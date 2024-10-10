Yalın fenomeni

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20 yıldır hayatımızda yer alan Yalın, kariyerinin başlarında sektördeki başka isimlere benzetildi ve ardından şarkıları dillere pelesenk oldu. Özel hayatından nadiren haber aldığımız sanatçı, hep başarılarıyla konuşuldu.

Yalın, bir ay önceyse bilet satış sitelerinin verilerine göre 2024 yazının en çok bilet satan ismi oldu. 35 bin kişilik stadyum konseriyle çıtayı yükselten sanatçı, 5 aylık sürede Anadolu’da da en çok bileti satılan sanatçılardandı. Kayseri, İzmir, Ankara, Bodrum, Konya ve Bursa’da sahne aldı, İzmir, Eskişehir ve Adana’da da konser verecek. Tabii kasımda 3 Harbiye konseri de var, yenilerinin de açıklanması bekleniyor.

Yalın, bu yıl bitmeden 10 farklı şehirde 100 bin bilet satmayı başardı bile. Yalın’ın konser fiyatları ortalama 800 TL’den başlıyor ve 2.5 saat sahnede kalıyor. Sanatçı, “Bir Büyülü Gece” konseptiyle dinleyicide adeta bir boşluğu dolduruyor. Kendi şarkılarının yenilenmiş versiyonlarıyla seyircisiyle bir araya geliyor ve onlara eğlenceli bir gece sunuyor. Sanatçının ayda 4.5 milyon dijital dinlenme oranının konserlere yansıdığı da kesin.

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Ekibine sordum “Ne yapıyorsunuz da bu rakamlara ulaşıyorsunuz?” Öncelikle “en çok bilet satan isim” başlığını üç yıldır hak ettiklerini söylediler. Biletli konser yapmaya özen gösterdiklerini, dijital iletişime odaklandıklarını da belirttiler. Konserin gizemini korumak adına baştan sona bir konseri dijital ortamlarda paylaşmadıklarını da açıkladılar.

Tabii belirtmekte fayda var, Yalın’ın eski şarkıları şu an TikTok’un listelerinde de üst sıralarda ve yeni bir jenerasyonu da yakalamış durumda. Ayrıca sanatçının ekibi konserlere sayılı davetiye vermeye özen gösteriyor. Amaç, biletli konseri kıymetli kılmak ve seyirciyi konsere gelmeye teşvik etmek.

Pandemi sonrasında yerli müzik sahnesi yeni yıldızlarını yarattı. 2025 yılında Yalın dahil kimler bu başarıyı devam ettirecek, yeni bir nesli daha yakalayacaklar mı? Sizlerle birlikte bekleyip göreceğiz.

Yeni İstanbul konserleri

Dünyaca ünlü isimlerin Türkiye’ye geliş haberlerine yenilerini eklemeye geldim. Seal, 12 Ekim’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak. Jared Leto’nun solist olduğu Thirty Seconds to Mars ise “Seasons World Tour” kapsamında 27 Ekim’deki Ülker Sports Arena’da. One Rebuplic, “Artificial Paradise” turnesi ile 18 Şubat’ta Volkswagen Arena’da olacak. Hazır ayağımıza kadar gelmişken bu grupları kanlı canlı izlemekte fayda var.

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Dikkat çekenler

◊ Esin İris, yeni şarkısı “Tamam Mı”yı yayınladı. Sözlerini İris yazarken, bestesinde Esin İris ve Orhan Akın’ın imzası var. Esin İris, üzgün bir dans şarkısı yapmış, bize de gözleri kapatıp dinlemek kalmış.

◊ Melis Yelman yeni EP’sinin ilk şarkısı “Harbin Anlamı Yok”u yayınladı. Dört şarkının ilki olan “Harbin Anlamı Yok”u Kaan Arslan ile yazmışlar. Tam bir 2000’ler pop havası var.

◊ Sürekli “rock yükselişe geçecek” diyorum büyük adımlar gelmeye başladı. Ankaralı alternatif rock grubu Bodes, “Yarını Yok”u yayınladı. Vokal ve gitarda Sarper Sonbay, tuşlularda Volkan Kanbur, bas gitarda Mert Gündüz ve davulda Emre Elibol’dan oluşan grup, egosu yüksek sözleri ve davul ritimleriyle sizi ele geçiriyor.

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◊ Etem ve Çağan Şengül “Nerdesin”i söyledi. İki romantik ses, söz ve bestesi Etem imzalı şarkıda bir araya geliyor. Şarkıyı soğuk havalarda dinleyin ama hüzünlerde boğulmayın derim.

◊ “Kadının Türküsü” albümü bu haftanın enteresan işlerinden biriydi. Samida, Burcu Tatlıses, Burcu Yeşilbaş, Pamela, Ceren Gündoğdu, Pınar Özdemir, Mercan Erzincan, Feryal Öney, Deniz Barut ve Hatice Aslan’lı albümde ters köşe ise Hatice Aslan. 10 şarkılık albüm, su gibi akıyor.

◊ Acil Servis, 1996’da yayınlanan “Küçük Adam” isimli ilk albümlerinden “Bebek” ve “Yusuf Yusuf”u yeniden yayınladı. 45’lik olarak ilk kez yayınlanan iki şarkıya artık ulaşmak mümkün.

◊ Ceyda Atay’ın “Dün” adlı ilk albümü yayınlandı. Rock, hard rock, blues ve elektronik rock tınıları içeren kayıtlarda sanatçıya telli çalgılarda Hakan Kurşun ve davullarda Volkan Öktem eşlik etti. Hem dinlendiren hem de isyan ettiren enteresan bir yanı var. Müzikalite bakımından tadı damağınızda kalıyor.

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◊ Batu Akdeniz, sözü ve müziği kendisine ait iki İngilizce parçası için dünyaca ünlü davulcu Simon Kirke ile bir araya geldi. İlk şarkı “The Reason”, cayır cayır bir rock parçası. Hemen dinlemenizi öneririm.

◊ Ayberk Serin, yeni şarkısı “Gün Batarken”ı cuma günü yayınlıyor. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkı Serin’in istikrarlı üretimi ve yeteneğini gözler önüne seriyor.

NE DİNLEDİM

* Glasxs- “Gesi Bağları”

* Harmanadam- “Sorma”

* Elif Kaya- “Enfus”

* Güncel Gürsel Artıktay- “Yalan Dünya”

* Afra- “Yasemen”