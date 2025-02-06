ŞARKI SÖZLERİNE NE OLDU

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Geçen hafta Lvbel C5’in ses getiren “HAVHAVHAV”ının etkisinden çıkıyorduk ki bu kez Turabi’nin yeni şarkısı ortaya çıktı. Ajdar’ın “Çikita Muz”unu, Atilla Taş’ın “Hamçökelek”ini dinledik fakat artık bunların etkisi geçti sanmıştık. Turabi’nin ise şarkısına seçtiği sözler sanki X platformunda atılan tweet’lerden derlenmiş gibiydi.

Elbette bazı şarkıların ciddiyetle dinlenmesi gerekmiyor. Eğlenmek ve konuşulmak için de yapılmaları normal.

Arkadaşlarımızla kendi aramızda “Şöyle bir şey yapsak ne komik olur, olay çıkar” diye konuşuyoruz. Fakat bunları yapmıyoruz. Bu yüzden enteresan şarkıların sözlerini yazarken neler düşündüklerini ve motivasyonlarını anlamaya çalışıyorum. Fakat bunları hiç bir yere oturtamıyorum!

GRAMMY’DE OLANLAR

67. Grammy Ödülleri, Los Angeles’taki törenle sahiplerini buldu. Gecede Beyoncé’nin “en iyi country müzik albümü” ödülünü alması, Chappell Roan ve Sabrina Carpenter’ın ilk Grammy’lerini kucaklaması, törende sahne alan isimler...

Bunların hepsi TikTok başarılarının vücut bulma hali. Tamam, başarılarını yok saymıyorum ama unutmayın ki yeni nesil görünürlük ve başarıyı hızlı kokluyor. TikTok da bu görünürlüğün en belirgin yeri...

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YENİ NESİL KIZ GRUBU

Bir süredir her yerde Big5 adını duyuyordum. Açıkçası finale kadar bu programı izlemeye pek niyetim yoktu. “Pop Star Academy: KATSEYE” kadar gergin olmasa da 3 bölümlük final serisini ise izledim. Big5 yarışmasının sonucunda 7 kişi kazandı. Biri Ayça Dalaklı, sahne adıyla AYDEED. Diğerleri ise ana gruba giren 6 kişi: Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Zeynep Oktay, Mina Solak, Lidya Pınar ve Esin Bahat.

Grup, lansman konserlerini 16-17 Şubat’ta JJ Arena’da verecek. Ve tabii ki 18 yaş sınırı olmadan!

DİKKAT ÇEKENLER

∆ Ceylan Ertem, 6. stüdyo albümü “Sana Rağmen” ile dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. 20 yeni şarkının yer aldığı bu özel proje, iki bölüm halinde çıkacak ve ilk kısmı yarın yayınlanacak. Şimdi gelelim ilk bölüme. Bu albümde Ertem, oldukça sağlam ve iddialı. Çalışmada 3 yeni Sezen Aksu şarkısı yer alıyor. Ertem, Sezen Aksu ve Mabel Matiz’in ortak bestesi “Bir Feda Daha”da parlıyor. Sena Şener ve sanatçının “Uğurum” dediği müzisyen Cihan Mürtezaoğlu da Ertem’e beste vermiş. Biraz kıskançlık uyandıracağı kesin çünkü şarkı ve sanatçı uyumu 10’da 10. Albüm için yarını merakla bekliyorum.

∆ Şenceylik’in yeni şarkısı “Salıncak” yayınlandı. Kendine has üslubuyla âşıkların da sözcüsü olan Şenceylik, yine zengin aranjesiyle umut veriyor.

∆ Gözyaşı Çetesi’nden tanıdığımız Şükran Pınar Balcı, Shoukran mahlasıyla solo kariyerine de adım attı. “İhtimal” adını verdiği ilk albümünde Özgür Yılmaz ve Umut Arabacı ile kayıtlarını gerçekleştirmiş. Bu haftanın bir diğer dingin alternatif işi. Albüm, deniz kenarı ve yaz tatili kokuyor.

∆ Bu haftanın en dikkat çeken şarkısı Batuhan Polat’ın “Tane Tane”si. “Türkçe sözlü hafif Batı müziği böyle bir şeydi” dedirtti. Prodüktörünün Can Güngör olmasına ise hiç şaşırmadım. Abartısız ve dopdolu hissini geçiren bir şarkı.

∆ Ozbi yeni albümün ilk şarkısını önden yayınladı. “Savaşçı” adlı şarkıda Sertab Erener ile düet yapan Ozbi, Enver Muhammedi ile sözlere imza atmış. Albüm için geri sayım başlasın o zaman.

NE DİNLEDİM

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◊ Berkay Tulumbacı- “Zaman”

◊ Mai- “Kuşakonarçatılar”

◊ Klor- “Her Gün, Her An”

◊ Çağrı Sertel- “Söz”

◊ Deniz Kabu- “Bring the Noize”