Şimdi destek zamanı

Müzik endüstrisi adına hızlı atılması gereken destek adımları, biraz yavaş atıldı...
Müzik endüstrisi adına hızlı atılması gereken destek adımları, biraz yavaş atıldı...
Ama olsun, gelişme gelişmedir.
Önce POPSAV’dan haber geldi. POPSAV, salgından etkilenen sahne üstü ve arkası ekiplerine (rodi, ışık tasarımı, tonmayster, dansçı gibi düzenli maaşı ve sosyal güvencesi olmayan) destek olmak amacıyla online konser serisi düzenledi.
Bayram boyunca gerçekleşen yayınlar, NetD aracılığıyla izleyiciyle buluştu. Ünlü isimler evden çektikleri videolarla harekete destek oldu. Toplam 72 sanatçı ve 15 sürpriz konuğun yer aldığı yayınlarda sponsorluklardan gelir elde edildi. Toplanan gelir yine POPSAV aracılığıyla ihtiyaç sahibi müzisyenlere ve müzik emekçilerine aktarılacak.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) da gösteri sponsorlarından biri olan Stoneline’le ortak çalışma yaparak “müzisyen destek fonu” projesini hayata geçirdi.
Herhangi bir kamu kurumunda veya özel orkestrada kadrolu olarak çalışmayan profesyonel müzisyenlere, dijital platformlarda performans imkânı verecek çalışma böylece destek sağlamayı amaçlıyor.
İstanbul Müzik Festivali tarafından hayata geçirilen “Müzisyen Destek Fonu” başvuruları muzik.iksv.org adresinden yapılacak. Böylece orkestra müzisyenlerine bir nebze de olsa maddi nefes alma imkânı sağlanacak.
Öte yandan In Hoodies ve Matt Loftin’in projesi NLP, yeni şarkısı “Hold On”u “Dirsek Teması” projesi kapsamında paylaştı. HOOD Base ve Onaranlar Kulübü işbirliğiyle hayata geçen “Dirsek Teması”; kültür-sanat sektörü çalışanlarına yönelik bir başka destek projesi. Destekçiler işleriyle; ürün, eğitim, deneyim, etkinlik gibi içeriklerle harekete destek vermeye gayret ediyor.
Müzisyenler ve tasarımcılar aynı çatı altında buluşarak öncelikle projenin ilk adımı olan “Dirsek Teması Akıllı Baykuş Acil Durum Projesi”yle ilgili harekete geçti. “Akıllı Baykuş” platformu üzerinden toplanması beklenen ilk rakam 30 bin TL.
Detaylı bilgi, projenin Instagram sayfasında. Toplanan paralar “AHBAP” platformu aracılığıyla kültür sanat alanında çalışanlara ulaştırılacak.
Gerek popüler gerekse alternatif müzikte yer alan birçok şarkıcı ve grup, ekiplerine bu dönemde destek vermeye devam ediyor.
Büyük Ev Ablukada, sahne arkasında kendileriyle aynı yolda yürüyen tüm ekibine 6 aylık maaş ödemesinin onayını vermiş. Böyle güzel haberlerin gölgede kalmayarak, duyularak ve feyz alarak yayılmasını umuyorum.
Böylece “kayıt dışı” görünen müzik sektörünün bileşenlerinin de bu dönemde rahat bir nefes alması sağlanabilir. Bu uğurda emek veren her isme teşekkür sunmakta fayda var.
Çünkü önümüzdeki bir yıllık süreçte sahnelere dönüldüğünde endüstrinin her bir çalışanına ihtiyaç var.
Tam da bu yüzden, şimdi destek zamanı!
Her müziği kucaklıyor
Kamufle’nin ayrı ayrı bölümlerden oluşan ve bir bütün olan albümünün son bölümü yarın yayınlanıyor. Her müzik türünü kucaklayarak bütünlüklü bir çalışmaya imza atan Kamufle’nin albümünün son bölümünde yine yok yok bir kadro bizi karşılıyor. Mesela Can Kazaz ve Barış Demirel‘li “Gecenin Körü”, “Yardım Lazım” ve “Tam Sevinecekken” şarkıları yer alıyor. Caz, rock, hip hop, rap; hangi türü seviyorsanız Kamufle, bu albümde sizi kesinlikle yakalıyordur. Başarılarının devamını diliyorum.
Bir şeyler eksik
40gece’nin ilk albümü “Düşünden Uyan” geçen hafta yayınlandı. Ilgaz Fakıoğlu ve Ayhan Asar’ın elektronik rock türündeki albümlerinde yer alan “Yine En Başta“, “Başka Yerde Takıldım” ve “Kafana Göre” öne çıkan şarkılar. Genel hatlarıyla aynı düzlemde ilerleyen albümde “bu yemeğin bir şeyi eksik” dedirten noktalar da var. Ama iyi niyetli bir iş.
Radar: Tendertwın
Normalde çıkış tarihlerine çok dikkat ederim ama bu kez 5 Haziran’da yayınlanacak şarkı öncesinde size Bilge Nur Yılmaz’ın solo projesi Tendertwin’i tanıtmaktan mutluluk duyarım. Eğitim hayatı nedeniyle İstanbul, Philadelphia ve Londra arasında gezerken müzik çalışmalarına da başlayan Tendertwin’in ilk single’ı “Triangels”ı yakında dinleyicisiyle buluşuyor. Olgun bir ses tonuna sahip olan Tendertwin, sanki 21 yaşında biri gibi değil de yıllardır sahne pratiği olan bir kadın vokal gibi dinletiyor kendini. İnce işçilikle zenginleştirilmiş bir şarkı geliyor, şimdiden benden söylemesi.
Ne Dinledim?
∆ Dilhan Şeşen-Bazen
∆ Koray Candemir- İhtimaller
∆ Eylül- Biri Var
∆ KÖFN, Xir- Fren
∆ Da Poet, Barış Demirel-Uyku Yok
∆ Cihan Bilgin, Ozan Kınasakal-Kraterler
∆ Şanışer-Görünce Dünyamın Yıkıldığını
∆ Burcu Tatlıses-Günler Üzdükçe
∆ Lara Di Lara-Sudaki Çığlık
∆ Ayça Özefe-Zaman Alır
∆ Palmiyeler-Aslında Alkol Hâlâ Damarlarımda
∆ Serin-Son Bi
∆ Batuhan Polat-Yaşıyor Muyuz Biz?
∆ Sedef Sebüktekin-Unutmam Lazım (Dans versiyon)
∆ Hande Mehan-Son Yürüyüş
∆ Rewend-Organic Opaqueness
∆ Emir Taha-Huyu Suyu
∆ Mahmut Orhan, Irina Rimes-Nu Vreau
∆ Lunar Midnight-Sleepless
∆ Ulaş Ekim-Birden
∆ Bedük-Ankara’nın Delisi
∆ Karakter, Hien-Sakura
∆ Düşün-Işık
∆ 40gece-Başka Yerde Takıldım
∆ Kamufle, Can Kazaz, Barış Demirel-Gecenin Körü
∆ Bosphoroots, Deniz Tekin-Derdim Var
∆ Tendertwin-Triangels
Tek kişilik dev albüm
Elektro pop sound’unun sessiz ve derinden gelen ismi Eylül “Dokuzuncu Dünya Savaşı”nı yayınladı. 8 şarkının yer aldığı albümde depresif sözler, downtempo elektronik müzikle birleşiyor ve yaşadığımız günlere de bir gönderme oluyor.
Albümü evinde hazırlayan Eylül, mix ve mastering’leri de Tahsin Güngör Aktürk’e emanet etmiş. “Biri Var” ve “Ruh Şişedeki Gibi Durmaz” albümde öne çıkan şarkılar.
Hem yerel hem Batılı
Da Poet ve Barış Demirel ikilisinin Kamufle albümünden sonra buluştuğu DPBD de geçen hafta yayınlanan işler arasındaydı. 4 şarkının yer aldığı çalışmada Da Poet’in kıvrak sözlerine doyasıya şahit oluyoruz. Barış Demirel’in şarkılara yüksek enerji kattığı EP, hem yerel hem Batılı bir hale bürünmüş. Murat Ertel’li “Dün 1 Bugün 1” ise ilginç bir deneme olmuş.
Şimdi destek zamanı
Müzik endüstrisi adına hızlı atılması gereken destek adımları, biraz yavaş atıldı...
Müzik endüstrisi adına hızlı atılması gereken destek adımları, biraz yavaş atıldı...
Ama olsun, gelişme gelişmedir.
Önce POPSAV’dan haber geldi. POPSAV, salgından etkilenen sahne üstü ve arkası ekiplerine (rodi, ışık tasarımı, tonmayster, dansçı gibi düzenli maaşı ve sosyal güvencesi olmayan) destek olmak amacıyla online konser serisi düzenledi.
Bayram boyunca gerçekleşen yayınlar, NetD aracılığıyla izleyiciyle buluştu. Ünlü isimler evden çektikleri videolarla harekete destek oldu. Toplam 72 sanatçı ve 15 sürpriz konuğun yer aldığı yayınlarda sponsorluklardan gelir elde edildi. Toplanan gelir yine POPSAV aracılığıyla ihtiyaç sahibi müzisyenlere ve müzik emekçilerine aktarılacak.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) da gösteri sponsorlarından biri olan Stoneline’le ortak çalışma yaparak “müzisyen destek fonu” projesini hayata geçirdi.
Herhangi bir kamu kurumunda veya özel orkestrada kadrolu olarak çalışmayan profesyonel müzisyenlere, dijital platformlarda performans imkânı verecek çalışma böylece destek sağlamayı amaçlıyor.
İstanbul Müzik Festivali tarafından hayata geçirilen “Müzisyen Destek Fonu” başvuruları muzik.iksv.org adresinden yapılacak. Böylece orkestra müzisyenlerine bir nebze de olsa maddi nefes alma imkânı sağlanacak.
Öte yandan In Hoodies ve Matt Loftin’in projesi NLP, yeni şarkısı “Hold On”u “Dirsek Teması” projesi kapsamında paylaştı. HOOD Base ve Onaranlar Kulübü işbirliğiyle hayata geçen “Dirsek Teması”; kültür-sanat sektörü çalışanlarına yönelik bir başka destek projesi. Destekçiler işleriyle; ürün, eğitim, deneyim, etkinlik gibi içeriklerle harekete destek vermeye gayret ediyor.
Müzisyenler ve tasarımcılar aynı çatı altında buluşarak öncelikle projenin ilk adımı olan “Dirsek Teması Akıllı Baykuş Acil Durum Projesi”yle ilgili harekete geçti. “Akıllı Baykuş” platformu üzerinden toplanması beklenen ilk rakam 30 bin TL.
Detaylı bilgi, projenin Instagram sayfasında. Toplanan paralar “AHBAP” platformu aracılığıyla kültür sanat alanında çalışanlara ulaştırılacak.
Gerek popüler gerekse alternatif müzikte yer alan birçok şarkıcı ve grup, ekiplerine bu dönemde destek vermeye devam ediyor.
Büyük Ev Ablukada, sahne arkasında kendileriyle aynı yolda yürüyen tüm ekibine 6 aylık maaş ödemesinin onayını vermiş. Böyle güzel haberlerin gölgede kalmayarak, duyularak ve feyz alarak yayılmasını umuyorum.
Böylece “kayıt dışı” görünen müzik sektörünün bileşenlerinin de bu dönemde rahat bir nefes alması sağlanabilir. Bu uğurda emek veren her isme teşekkür sunmakta fayda var.
Çünkü önümüzdeki bir yıllık süreçte sahnelere dönüldüğünde endüstrinin her bir çalışanına ihtiyaç var.
Tam da bu yüzden, şimdi destek zamanı!
Her müziği kucaklıyor
Kamufle’nin ayrı ayrı bölümlerden oluşan ve bir bütün olan albümünün son bölümü yarın yayınlanıyor. Her müzik türünü kucaklayarak bütünlüklü bir çalışmaya imza atan Kamufle’nin albümünün son bölümünde yine yok yok bir kadro bizi karşılıyor. Mesela Can Kazaz ve Barış Demirel‘li “Gecenin Körü”, “Yardım Lazım” ve “Tam Sevinecekken” şarkıları yer alıyor. Caz, rock, hip hop, rap; hangi türü seviyorsanız Kamufle, bu albümde sizi kesinlikle yakalıyordur. Başarılarının devamını diliyorum.
Bir şeyler eksik
40gece’nin ilk albümü “Düşünden Uyan” geçen hafta yayınlandı. Ilgaz Fakıoğlu ve Ayhan Asar’ın elektronik rock türündeki albümlerinde yer alan “Yine En Başta“, “Başka Yerde Takıldım” ve “Kafana Göre” öne çıkan şarkılar. Genel hatlarıyla aynı düzlemde ilerleyen albümde “bu yemeğin bir şeyi eksik” dedirten noktalar da var. Ama iyi niyetli bir iş.
Radar: Tendertwın
Normalde çıkış tarihlerine çok dikkat ederim ama bu kez 5 Haziran’da yayınlanacak şarkı öncesinde size Bilge Nur Yılmaz’ın solo projesi Tendertwin’i tanıtmaktan mutluluk duyarım. Eğitim hayatı nedeniyle İstanbul, Philadelphia ve Londra arasında gezerken müzik çalışmalarına da başlayan Tendertwin’in ilk single’ı “Triangels”ı yakında dinleyicisiyle buluşuyor. Olgun bir ses tonuna sahip olan Tendertwin, sanki 21 yaşında biri gibi değil de yıllardır sahne pratiği olan bir kadın vokal gibi dinletiyor kendini. İnce işçilikle zenginleştirilmiş bir şarkı geliyor, şimdiden benden söylemesi.
Ne Dinledim?
∆ Dilhan Şeşen-Bazen
∆ Koray Candemir- İhtimaller
∆ Eylül- Biri Var
∆ KÖFN, Xir- Fren
∆ Da Poet, Barış Demirel-Uyku Yok
∆ Cihan Bilgin, Ozan Kınasakal-Kraterler
∆ Şanışer-Görünce Dünyamın Yıkıldığını
∆ Burcu Tatlıses-Günler Üzdükçe
∆ Lara Di Lara-Sudaki Çığlık
∆ Ayça Özefe-Zaman Alır
∆ Palmiyeler-Aslında Alkol Hâlâ Damarlarımda
∆ Serin-Son Bi
∆ Batuhan Polat-Yaşıyor Muyuz Biz?
∆ Sedef Sebüktekin-Unutmam Lazım (Dans versiyon)
∆ Hande Mehan-Son Yürüyüş
∆ Rewend-Organic Opaqueness
∆ Emir Taha-Huyu Suyu
∆ Mahmut Orhan, Irina Rimes-Nu Vreau
∆ Lunar Midnight-Sleepless
∆ Ulaş Ekim-Birden
∆ Bedük-Ankara’nın Delisi
∆ Karakter, Hien-Sakura
∆ Düşün-Işık
∆ 40gece-Başka Yerde Takıldım
∆ Kamufle, Can Kazaz, Barış Demirel-Gecenin Körü
∆ Bosphoroots, Deniz Tekin-Derdim Var
∆ Tendertwin-Triangels
Tek kişilik dev albüm
Elektro pop sound’unun sessiz ve derinden gelen ismi Eylül “Dokuzuncu Dünya Savaşı”nı yayınladı. 8 şarkının yer aldığı albümde depresif sözler, downtempo elektronik müzikle birleşiyor ve yaşadığımız günlere de bir gönderme oluyor.
Albümü evinde hazırlayan Eylül, mix ve mastering’leri de Tahsin Güngör Aktürk’e emanet etmiş. “Biri Var” ve “Ruh Şişedeki Gibi Durmaz” albümde öne çıkan şarkılar.
Hem yerel hem Batılı
Da Poet ve Barış Demirel ikilisinin Kamufle albümünden sonra buluştuğu DPBD de geçen hafta yayınlanan işler arasındaydı. 4 şarkının yer aldığı çalışmada Da Poet’in kıvrak sözlerine doyasıya şahit oluyoruz. Barış Demirel’in şarkılara yüksek enerji kattığı EP, hem yerel hem Batılı bir hale bürünmüş. Murat Ertel’li “Dün 1 Bugün 1” ise ilginç bir deneme olmuş.