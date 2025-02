Tehdit mi, yeni araç mı

Haberin Devamı

Son bir yılda Suno.ai gibi platformlar, müzik üretiminde devrim yaratacak yeni bir dönemi başlattı. Artık sadece birkaç kelimelik bir komutla yapay zekâ, şarkıyı baştan sona hazırlayabiliyor. Hem de sözleriyle, melodisiyle, altyapısıyla... Ses kalitesi şimdilik mükemmel olmasa da aranjman ve beste yapısı şaşırtıcı derecede profesyonel. En çarpıcı nokta ise bu hizmete aylık 10 dolara 500 şarkı üretme hakkı tanınması!

Şarkı yazım sürecinde bu tür yapay zekâ araçları “yardımcı” olarak kullanılmaya başlandı, tamam! Kimse birebir kopyalama yaptığını kabul etmese de birkaç yaratıcı fikir yakalayıp bunları kendi üretimine eklemek artık yeni bir norm haline geliyor. Eskiden en azından bir enstrüman çalmak veya prodüksiyon bilmek gerekirdi. Şimdi ise amatörler, yazdıkları sözleri yapay zekâda besteletip üzerine vokal ekleyip yayınlayabiliyor. Hatta vokallerini yapay zekâ destekli yazılımlarla düzenleyenler bile var!

Spotify ve YouTube gibi platformlarda, yapay zekâ üretimi şarkılarını “unutulmuş 40 yıllık plak kayıtları” gibi gösterenler türedi. ChatGBT ile sahte biyografiler yazdırılıyor, sahte sanatçılar yaratılıyor. Gerçek müzisyenler ise bu “yapay rakipler”le rekabet etmek zorunda kalıyor.

Bu gelişmeler, müzik sektörünün geleceği için büyük soruları da beraberinde getiriyor. Sanatçılar bu teknolojiyi nasıl kullanmalı? Yapay zekâ, müziğin ruhunu öldürüyor mu, yoksa yeni bir çağ mı açıyor? Belki de en kritik soru şu: Müziğin geleceğini makineler mi yoksa hâlâ insanlar mı belirleyecek?

DİKKAT ÇEKENLER

◊ Beyaz Hayvanlar’ın yeni albümü “Olası Dans Şarkılarımız”ı yayınlandı. Hasan İnceler’in imzasını attığı 9 şarkı da birbirinden güzel. Hep bir konu var ama direkt konuşmuyor çevresinden dolaşıyoruz gibi... 9 ayrı hikaye var anlayacağınız. Indie müzik severler “Cenazem” ve “Dün Bugün Yarın”ı kesinlikle dinlemeli.

◊ Bu haftanın en sevindiğim konser haberi Avenged Sevenfold oldu. 4 Haziran’da İstanbul Lifepark’ta olacak performansı duyuralım da yazın “A Little Piece of Heaven”ı canlı dinleyelim.

◊ Kariyerini yakından takibe aldığım Baran Mengüç’ün yeni şarkısı “Avare” beni heyecanlandırdı. Söz ve müziği kendisine ait şarkısında “newage romanesk” diyebileceğim yepyeni bir tarz yaratıyor. Roman ezgileri, pop, hareketli altyapı derken yok yok! Dinlerken göbek de attım, çok iyi geldi.

◊ Gaye Su Akyol, geçtiğimiz gün Berlin’de Komische Oper’de prömiyerini yapan müzikali “Consistent Fantasy Is Reality”den ilk şarkı “Hepsi Kafamda Memur Bey”i yayınladı. Şarkı, Anadolu’dan ziyade şehir kaosuna odaklanıyor. Söz ve müziği Gaye Su Akyol’a ait şarkının düzenlemesinde ise Barlas Tan Özemek var.

◊ Anıl Emre Daldal, yeni şarkısı “AF.” İle dikkat çekici bir çıkış yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda yayınladığı şarkılardan farklı olarak daha dinamik bir düzenleme görüyoruz. Sözü, bestesi ve aranjesinin de kendisine ait olduğunu unutmadan ileteyim.

◊ Son Feci Bisiklet, uzun zamandır beklenen yeni şarkısı “Fare” ile döndü. Önce dağılan sonra bir araya gelip konserlere hız veren grup, sözü ve müziği solist Arda Kemirgent’e ait şarkıyla alternatif rock sevenleri mutlu edecek.

◊ Ersay Üner, iki yeni şarkıyla döndü. “Üzdü” ve “Bizden Olmaz” adını verdiği eserlerini aynı anda “2” adlı bir çalışmayla sunan Üner, yine şarkı yazarlığını tokat yapıp yüzümüze vuruyor.

◊ Güliz Ayla, bu hafta yeni şarkısı “Sur” ile öyle bir dönüyor ki ne dönmek! Mert Carim ve Mert Başoğlu’nun yazdığı şarkı, canlı çalımlarıyla özlediğimiz bir müziğe, sözleriyle de tutkuyu veriyor.

NE DİNLEDİM

◊ Redd- “Üşüyor İstanbul Bugün”

◊ Kaan Kök- “Papatya Çayları”

◊ Mert Demir- “Dağıldım Sonunda”

◊ Deniz Mahir Kartal- “Gülnar”

◊ Bertuğ Cemil&Çisil Egeli- “Gel Bana”