Sahne arkasındaki savaş

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Müzik endüstrisinde kadınların yükselişiyle birlikte, başarılarının gölgesinde yer alan birçok sorun da ortaya çıktı. Kadın liderler, yeteneklerine rağmen sürekli olarak sorgulanıyor, erkek egemen bir ortamda kendilerine yer edinmeye çalışıyorlar. Bu durum, kadınların özgüvenini zedeliyor ve potansiyellerini tam olarak ortaya koymalarını engelliyor.

Vokal Akademi ise 25 Ağustos 2023 tarihinde DenizBank VoiceUp A Cappella Festivali kapsamında düzenlediği “Müzikte Kadın Liderler” panelinin özet raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, kadın şeflerin ve liderlerin müzik endüstrisinde karşılaştığı zorluklar ele alınırken, çözüm önerileri ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama çabalarına yer verildi.

Panelde konuşmacılar, bu sorunlarla başa çıkmak için dayanışmanın önemini vurguladı. Melike Şahin “sahtecilik sendromu” nedeniyle bazen başarısını hak etmediğini düşündüğünü sonra bu fikirleri hemen nasıl savuşturduğundan bahsetti. Ece Dizdar ise kadınların birbiriyle savaş halinde olmaları yerine, birbirlerine yol açmaları gerektiğinden bahsetti.

Sanatçılar, genç müzisyenlere yönelik programlar ve güvenli alanlar oluşturarak, kadınların sektörde daha fazla temsil edilmesi hedefiyle yola çıktı. Akademisyen Aylin Vartanyan tarafından moderatörlüğü yapılan panele, müzik ve performans dünyasından farklı sesleri temsilen Ceren Gündoğdu, Melike Şahin, Panda Van Proosdij, Ece Dizdar’ın yanı sıra Vokal Akademi Kurucu Sanat Direktörü ve koro şefi Başak Doğan katıldı.

Sektördeki eşitsizlik ve sorunların ele alındığı panelden ise şu anekdotlar ortaya çıktı:

◊ Müzik dünyası da diğer sektörler gibi cinsiyet eşitsizliği sorunuyla karşı karşıya. Kadınlar, yeteneklerine rağmen daha az fırsata sahip oluyor ve kariyerlerinde daha fazla engel ile karşılaşıyor.

◊ Kadınlar, başarılarına rağmen kendilerini yetersiz hissedebiliyor. Sahtekarlık sendromu, başarılı kadın sanatçıların en güçlü düşmanlarından biri.

◊ Dayanışma, kadınların güçlenmesi için çok önemli. Birbirlerine destek olan kadınlar, sektörde daha güçlü bir ses haline gelebiliyor.

Tabii sorunların masaya yatırılması, çözümün başlaması için de bir yol. Bazı değişikliklere, söylemlerin düzeltilmesine, imaj üzerinden yargının sanat üzerinden bakışa çevrilmesine ihtiyaç var. Diyalog ortamının artması da bu süreçte yardımcı olacak.

Müzik dünyası, sadece güzel melodilerin ve ritimlerin değil, aynı zamanda mücadelelerin ve eşitlik arayışının bir araya geldiği bir arena. Kadınların seslerini duyurmak ve müzik dünyasında hak ettikleri yeri almak için daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Sahnedeki parıltının arkasındaki savaşın bitmesi içinse bu konuşulanları daha fazla duymaya ve duyurmaya...

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Dikkat çekenler

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◊ Duman, 13 Aralık’ta yayınlayacakları albümleri ‘Kufi’den 5 yeni şarkı sundu. Albüm öncesi beklentiyi arttıran, verdikleri arayı ustaca kapatacaklarını belli eden grup, yine 5’te 5 yaparak aralık ayına gün saymamıza neden oldu. 5 şarkının içinde “Gazze’de” hepimizin hislerinin sesi oldu.

◊ Bir başka rock çıkışı ise Keskin Band’ten geldi. Berkcan ve Mertcan Keskin kardeşlerden oluşan grup, ilk stüdyo albümleri “İstanbul”da blues ve rock’ı birleştirdikleri 7 şarkıya imza attı. Projede “İstanbul”, “Yürürüm Durmadan”, “Sonradan Görme” gibi başarılı şarkılar bulunuyor. Dinlemediyseniz bu hafta listelerinize eklemenin vaktidir.

◊ Pinhani’den bu kez “Öz Deyişler” albümü geldi. Projede solist Sinan Kaynakçı, yazdığı türküleri seslendiriyor. Kaynakçı, Erkan Oğur’un müzik okulunda bağlama çalmayı öğrendi. Şarkıcı daha sonraysa özel yapım bağlamasıyla çalıp söylediği 12 özgün türküye imza attı. Sinan Kaynakçı’nın türküleri anonimleşen eserlerin tadıyla kulağımıza geliyor sanki.

◊ Efza ve Ruomo’nun “Karanlık Aydınlacak” isimli düeti yayınlandı. Şarkının sözlerini birlikte yazdılar, müzik ise Efza’ya emanet. Şarkı yenilikçi düzenlemesi ve hüzünlü sözleriyle dikkat çekiyor.

NE DİNLEDİM

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∆ Cetacea- “İyiyim”

∆ Bayhan, Gülden- “Soğuk Odalar”

∆ Üçkuruş- “N’olur Gelsen”

∆ Kalabalık Bando- “Olur Mu Bilmem”

∆ Beliz- “Yüzsün Kentler”

∆ Ege Günay- “Yalan”