ardy, Tawanaa ve Özcan Sayın’a ait olan şarkı, duygusal yoğunluğu önde olan modern bir pop eser.

◊ Hey! Douglas, yeni şarkısı “Kesik Çayır”da dub ve drum’n bass’ı Anadolu müziğiyle bir araya getiriyor. Yine kendi stilinde dans etmeye hazır bir şeklide.

◊ Elektronik müzik sahnesinin yeni isimlerinden Berkay Karabağ, “Rewind” ve “L’Amour”u yarın yayınlıyor. Aşkın farklı evrelerine değinen şarkılarından “Rewind”ta vokal olarak Serap Yılmaz’ı duyuyoruz. Dans etmeye hazırlanın.

◊ Yasemin Rosa, “Beşer” isimli ilk albümünü yayınladı. Çalışmanın tüm söz ve müzikler Rosa’ya aitken prodüktör koltuğunda ise bir başka sanatçı Yiğit Seferoğlu oturuyor. 7 şarkıdan oluşan albümün çıkışı “Sonbahar” ile oldu.

◊ Gevende, “Düş” adını taşıyan yeni şarkısını yarın yayınlıyor. Yerli ve dünyalı olan müzikleriyle kendilerine her defasında hayran bırakan grup, “Düş” ile de geleneği bozmuyor.

NE DİNLEDİM

◊ Oğuzhan Koç- “Bi Mani Yoksa”

◊ Sedef Sebüktekin- “Tam İstediğim Gibisin”

◊ Gripin- “Kim Tutar Seni”

◊ Mavi- “Her Akşam”

◊ K”st- “Seni Düşündüm Yine”