TikTok’tan SoundOn dağıtım hamlesi

TikTok, müzik listelerine viral müzikler katmanın dışında yeni bir platforma da el verdi: SoundOn.
TuneCore, CD Baby, Distro Kid ve Ditto Music gibi bilinen şirketlerin ardından SoundOn da dağıtım oyununa giren yeni isim oldu. Bu şirketlerin telif ve dağıtım bilgilerini merak edenler, besteci ve ses mühendisi Ufuk Önen’in blog’undaki detaylı yazıyı okumalı.
Peki, SoundOn müzik sektörü için neden önemli?
SoundOn’un öncelikli amacı TikTok ve RESSO gibi platformlara doğrudan şarkıların yüklenmesi.
Bu sayede dijital müzik dinleme platformlarına müzik dağıtımı imkanı da sağlayacak. Bunun önemi ise şu: Yeni bir oyuncu olarak hali hazırdaki telif oyunlarına giren SoundOn, ilk bir yıl telif ücretlerinin yüzde 100’ünü üretici konumundaki eser sahiplerine ödeyecek.
İkinci yıl ve sonrası itibariyle oran yüzde 90’a düşecek. Öncelikli rakibi ise TuneCore.
Sistem, telif ücretinin tamamını aktardığını söylese de yayınladığı her platforml için ücret kesintisine gidiyor. Şu an Amerika, İngiltere, Brezilya ve Endonezya’da beta testinde olan SoundOn’un önü açık.
Özellikle genç kullanıcı kitlesinin TikTok’ta yer alması ve etkileşimler sayesinde bir pazarlama kolu durumunda bulunmasıyla cezbedici bir yana sahip. TikTok’ta yer alan haberde platformun müzikten sorumlu ismi Ole Obermann, “TikTok’un gücü ve uzmanlığı ile sanatçılara destek olacağız” diyor. Bu da bir bakıma diğer platformlara göz dağı.
Şimdiden dağıtım platformuna ilginin artması için ünlü isimlerle iş birliği yoluna gidiyorlar.
SoundOn, ilk bir yılında güçlü bir oyuncu olarak kalacak mı yoksa kendine hali hazırda yer etmiş şirketlerin arasında dağılıp gidecek mi hep birlikte göreceğiz.
Belli olan bir şey var ki TikTok müzik yoluna baş koydu ve büyükler arasına girene kadar tüm kuvvetini bu alana yansıtacak.
Neşeli
Özgün Semerci ve Kerem Brumend ikilisi Second’a yeniden hayat verdikten sonra yeni bir şarkıya da imza attı. Prodüktörlüğünü Kerem Brumend’in, sözlerini ve vokalini Özgün Semerci’nin üstlendiği “O Da Biraz Haklı” alternatif pop türünde ve Second üretiminden ayrı tutulmuş. Yine de grubu seven bu şarkıyı da sever. Çünkü neşeli hava burada da devam ediyor.
O şarkıyı biliyorsunuz
Yasak Helva, Gürkan Özkan ile “Eastern Journey” şarkısını yeniden yorumladı. Şarkının adını hatırlamayabilirsiniz ama dinlediğinizde taşlar yerine oturacaktır. Yasak Helva’nın elinde daha da neşelenen şarkı, elektrik folk formunda.
Devamını bekliyorum
Paptırcem adıyla bilinen Sena Nur Gül ve Kaan Arslan’ın şarkısı “Son Bir Defa” bu haftanın en güzel işlerindendi. Bir ayrılık şarkısı olarak öne çıkan düetin klibi de son dönemin yetenekli sanatçılarını bir araya getiriyor. İkilinin, sosyal medya aktifliğini şarkılarla da görmek istiyoruz.
İstikamet yine Taksim
Mor ve Ötesi’nin ardından Taksim’e takılan ikinci ekip Anıl Piyancı ve Kaan Boşnak oldu. İkilinin “Taksim” isimli single’ı yarın yayınlanacak. İkili, şarkının sözlerini de birlikte yazmış. Müzikte ise onlara Ouz Baydar katılmış. Taksim sevenler için yeni fon müziği gelmiştir. Hayırlı olsun.
Klasik havalar
Dolu Kadehi Ters Tut, yeni single’ı “Hiç İyi Değilim”i yayınladı. Klasik havalarına dönen Uğurhan Özay ve Oğulcan Ava, kemik dinleyicilerini de mutlu edecek şarkıda karamsar sularda dolanıyor.
Boş yok
İlker Aksungar, ilk stüdyo albümü “Heyoka”yı yayınladı. Aksungar, albüme adını veren Kızılderili yerlilerin aksine 10 şarkıda tersine değil düz gidiyor. Prodüktör koltuğunda Kenan Doğulu’nun oturduğu, kapak tasarımını Ahsen Eroğlu’nun yaptığı ve sırf bu yüzden oldukça reklam imkanı bulunan Aksungar’ın bunlara hiç de ihtiyacı olmadığını albümü dinlerken anlıyorsunuz. Lo-fi ve electronica’nın hakim olduğu şarkılarda Malcom X, Maradona, Kobe Bryant, Bruce Lee gibi isimlerin konuşmalarından bölümler sample olarak yer alıyor. Albümde boş şarkı yok.
Duru ses
Tuğçe Şenoğul’dan romantik bir şarkı geldi: “O An”. Kendisine eşlik eden piyano ile şarkısını seslendiren Şenoğul, söz ve müziğe de imzasını atıyor. Duru sesine de vakıf oluyoruz. Şarkı, sözlerin hissi gibi bir anda yarım bırakarak bitiveriyor.
Parıl parıl bir şarkı
Ceren Temel, beş şarkılık EP’si “The Rewind”ı yayınladı. Klasik bir caz çalışması olan “The Rewind”, içsel bir yolculuğun izinde gidiyor. Şarkıcıya gitarda Yunus Muti, kontrbasta Gökhan Över, davulda Serkan Alagök eşlik ediyor. EP’ye adını veren şarkı da parıl parıl parlıyor.
Biçilmiş kaftan
Ayça Özefe, “Yine de Sen” ile geri döndü. Söz ve bestesi Özefe’ye ait olan şarkı birbirinden vazgeçmekte zorlananlar ve Türk dizileri için biçilmiş kaftan.
TikTok’tan SoundOn dağıtım hamlesi
TikTok, müzik listelerine viral müzikler katmanın dışında yeni bir platforma da el verdi: SoundOn.
TuneCore, CD Baby, Distro Kid ve Ditto Music gibi bilinen şirketlerin ardından SoundOn da dağıtım oyununa giren yeni isim oldu. Bu şirketlerin telif ve dağıtım bilgilerini merak edenler, besteci ve ses mühendisi Ufuk Önen’in blog’undaki detaylı yazıyı okumalı.
Peki, SoundOn müzik sektörü için neden önemli?
SoundOn’un öncelikli amacı TikTok ve RESSO gibi platformlara doğrudan şarkıların yüklenmesi.
Bu sayede dijital müzik dinleme platformlarına müzik dağıtımı imkanı da sağlayacak. Bunun önemi ise şu: Yeni bir oyuncu olarak hali hazırdaki telif oyunlarına giren SoundOn, ilk bir yıl telif ücretlerinin yüzde 100’ünü üretici konumundaki eser sahiplerine ödeyecek.
İkinci yıl ve sonrası itibariyle oran yüzde 90’a düşecek. Öncelikli rakibi ise TuneCore.
Sistem, telif ücretinin tamamını aktardığını söylese de yayınladığı her platforml için ücret kesintisine gidiyor. Şu an Amerika, İngiltere, Brezilya ve Endonezya’da beta testinde olan SoundOn’un önü açık.
Özellikle genç kullanıcı kitlesinin TikTok’ta yer alması ve etkileşimler sayesinde bir pazarlama kolu durumunda bulunmasıyla cezbedici bir yana sahip. TikTok’ta yer alan haberde platformun müzikten sorumlu ismi Ole Obermann, “TikTok’un gücü ve uzmanlığı ile sanatçılara destek olacağız” diyor. Bu da bir bakıma diğer platformlara göz dağı.
Şimdiden dağıtım platformuna ilginin artması için ünlü isimlerle iş birliği yoluna gidiyorlar.
SoundOn, ilk bir yılında güçlü bir oyuncu olarak kalacak mı yoksa kendine hali hazırda yer etmiş şirketlerin arasında dağılıp gidecek mi hep birlikte göreceğiz.
Belli olan bir şey var ki TikTok müzik yoluna baş koydu ve büyükler arasına girene kadar tüm kuvvetini bu alana yansıtacak.
Neşeli
Özgün Semerci ve Kerem Brumend ikilisi Second’a yeniden hayat verdikten sonra yeni bir şarkıya da imza attı. Prodüktörlüğünü Kerem Brumend’in, sözlerini ve vokalini Özgün Semerci’nin üstlendiği “O Da Biraz Haklı” alternatif pop türünde ve Second üretiminden ayrı tutulmuş. Yine de grubu seven bu şarkıyı da sever. Çünkü neşeli hava burada da devam ediyor.
O şarkıyı biliyorsunuz
Yasak Helva, Gürkan Özkan ile “Eastern Journey” şarkısını yeniden yorumladı. Şarkının adını hatırlamayabilirsiniz ama dinlediğinizde taşlar yerine oturacaktır. Yasak Helva’nın elinde daha da neşelenen şarkı, elektrik folk formunda.
Devamını bekliyorum
Paptırcem adıyla bilinen Sena Nur Gül ve Kaan Arslan’ın şarkısı “Son Bir Defa” bu haftanın en güzel işlerindendi. Bir ayrılık şarkısı olarak öne çıkan düetin klibi de son dönemin yetenekli sanatçılarını bir araya getiriyor. İkilinin, sosyal medya aktifliğini şarkılarla da görmek istiyoruz.
İstikamet yine Taksim
Mor ve Ötesi’nin ardından Taksim’e takılan ikinci ekip Anıl Piyancı ve Kaan Boşnak oldu. İkilinin “Taksim” isimli single’ı yarın yayınlanacak. İkili, şarkının sözlerini de birlikte yazmış. Müzikte ise onlara Ouz Baydar katılmış. Taksim sevenler için yeni fon müziği gelmiştir. Hayırlı olsun.
Klasik havalar
Dolu Kadehi Ters Tut, yeni single’ı “Hiç İyi Değilim”i yayınladı. Klasik havalarına dönen Uğurhan Özay ve Oğulcan Ava, kemik dinleyicilerini de mutlu edecek şarkıda karamsar sularda dolanıyor.
Boş yok
İlker Aksungar, ilk stüdyo albümü “Heyoka”yı yayınladı. Aksungar, albüme adını veren Kızılderili yerlilerin aksine 10 şarkıda tersine değil düz gidiyor. Prodüktör koltuğunda Kenan Doğulu’nun oturduğu, kapak tasarımını Ahsen Eroğlu’nun yaptığı ve sırf bu yüzden oldukça reklam imkanı bulunan Aksungar’ın bunlara hiç de ihtiyacı olmadığını albümü dinlerken anlıyorsunuz. Lo-fi ve electronica’nın hakim olduğu şarkılarda Malcom X, Maradona, Kobe Bryant, Bruce Lee gibi isimlerin konuşmalarından bölümler sample olarak yer alıyor. Albümde boş şarkı yok.
Duru ses
Tuğçe Şenoğul’dan romantik bir şarkı geldi: “O An”. Kendisine eşlik eden piyano ile şarkısını seslendiren Şenoğul, söz ve müziğe de imzasını atıyor. Duru sesine de vakıf oluyoruz. Şarkı, sözlerin hissi gibi bir anda yarım bırakarak bitiveriyor.
Parıl parıl bir şarkı
Ceren Temel, beş şarkılık EP’si “The Rewind”ı yayınladı. Klasik bir caz çalışması olan “The Rewind”, içsel bir yolculuğun izinde gidiyor. Şarkıcıya gitarda Yunus Muti, kontrbasta Gökhan Över, davulda Serkan Alagök eşlik ediyor. EP’ye adını veren şarkı da parıl parıl parlıyor.
Biçilmiş kaftan
Ayça Özefe, “Yine de Sen” ile geri döndü. Söz ve bestesi Özefe’ye ait olan şarkı birbirinden vazgeçmekte zorlananlar ve Türk dizileri için biçilmiş kaftan.