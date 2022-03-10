Pek çok albümün ilki

Birkan Nasuh-oğlu, ilk single’ından 5 yıl sonra albümünü tamamladı.
Yarın dinleyeceğiniz “Ne Çok Şey Birikti İçimde” tüm bu 5 yılın damıtılmış hali. Nasuhoğlu albümde, elinde akustik gitarıyla yarım kalan aşkları ve tamamlanmama hissini iliklerinize kadar hissettiriyor. Albüm, acelesiz, ispat kaygısız, akıp gidiyor.
Tüm söz ve müzikleri Nasuhoğlu’na ait 6 şarkının yıldızı “Bir Masaldık Sadece”. Zaten isabetli bir kararla bu şarkıyla albüm tanıtıma çıkıyor.
Birkan Nasuhoğlu’nun şarkılarında şehir ozanı olgunluğu ve laf ebeliğine düşmeden yalın olarak derdini anlatma durumu söz konusu. Şehirli genç bir adamın dilinden baştan sona bir hikaye dinliyoruz. Albüm “Her Yanım” ile başlıyor ve “Yollar Bitmez”in orijinal versiyonuyla bitiyor.
Gerisindeki hikayeyi bildiğimden mi yoksa bana da dokunduğundan mı bilemiyorum...
Albüme adını veren “Yollar Bitmez”deki söz “Ne çok şey birikti içimde”yi ne zaman duysam boğazım düğümleniyor.
Albümde bu şarkının bir de akustik versiyonu bulunuyor.
Araya kaynamış gibi duran “Aşığım Ben” bir kuple neşe verse de “Burada Yaşamak Çok Zor”, bıraktığımız yerden hüznü sırtlanıyor.
Albüm, tertemiz bir sound’a sahip.
Dinlerken kapılıp gidiyorsunuz. Toplamda 6 yeni şarkı bulunduran albüm, bonus “Yollar Bitmez”in orijinal versiyonuyla bitiyor.
Tek bir fire vermeyen albümle yaklaşık 20 dakikayı deviriyorsunuz.
Bu çalışma Birkan Nasuhoğlu’nun önümüzdeki yıllarda çıkaracağı pek çok albümün de ilki olduğunu bilerek...
Başarılı düet
Cem Belevi ve İrem Derici’yi müzikal anlamda bir araya getiren “Belki” eli yüzü fazlasıyla düzgün bir pop şarkısı. Söz ve müziği şarkıcıya aranjesi ise Mustafa Ceceli’ye ait şarkı, Belevi’nin “Cemiyet Gazinosu” projesi içinde farklı bir yerde duruyor. Ceceli’nin imzası haline gelen düzenlemeyi çıkarsak da başarılı bir düet olarak 2022’nin tahtasına çizik atıyoruz.
Fon müziği
Görkem Karabudak’tan yeni bir şarkı daha geldi: “Ne Neşesi Kaldı Ne Dengesi”. Endüstriyel rock, synth pop ve neo-psychedelic rock türlerini tek potada eriten Karabudak, solo kariyerinin 3’üncü şarkısında da söz, müzik ve prodüksiyonu kimseye bırakmıyor. Sözleri ve enerjisi gündem takip ediyor. Size de fon müziği oluyor.
Kararlı
Besteci, aranjör ve bas gitarist Cemre Kabaş yeni single’ı “Dur”u yayınladı. Alternatif pop türündeki şarkı baştan sona Kabaş imzalı. Sesi ve yeteneğini ön plana koyan Kabaş, bu ikinci şarkıyla da kararlı adımlarla ilerliyor.
Duygusal dans
Mahmut Orhan’ın YouTube’da sunuculuğunu üstlendiği “Beat’meyen Kapışma” formatı sonrasında yeni bir featuring geldi. Sofi Tukker ikilisiyle Orhan, “Forgive Me”de bir araya geldi. Ultra Records’tan çıkan şarkı, ister arkanıza yaslanıp dinleyebileceğiniz isterseniz kalkıp sallanabileceğiniz duygusal bir dans işi.
Başkaldırı
Melis Karaduman, “Sensus” isimli EP’sini yayınladı. İçinde bulunduğu coğrafyayı iyi analiz eden sözleriyle başkaldıran Karaduman, alternatif pop ve R&B vokalle şarkıyı çepeçevre sarıyor. “Kurmaca”, “Farkındayız” ve “Zehrini At” gibi 3 şarkı barındıran EP, döndüre döndüre dinlenilesi.
Şaşırtmıyor
Emir Can İğrek’i pek severim çünkü kendisi pek de şaşırtmaz. “Felfena” isimli şarkısında da bu gelenek değişmiyor. Söz cambazı olan İğrek, ayrılık temalı şarkısında bu kez “Felfenayım” diyor. TDK “felfena” kelimesinde bana yardımcı olamadı ama sözlere bakınca çok fena olduğunu anlıyoruz neyse ki...
Radarınıza alın
Sera Savaş, “Başkasının Rüyası” isimli yeni şarkısını yayınladı. Bu yıl sonuna kadar bir albüm beklediğimiz Savaş, söz ve müziği kendisine ait olan şarkıyla alternatif pop alanında bir balada imza atıyor. Türkiye’de yükselen kadın şarkıcılardan biri olan Savaş’ı radarınıza ekleyin. Zira 4 yıldır kendisini yakın takipteyim.
Aradığınız rock vokali
Geçtiğimiz yıl “Alamet” isimli bir şarkı yayınlayan Rana Türkyılmaz, bu kez “Melek” ile karşımıza çıkıyor. İyi bir rock vokal arıyorsanız Türkyılmaz, tam da dinleyeceğiniz biri. Fısıldıyor, bağırıyor, söylüyor. Şarkıcı, yakın zamanda hareketlenmesini umduğum Türk rock sahnesinde dikkat çekecek gibi görünüyor.
Devamı gelmeli
Başak Günak’ın solo projesi Ah! Kozmos’un işbirlikleri sırasıyla gelmeye devam ediyor. Son olarak Melis Güven ile “Bildiğim Yere” isimli bir şarkı yayınladı. İkili, alternatif müzik sahnesine kadın gücünün resmen altını çiziyor. Daha fazla birlikte iş yapsınlar, devamı gelmeli...
Pek çok albümün ilki
Birkan Nasuh-oğlu, ilk single’ından 5 yıl sonra albümünü tamamladı.
Yarın dinleyeceğiniz “Ne Çok Şey Birikti İçimde” tüm bu 5 yılın damıtılmış hali. Nasuhoğlu albümde, elinde akustik gitarıyla yarım kalan aşkları ve tamamlanmama hissini iliklerinize kadar hissettiriyor. Albüm, acelesiz, ispat kaygısız, akıp gidiyor.
Tüm söz ve müzikleri Nasuhoğlu’na ait 6 şarkının yıldızı “Bir Masaldık Sadece”. Zaten isabetli bir kararla bu şarkıyla albüm tanıtıma çıkıyor.
Birkan Nasuhoğlu’nun şarkılarında şehir ozanı olgunluğu ve laf ebeliğine düşmeden yalın olarak derdini anlatma durumu söz konusu. Şehirli genç bir adamın dilinden baştan sona bir hikaye dinliyoruz. Albüm “Her Yanım” ile başlıyor ve “Yollar Bitmez”in orijinal versiyonuyla bitiyor.
Gerisindeki hikayeyi bildiğimden mi yoksa bana da dokunduğundan mı bilemiyorum...
Albüme adını veren “Yollar Bitmez”deki söz “Ne çok şey birikti içimde”yi ne zaman duysam boğazım düğümleniyor.
Albümde bu şarkının bir de akustik versiyonu bulunuyor.
Araya kaynamış gibi duran “Aşığım Ben” bir kuple neşe verse de “Burada Yaşamak Çok Zor”, bıraktığımız yerden hüznü sırtlanıyor.
Albüm, tertemiz bir sound’a sahip.
Dinlerken kapılıp gidiyorsunuz. Toplamda 6 yeni şarkı bulunduran albüm, bonus “Yollar Bitmez”in orijinal versiyonuyla bitiyor.
Tek bir fire vermeyen albümle yaklaşık 20 dakikayı deviriyorsunuz.
Bu çalışma Birkan Nasuhoğlu’nun önümüzdeki yıllarda çıkaracağı pek çok albümün de ilki olduğunu bilerek...
Başarılı düet
Cem Belevi ve İrem Derici’yi müzikal anlamda bir araya getiren “Belki” eli yüzü fazlasıyla düzgün bir pop şarkısı. Söz ve müziği şarkıcıya aranjesi ise Mustafa Ceceli’ye ait şarkı, Belevi’nin “Cemiyet Gazinosu” projesi içinde farklı bir yerde duruyor. Ceceli’nin imzası haline gelen düzenlemeyi çıkarsak da başarılı bir düet olarak 2022’nin tahtasına çizik atıyoruz.
Fon müziği
Görkem Karabudak’tan yeni bir şarkı daha geldi: “Ne Neşesi Kaldı Ne Dengesi”. Endüstriyel rock, synth pop ve neo-psychedelic rock türlerini tek potada eriten Karabudak, solo kariyerinin 3’üncü şarkısında da söz, müzik ve prodüksiyonu kimseye bırakmıyor. Sözleri ve enerjisi gündem takip ediyor. Size de fon müziği oluyor.
Kararlı
Besteci, aranjör ve bas gitarist Cemre Kabaş yeni single’ı “Dur”u yayınladı. Alternatif pop türündeki şarkı baştan sona Kabaş imzalı. Sesi ve yeteneğini ön plana koyan Kabaş, bu ikinci şarkıyla da kararlı adımlarla ilerliyor.
Duygusal dans
Mahmut Orhan’ın YouTube’da sunuculuğunu üstlendiği “Beat’meyen Kapışma” formatı sonrasında yeni bir featuring geldi. Sofi Tukker ikilisiyle Orhan, “Forgive Me”de bir araya geldi. Ultra Records’tan çıkan şarkı, ister arkanıza yaslanıp dinleyebileceğiniz isterseniz kalkıp sallanabileceğiniz duygusal bir dans işi.
Başkaldırı
Melis Karaduman, “Sensus” isimli EP’sini yayınladı. İçinde bulunduğu coğrafyayı iyi analiz eden sözleriyle başkaldıran Karaduman, alternatif pop ve R&B vokalle şarkıyı çepeçevre sarıyor. “Kurmaca”, “Farkındayız” ve “Zehrini At” gibi 3 şarkı barındıran EP, döndüre döndüre dinlenilesi.
Şaşırtmıyor
Emir Can İğrek’i pek severim çünkü kendisi pek de şaşırtmaz. “Felfena” isimli şarkısında da bu gelenek değişmiyor. Söz cambazı olan İğrek, ayrılık temalı şarkısında bu kez “Felfenayım” diyor. TDK “felfena” kelimesinde bana yardımcı olamadı ama sözlere bakınca çok fena olduğunu anlıyoruz neyse ki...
Radarınıza alın
Sera Savaş, “Başkasının Rüyası” isimli yeni şarkısını yayınladı. Bu yıl sonuna kadar bir albüm beklediğimiz Savaş, söz ve müziği kendisine ait olan şarkıyla alternatif pop alanında bir balada imza atıyor. Türkiye’de yükselen kadın şarkıcılardan biri olan Savaş’ı radarınıza ekleyin. Zira 4 yıldır kendisini yakın takipteyim.
Aradığınız rock vokali
Geçtiğimiz yıl “Alamet” isimli bir şarkı yayınlayan Rana Türkyılmaz, bu kez “Melek” ile karşımıza çıkıyor. İyi bir rock vokal arıyorsanız Türkyılmaz, tam da dinleyeceğiniz biri. Fısıldıyor, bağırıyor, söylüyor. Şarkıcı, yakın zamanda hareketlenmesini umduğum Türk rock sahnesinde dikkat çekecek gibi görünüyor.
Devamı gelmeli
Başak Günak’ın solo projesi Ah! Kozmos’un işbirlikleri sırasıyla gelmeye devam ediyor. Son olarak Melis Güven ile “Bildiğim Yere” isimli bir şarkı yayınladı. İkili, alternatif müzik sahnesine kadın gücünün resmen altını çiziyor. Daha fazla birlikte iş yapsınlar, devamı gelmeli...