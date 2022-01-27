Umut hep var

Yeni isimler, yeni şarkılar, yeni albümlerle 2021’in de tozunu alıp yeni bir yıla geçmeye hazırlanıyoruz.

Bu yılki üretimcilerden bahsederek açmak istiyorum yılın raporunu. Zeynep Bastık, Arem Özgüç&Arman Aydın, Dilan Balkay, Çağrı Sertel, Evrencan Gündüz, Korhan Futacı ve Brek en çok üreten isimler arasında akla ilk gelenlerdi. Özellikle solo ve ekip içindeki performanslarıyla Dilan Balkay, Korhan Futacı ve Çağrı Sertel adına sıklıkla rastlamak normalleşti.

Berkay Altunyay ve Egemen Akkol bu yılın dikkate alınması gereken isimlerinden oldu. Alternatif pop deyince Levent Özer, solo kariyerini iyiden iyiye başlattı. Nova Norda, Ekin Beril ve Sedef Sebüktekin gibi isimlerden albüm beklerken yine single’larıyla bizi şenlendirdiler. Mela Bedel ve Seda Erciyes de bu yıl çiçek açanlardandı. Nemf’in “Koza”, Nada’nın “İki Örümcek”, Melike Şahin’in “Merhem” albümleri, Emir Taha’nın “Hoppa Pt. 2” EP’si elimin en çok gittikleriydi. Yasemin Mori’nin de sessizce yayınladığı şarkılar daha fazlasını istememe neden olsa da yılı da böyle kapatmış olduk.

Son dakika gelen single’lar

Madrigal’den “Neogazino” albümü, Dolu Kadehi Ters Tut’tan “DKTT”, Adamlar’dan ise “Harekete kimse mâni olamaz.” isimli bir EP geldi. Onları takip eden Yüzyüzeyken Konuşuruz sol kulvardan yayınlanan iki single’larıyla “Buradayız” dedi. Jakuzi de aynı hamleyi “Açık Bir Yara” EP’si ile gerçekleştirdi. Yıl biterken gruplar cephesinden Mor ve Ötesi’nden yeni albüm öncesi “Forsa” ve “Dünyaya Bedel” single’ları yetişti. Yeri gelmişken yeni yılda çıkacak Athena albümünden ise henüz bir ses seda yok.

Batu Şallıel’in “The Way”, Barış Demirel’in “Mutluluklar” ve Alp Ersönmez’in “Cereyanlı A-B” isimli iki EP’si en çok dinlediklerim arasındaydı. Çağrı Sertel’in “Burada Buysa Budur” ve “Kuytu” isimli iki albümü de güzel işlerden oldu. Büşra Kayıkçı’nın “Madde 42” isimli single’ı yine bu alanda öne çıkan işlerdendi. Congulus, Geeva Flava, Cava Grande ve Light Motiv de bu yıl şiddetle önerebileceğim diğer isimler.

Yabancı dilde müzik yapan Selin’den single, Sırma’dan ise bu yıl Türkçe bir albüm geldi. Kendine anlatım dili olarak İngilizce’yi seçen Beste Sue, Deniz Bayoğlu, Öykü Önal, Tendertwin ve Beliz önümüzdeki dönemde adını daha çok duymamız gerekenlerden oldu.

Ezhel’in single’ları “Sakatat” ve “Mayrig” ile DJ Sivo’nun “Griot”, Tepki’nin “Şehir Efsanesi”, BEGE’nin “Begefendi”, Lil Zey’in “Kara Tiyatro”, Da Poet’in “Kendini Bul” ve Şanışer’in “Umut” albümleri ara ara dönüp dinlediğim işlerdendi. Kamufle’nin Lara Di Lara ile yaptığı “Denge” albümünde yer alan “Hissizleşmiş” şarkısı Avrupai duruşuyla kendine çeken işlerden oldu.

Yabancılarda öne çıkanlar