Seçemiyorum hangisini öveyim

Geçtiğimiz hafta PSM Caz Festivali’nin bu yılki programı açıklandı.
30 Nisan-5 Temmuz tarihleri arasına yayılan, Türkiye’nin en geniş çatılı caz festivallerinden biri olan ve 4. yılını kutlayan PSM Caz Festivali bünyesinde blues’dan elektroniğe, etnik müzikten funk’a, klasikten rock’a ne ararsanız var. Basın toplantısında 80’den fazla ismin festivalde yer alacağını Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, gururlu bir ses tonuyla açıkladı.
Sahne alacak isimler arasında en dikkat çekenler Pet Shop Boys, Yellowjackets, Woodkid, Black Pumas, EOB (ya da bilinen ismiyle Radiohead’ten tanıdığınız Ed O’Brien), Angel Olsen, Hiromi, Billy Cobham...
Yalnızca bu çeşitlilik değil, festival sırasındaki uygulamalar da heyecan yaratan bir diğer unsur. Festivalde kadın ve erkek sanatçı sayılarının eşitlenmesi, engelli ve ihtiyaç sahibi bireylerin rahatlıkla takip edebilmesi hazırlanan uygulamalar bütünlüklü bir proje ortaya koydu. Ayrıca Abbas, “İki büyük isim daha açıklayacağız” diyerek daha da heyecanlandırdı.
YOK YOK
82 yaşındaki caz piyanisti Steve Kuhn’un konseriyle ‘start’ verecek olan festivalde “yok yok” desek, yanlış olmaz. Bir kere cazsever bir kitleyi mutlu etmenin yanı sıra, Temples, Suede, Wishbone Ash ile Jethro Tull hatta Peter Hook& The Light gibi efsane isimler programda yer alıyor. Bitmiyor; Grammy adaylıkları olan sanatçılar havalarda uçuşuyor.
Kuşkusuz Angel Olsen ve EOB genç neslin en çok heyecanlandığı isimlerden. Olsen, geçtiğimiz yıl albümüyle büyük sükse yapmıştı. Ed O’Brien ise Murat Abbas’ın da tanıtım toplantısında söylediği gibi “Şimdilik Radiohead’ten bir kişiyi getirebildik. Umarız parça parça hepsi gelir” sözlerinin karşılığı olarak umut veriyor.
Favorilerim arasında Tinariwen, Suede, Temples, Angel Olsen, EOB, Lisa Ekdahl, Metronomy, Rufus Winwright, Chromatics, Nerve gibi isimler öne çıkarken yerli projelerin zenginliği de merak unsuru oldu. Henüz açıklanırken “buna da giderim, buna da gidelim, buna kesin gidelim” dedirten listede Ozan Musluoğlu ‘35’, Jazz Sisters, Ferit Odman Quintet, Bilal Kahraman Trio, Yavuz Akyazıcı Project, Korhan Futacı, Çağrı Sertel ‘multiverse’, Hakan Başar Trio, Alp Ersönmez – Cereyanlı, Kalben performs The Beatles: Atan Kalpler Kulübü, maNga ve Tuluğ Tırpan’ın projesi Antroposenfoni de var. Daha sığdıramadığım isimler, merak ettiğim sahne performansları, açıklanacak iki ismin sabırsızlığı var.
İnanın seçemiyorum hangi konseri öveceğimi... Sizi bilmem ama ben bu etkinlik kapsamında en az bir konsere gitmeyecek kimseyi tanımıyorum.
Çıkış gibi çıkış
Rap müzik için son yılların öne çıkan isimlerinden biri olan Gazapizm, “Hiza” isimli yeni bir albüm paylaştı. 4 yıllık aranın ardından çıkardığı 3. albümü aşırı gerçekçi, aşırı sokaktan, aşırı bizden isyanlarla dile gelen Gazapizm’in şarkılarının düzenlemesi ve kullandığı sample’larla da yıldız bir albüme imza atmış. Çıkış eseri “Pisliğin Üstüne Basmışlar”, uzun zamandır gördüğüm en başarılı çıkış seçimlerinden biri. Gaye Su Akyol ile düet yaptığı “Perişan” da albümde dinlenmesi gerekenlerden...
Tertemiz bir sound
‘Pus’ şarkılarıyla dikkatleri üzerlerine çeken Sufle, ilk stüdyo albümleri “Geri Geri Maraton Koştum”u geçtiğimiz günlerde yayınladı. Yerli ve yabancı sözlü müzikleriyle ufak ufak yerlerini sağlamlaştıran Sufle, tertemiz bir sound, üzerine iyi düşünülmüş sözler ile alternatif rock camiasına taze bir nefes veriyor.
Görmüyorsan körsün
Yarın muazzam bir single çıkıyor. Özge Fışkın, 5 yıllık suskunluğunu “Dönsün Talihim” ile sonlandırıyor. Söz müziği kendisine ait, düzenleme ise Barlas Tan Özemek imzalı. Canlı sahnenin yetenekli isimlerinden olan Fışkın, bu single ile sesini duymamış tek bir müziksever bırakmamaya kararlı. Kadıköy yakasının oryantalist havasını tek nefeste içine çeken ve verdiği solukla neşelendirmeye oldukça meyilli olan Özge Fışkın’ın dönüşüne şapka çıkarmamak, şarkısına coşmamak elde değil. Dediği gibi, “Bendeki bu ateşi, görmüyorsan körsün.”
Onun için şarkılar tamamlandı
Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz 18 yaşındaki rap camiasının yetenekli ismi Vio’nun “Yanyol Pt.1” isimli albümü dostları sayesinde yayınlandı. Genç sanatçının doğum günü olan 14 Şubat 2020’de yayınlanan albümde Vio’nuun sesine Ceza, Ayben, Kamufle, Tepki, Patron, Modd ve Aspova eşlik ederek şarkılarını tamamladı. Buruk dinlenen bir EP, yalan yok.
Avrupa standartları
Deer From Space, yeni albümü “Escape”ten ilk single’ı “Burn Baby”i önden gönderdi. Berzan Önen, Uğur Onatkut, Serkan Özgen, Mehmet Engin, Burcin Gülbahar’ın muhteşem işbirliği, standardı yüksek bir rock şarkısı ortaya çıkarmış.
Başa Sar!
Seda Erciyes’i “10:50” ile tanıyıp sevmiştik. Erciyes, geçen hafta “Başa Sarıp Dur” isimli yeni single’ını yayınlıyor. Müziği yetenekli prodüktör Fytones’a, sözleri R&B’nin yerli ve milli sesi Seda’ya ait olan şarkı, günümüz ilişkilerini masaya yatırıp otopsi yapmaya hazırlanıyor. Şarkıcının herkesin elektronik ya da rap’e merak sardığı bugünlerde R&B yapması zevkten dört köşe yapıyor.
Kim bu takati kalmayanlar
Mor ve Ötesi solisti Harun Tekin, Nilay Örnek’in “Nasıl Olunur” podcast’ine konuk oldu. Tekin, “Tuhaf isimli müzik grupları var, hepsi de canımız.
Bu müzikler bana çok umut veriyor.
Ezhel’ler, trap’çiler... Bir yandan takati kalmamış birileri
varken, birilerinin de daha ilk laflarını ettikleri dönem oldu.
Şimdi yara sarma dönemi başlıyor“ dedi. Ben bu konuşmadan en çok “takati kalmayan birileri” tanımını seçtim.
Artık bu takati kalmayan isimler
için silkelenme zamanı geldi de geçmiyor mu sizce?
Genç kuşağa örnek olacak bir şeyler yayınlansa, tuhaf isimli gruplar yalnız kalmasa ne de güzel olacak.
Ne dinledim?
· Vio, Ceza-Yanyol
· Gazapizm-Pisliğin Üstüne Basmışlar
· Ceren Gündoğdu-Ben Hep Seni Sevdim (Akustik)
· Yiğit Seferoğlu, Ahmet Üstüner-Fırtına
· Murda, Zeynep Bastık-Güneş
· Evdeki Saat-Uzunlar V1
· Şenceylik-Kırıldı Vazo
· Ansızın Bi’ İnfilak-Çile (Akustik)
· Lalalar-Sol Şeritte
· Efza-Isınsın Biraz
· Nilgün Özer-Light of The Sun
· Özge Fışkın-Dönsün Talihim
Seçemiyorum hangisini öveyim
Geçtiğimiz hafta PSM Caz Festivali’nin bu yılki programı açıklandı.
30 Nisan-5 Temmuz tarihleri arasına yayılan, Türkiye’nin en geniş çatılı caz festivallerinden biri olan ve 4. yılını kutlayan PSM Caz Festivali bünyesinde blues’dan elektroniğe, etnik müzikten funk’a, klasikten rock’a ne ararsanız var. Basın toplantısında 80’den fazla ismin festivalde yer alacağını Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, gururlu bir ses tonuyla açıkladı.
Sahne alacak isimler arasında en dikkat çekenler Pet Shop Boys, Yellowjackets, Woodkid, Black Pumas, EOB (ya da bilinen ismiyle Radiohead’ten tanıdığınız Ed O’Brien), Angel Olsen, Hiromi, Billy Cobham...
Yalnızca bu çeşitlilik değil, festival sırasındaki uygulamalar da heyecan yaratan bir diğer unsur. Festivalde kadın ve erkek sanatçı sayılarının eşitlenmesi, engelli ve ihtiyaç sahibi bireylerin rahatlıkla takip edebilmesi hazırlanan uygulamalar bütünlüklü bir proje ortaya koydu. Ayrıca Abbas, “İki büyük isim daha açıklayacağız” diyerek daha da heyecanlandırdı.
YOK YOK
82 yaşındaki caz piyanisti Steve Kuhn’un konseriyle ‘start’ verecek olan festivalde “yok yok” desek, yanlış olmaz. Bir kere cazsever bir kitleyi mutlu etmenin yanı sıra, Temples, Suede, Wishbone Ash ile Jethro Tull hatta Peter Hook& The Light gibi efsane isimler programda yer alıyor. Bitmiyor; Grammy adaylıkları olan sanatçılar havalarda uçuşuyor.
Kuşkusuz Angel Olsen ve EOB genç neslin en çok heyecanlandığı isimlerden. Olsen, geçtiğimiz yıl albümüyle büyük sükse yapmıştı. Ed O’Brien ise Murat Abbas’ın da tanıtım toplantısında söylediği gibi “Şimdilik Radiohead’ten bir kişiyi getirebildik. Umarız parça parça hepsi gelir” sözlerinin karşılığı olarak umut veriyor.
Favorilerim arasında Tinariwen, Suede, Temples, Angel Olsen, EOB, Lisa Ekdahl, Metronomy, Rufus Winwright, Chromatics, Nerve gibi isimler öne çıkarken yerli projelerin zenginliği de merak unsuru oldu. Henüz açıklanırken “buna da giderim, buna da gidelim, buna kesin gidelim” dedirten listede Ozan Musluoğlu ‘35’, Jazz Sisters, Ferit Odman Quintet, Bilal Kahraman Trio, Yavuz Akyazıcı Project, Korhan Futacı, Çağrı Sertel ‘multiverse’, Hakan Başar Trio, Alp Ersönmez – Cereyanlı, Kalben performs The Beatles: Atan Kalpler Kulübü, maNga ve Tuluğ Tırpan’ın projesi Antroposenfoni de var. Daha sığdıramadığım isimler, merak ettiğim sahne performansları, açıklanacak iki ismin sabırsızlığı var.
İnanın seçemiyorum hangi konseri öveceğimi... Sizi bilmem ama ben bu etkinlik kapsamında en az bir konsere gitmeyecek kimseyi tanımıyorum.
Çıkış gibi çıkış
Rap müzik için son yılların öne çıkan isimlerinden biri olan Gazapizm, “Hiza” isimli yeni bir albüm paylaştı. 4 yıllık aranın ardından çıkardığı 3. albümü aşırı gerçekçi, aşırı sokaktan, aşırı bizden isyanlarla dile gelen Gazapizm’in şarkılarının düzenlemesi ve kullandığı sample’larla da yıldız bir albüme imza atmış. Çıkış eseri “Pisliğin Üstüne Basmışlar”, uzun zamandır gördüğüm en başarılı çıkış seçimlerinden biri. Gaye Su Akyol ile düet yaptığı “Perişan” da albümde dinlenmesi gerekenlerden...
Tertemiz bir sound
‘Pus’ şarkılarıyla dikkatleri üzerlerine çeken Sufle, ilk stüdyo albümleri “Geri Geri Maraton Koştum”u geçtiğimiz günlerde yayınladı. Yerli ve yabancı sözlü müzikleriyle ufak ufak yerlerini sağlamlaştıran Sufle, tertemiz bir sound, üzerine iyi düşünülmüş sözler ile alternatif rock camiasına taze bir nefes veriyor.
Görmüyorsan körsün
Yarın muazzam bir single çıkıyor. Özge Fışkın, 5 yıllık suskunluğunu “Dönsün Talihim” ile sonlandırıyor. Söz müziği kendisine ait, düzenleme ise Barlas Tan Özemek imzalı. Canlı sahnenin yetenekli isimlerinden olan Fışkın, bu single ile sesini duymamış tek bir müziksever bırakmamaya kararlı. Kadıköy yakasının oryantalist havasını tek nefeste içine çeken ve verdiği solukla neşelendirmeye oldukça meyilli olan Özge Fışkın’ın dönüşüne şapka çıkarmamak, şarkısına coşmamak elde değil. Dediği gibi, “Bendeki bu ateşi, görmüyorsan körsün.”
Onun için şarkılar tamamlandı
Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz 18 yaşındaki rap camiasının yetenekli ismi Vio’nun “Yanyol Pt.1” isimli albümü dostları sayesinde yayınlandı. Genç sanatçının doğum günü olan 14 Şubat 2020’de yayınlanan albümde Vio’nuun sesine Ceza, Ayben, Kamufle, Tepki, Patron, Modd ve Aspova eşlik ederek şarkılarını tamamladı. Buruk dinlenen bir EP, yalan yok.
Avrupa standartları
Deer From Space, yeni albümü “Escape”ten ilk single’ı “Burn Baby”i önden gönderdi. Berzan Önen, Uğur Onatkut, Serkan Özgen, Mehmet Engin, Burcin Gülbahar’ın muhteşem işbirliği, standardı yüksek bir rock şarkısı ortaya çıkarmış.
Başa Sar!
Seda Erciyes’i “10:50” ile tanıyıp sevmiştik. Erciyes, geçen hafta “Başa Sarıp Dur” isimli yeni single’ını yayınlıyor. Müziği yetenekli prodüktör Fytones’a, sözleri R&B’nin yerli ve milli sesi Seda’ya ait olan şarkı, günümüz ilişkilerini masaya yatırıp otopsi yapmaya hazırlanıyor. Şarkıcının herkesin elektronik ya da rap’e merak sardığı bugünlerde R&B yapması zevkten dört köşe yapıyor.
Kim bu takati kalmayanlar
Mor ve Ötesi solisti Harun Tekin, Nilay Örnek’in “Nasıl Olunur” podcast’ine konuk oldu. Tekin, “Tuhaf isimli müzik grupları var, hepsi de canımız.
Bu müzikler bana çok umut veriyor.
Ezhel’ler, trap’çiler... Bir yandan takati kalmamış birileri
varken, birilerinin de daha ilk laflarını ettikleri dönem oldu.
Şimdi yara sarma dönemi başlıyor“ dedi. Ben bu konuşmadan en çok “takati kalmayan birileri” tanımını seçtim.
Artık bu takati kalmayan isimler
için silkelenme zamanı geldi de geçmiyor mu sizce?
Genç kuşağa örnek olacak bir şeyler yayınlansa, tuhaf isimli gruplar yalnız kalmasa ne de güzel olacak.
Ne dinledim?
· Vio, Ceza-Yanyol
· Gazapizm-Pisliğin Üstüne Basmışlar
· Ceren Gündoğdu-Ben Hep Seni Sevdim (Akustik)
· Yiğit Seferoğlu, Ahmet Üstüner-Fırtına
· Murda, Zeynep Bastık-Güneş
· Evdeki Saat-Uzunlar V1
· Şenceylik-Kırıldı Vazo
· Ansızın Bi’ İnfilak-Çile (Akustik)
· Lalalar-Sol Şeritte
· Efza-Isınsın Biraz
· Nilgün Özer-Light of The Sun
· Özge Fışkın-Dönsün Talihim