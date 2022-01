Samimi bir albüm Haşlayın Beni

Bugünlerde müzik sektörüyle ilgili internet siteleri, ünlü sanatçı ve grupların katalog satışı haberleriyle dolu. Bu kataloglar milyon dolarlar ediyor ve parayı kazanan sanatçılar değil, bu katalogları elinde bulunduran şirketler oluyor.



Konuya yabancıysanız, basitçe şöyle özetleyeyim...

20 yılı aşkın süredir üretim yapan bir sanatçı ya da grubun şarkı hakları, ya anlaşmalı olduğu şirkette ya da kendisinde bulunuyor. Bu kişinin/grubun hakları sektöre yeni giren bir sanatçıya göre daha pahalı, çünkü yüzlerce hatta binlerce şarkıdan bahsediyoruz.

Financial Times’da yer alan habere göre; David Bowie’nin şarkı kataloğu, teklif yöntemiyle yapılan satışında 200 milyon dolar civarında bir değere gelmiş durumda.

Kataloğun içinde yılların birikimi ve “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”, “Let’s Dance”, “Heroes” gibi birçok albümü yer alıyor.

Yakın dönemde Tina Turner’ın tüm hakları BMG tarafından 50 milyon dolara satın alınmıştı.

Michael Jackson da 1985’te The Beatles kataloğunu 47.5 milyon dolara almıştı.