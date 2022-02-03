Pazar sabahı gibi bir albüm

Grup, son albümleri “Sirenler”de dinleyiciye yer yer isyan eden yer yer isyan bastıran tavırlarıyla “sadece biraz zamana ihtiyacımız vardı ama geldik, yanınızdayız” diyor.
Mor ve Ötesi’nin 11 şarkılık albümü “Sirenler”, 10 yıllık bir demlenmenin ürünü. Albüm, geçmiş, şimdi ve gelecek üçgenine dağılan söz ve niyetleri barındırıyor.
“Sirenler” deyince aklınıza ses de gelebilir, denizcileri ağına düşüren Yunan mitolojisindeki deniz yaratıkları da... Bu albümü de nasıl dinlediğinize göre değişir.
Akıllarında tam olarak bu mu vardı bilemem ama “Sirenler”in sesine kapılmış kayalıklara gidiyor olabilirsiniz ya da “yine ne oldu” diyebilirsiniz.
Albüm “Adamın Dibi” ile açılıyor.
Bu şarkıyla uzlaşma niyetiyle masaya oturan grup, önce gözlemlerini ve önermelerini sonra da yorumlarını bizlerle paylaşıyor.
Kalben şarkılarıyla ilgili yıllardır aynı örneği veriyorum.
Üzgün olduğum bir dönemde hayatıma girdiği ve söylediği şarkılar bir noktama dokunduğu için çok severim.
Hani olur ya varlığını bildiğiniz ama geriye ittiğiniz bir nokta... “Dokunsanız ağlarım” dediğiniz o nokta.
Zaman içinde modern aşk hikayeleri yazan Kalben, etrafından, toplumdan, kadın cinayetlerinden, mücadelelerden ve ortak dertlerimizden ilhamını aldı. Bu anlamda kendisi söz müzik yazan bir şehirli ozan geleneğini benimsedi. Kadınlara ses vermek, duyulmak istemeyeni duyulur kılmak ve yüksek perdeden olmasa da derdini anlatmak istedi.
“Eski Dünyanın Yangını” da tam böyle bir albüm. Söz ve müziği kendisine ait 13 şarkı bildiğiniz Kalben gibi... Ama bu kez sözler başka bir yolu işaret ediyor.
Kişisel sanıyorsunuz ama senin, benim ve onun hikayeleri. Kalben’in vokali kendine has olduğundan daha önce dinlediğinizi sandığınız şarkılar sanıyorsunuz. Tanıdık ve sizden. Albümde 8 prodüktörün çalışması farklı renkleri katmış ve ortak bir dil ortaya koymuş.
“Bugün Bana Tatil”, “Pişmaniye” ve “Kedi” bana hitap eden şarkılar oldu. Bazı düzenlemeler ise yenilikçi ve farklı geldi. “Taksi”, “Kalbim Yeniden” gibi...
Oyunculuk ve müzik birleşimi deyince aklımıza çok fazla isim geliyor. Benim ilk düşündüklerim “Leyla ile Mecnun” ekibinin Leyla the Band’i, Taner Ölmez ve Serkan Keskin’li Barabar grubu, Farah Abdullah, Gökçe Bahadır, Bergüzar Korel, Mert Fırat, Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya, Onur Tuna, Furkan Kızılay...
Bu hafta Tuvana Türkay ve Hakan Kurtaş’ın single’larını dinledik. Hatta arkadaşlarımla Ekin Koç ve Erdem Akakçe’li Uyanıklar grubunun konserine gitmeyi düşündüm. Pınar Deniz’in daha önce özel bir gecedeki solo performansını izleyip “Şarkı çıkarsa dinlenir” dedim. Ön yargılı olduğumuz ve “herkes kendi işini yapsın” dediğimiz o eski günler geride kaldı.
Ön yargılarımızı atıyoruz üzerimizden, biraz daha birbirimizi kucaklıyoruz.
Zaten müzik sektörü de müzisyen oyunculara iyiden iyiye alıştı. Kişilerin yeteneklerini göstermesinin de işine aykırı bir durum olmadığını anladık.
“Mankenden oyuncu olur mu?” ve “Oyuncudan şarkıcı olur mu?” soruları tarihe karışıyor. İyi ki de böyle oluyor. Bu sayede herkesin eteğindeki yetenek taşlarını döktüğüne şahit oluyoruz. Çünkü artık çoklu yeteneklerin devri.
Pop-arabesk
Anıl Durmuş’un yeni şarkısı” Kafayı Yaktım” cuma günü yayınlanacak bir diğer şarkı. Durmuş, pop ile arabeski bir araya getiren yeni akımın içinde. Şarkıcı, Mert Demir ile hazırladığı bu şarkıyla da isyankâr söylemlerini, içki masasına oradan kulağınıza getiriyor.
Duman grubu deyince akla ilk Kaan Tangöze; Kaan Tangöze denince de bu ara akıllara türküler geliyor. Kafanızda canlandırdığınız türkücülerden tek farkı, eline gitar alarak tişört-eşofmanla seslendirdiğini hayal edebilmeniz...
Kaan Tangöze, 2015 yılında çıkardığı 12 şarkılık akustik albümüyle hoşlandığı sound’u biraz tattırmıştı. “Gölge Etme” adını taşıyan o ilk solo albümünde Özdemir Asaf, Karacaoğlan sözleri de şarkı olmuştu. Âşık Mahzuni Şerif’in “Tersname”si de albümde yer alan şarkılar arasındaydı.
Aslında “Tersname”, yeni albümün habercisiymiş, şimdi anladık. Hatta albümde bulunan anonim türkü “Allı Turnam” da.
“Haşlayın Beni” adını taşıyan bu yeni solo albüm, yarın çıkacak.
Tangöze’nin İstanbul’daki stüdyosunda kaydedilen 10 şarkılık albümde vokal, akustik gitar ve aranjeler sanatçının kendisine ait.
Bir önceki albümde kullanmayı pek sevdiği mızıka, bu albümde dinlenmeye çekiliyor.
Temiz gitar tonları, ortam sesi ve yalın bir vokal ile dikkat çeken akustik albümde; çalışmaya adını veren “Haşlayın Beni” ile birlikte “Çeşmi Siyahım”, “Divane Ettim Aklımı”, “Boşu Boşuna”, “Gizli Gizli”, “Gül Yüzlü Cananım”, “Mervanın Dölü”, “Doktor”, “Sofu Baba” ve “Yaralandım Yaralıyım” türküleri yer alıyor. Bütün türküler yılların tanıdık bir dostu gibi.
Bir o kadar da yeni bir soluk kazanmış gibi...
Bu yılki üretimcilerden bahsederek açmak istiyorum yılın raporunu. Zeynep Bastık, Arem Özgüç&Arman Aydın, Dilan Balkay, Çağrı Sertel, Evrencan Gündüz, Korhan Futacı ve Brek en çok üreten isimler arasında akla ilk gelenlerdi. Özellikle solo ve ekip içindeki performanslarıyla Dilan Balkay, Korhan Futacı ve Çağrı Sertel adına sıklıkla rastlamak normalleşti.
Berkay Altunyay ve Egemen Akkol bu yılın dikkate alınması gereken isimlerinden oldu. Alternatif pop deyince Levent Özer, solo kariyerini iyiden iyiye başlattı. Nova Norda, Ekin Beril ve Sedef Sebüktekin gibi isimlerden albüm beklerken yine single’larıyla bizi şenlendirdiler. Mela Bedel ve Seda Erciyes de bu yıl çiçek açanlardandı. Nemf’in “Koza”, Nada’nın “İki Örümcek”, Melike Şahin’in “Merhem” albümleri, Emir Taha’nın “Hoppa Pt. 2” EP’si elimin en çok gittikleriydi. Yasemin Mori’nin de sessizce yayınladığı şarkılar daha fazlasını istememe neden olsa da yılı da böyle kapatmış olduk.
Son dakika gelen single’lar
Madrigal’den “Neogazino” albümü, Dolu Kadehi Ters Tut’tan “DKTT”, Adamlar’dan ise “Harekete kimse mâni olamaz.” isimli bir EP geldi. Onları takip eden Yüzyüzeyken Konuşuruz sol kulvardan yayınlanan iki single’larıyla “Buradayız” dedi. Jakuzi de aynı hamleyi “Açık Bir Yara” EP’si ile gerçekleştirdi. Yıl biterken gruplar cephesinden Mor ve Ötesi’nden yeni albüm öncesi “Forsa” ve “Dünyaya Bedel” single’ları yetişti. Yeri gelmişken yeni yılda çıkacak Athena albümünden ise henüz bir ses seda yok.
Batu Şallıel’in “The Way”, Barış Demirel’in “Mutluluklar” ve Alp Ersönmez’in “Cereyanlı A-B” isimli iki EP’si en çok dinlediklerim arasındaydı. Çağrı Sertel’in “Burada Buysa Budur” ve “Kuytu” isimli iki albümü de güzel işlerden oldu. Büşra Kayıkçı’nın “Madde 42” isimli single’ı yine bu alanda öne çıkan işlerdendi. Congulus, Geeva Flava, Cava Grande ve Light Motiv de bu yıl şiddetle önerebileceğim diğer isimler.
Yabancı dilde müzik yapan Selin’den single, Sırma’dan ise bu yıl Türkçe bir albüm geldi. Kendine anlatım dili olarak İngilizce’yi seçen Beste Sue, Deniz Bayoğlu, Öykü Önal, Tendertwin ve Beliz önümüzdeki dönemde adını daha çok duymamız gerekenlerden oldu.
Ezhel’in single’ları “Sakatat” ve “Mayrig” ile DJ Sivo’nun “Griot”, Tepki’nin “Şehir Efsanesi”, BEGE’nin “Begefendi”, Lil Zey’in “Kara Tiyatro”, Da Poet’in “Kendini Bul” ve Şanışer’in “Umut” albümleri ara ara dönüp dinlediğim işlerdendi. Kamufle’nin Lara Di Lara ile yaptığı “Denge” albümünde yer alan “Hissizleşmiş” şarkısı Avrupai duruşuyla kendine çeken işlerden oldu.
Yabancılarda öne çıkanlar
Rap Ezhel, Uzi, Sefo, Cakal, Bege, Gazapizm, Reckol, Contra, Batuflex, Lil Zey, Lvbel 5 ve Murda ipi göğüsleyen isimler arasında.
Pop Sezen Aksu zirveyi kimselere bırakmazken onu Zeynep Bastık ve Sertab Erener izledi. Edis de single’larıyla havamızı değiştirdi. Hadise’nin “Hay Hay”ı ise gözden kaçmadı. Yalın, Ziynet Sali, Derya Uluğ, Oğuzhan Koç, Hande Ünsal, Demet Akalın, Simge, Sura İskenderli takip edilen isimler arasında. Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın popun isimleriyle işbirlikleri oldukça dikkat çekti. Reynmen ve Enes Batur’la öne çıkarken Kerimcan Durmaz’ı da bu kategoriye almadan olmaz.
Rock/Indie Duman en çok dinlenenlerde yukarılarılardaydı. Onu Yüzyüzeyken Konuşuruz, Adamlar, Dolu Kadehi Ters Tut, Evdeki Saat, Kendimden Hallice, İkilem, İkiye On Kala, Perdenin Ardındakiler ve Madrigal takip etti.
Alternatif Emir Can İğrek’in bu yıl sol kulvardan hızla ilerlediğini söylemek mümkün. Mabel Matiz, Melike Şahin, Sena Şener, Cem Adrian, Kaan Boşnak ve Barış Diri öne çıkan diğer isimler oldu.
Pop-arabesk ve diğerleri
Bilal Sonses, Tuğçe Kandemir, Sibel Can, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş&Burak Bulut, Derya Bedavacı bu bölümde dikkat çekiyor.
Özetle yeni isimleri keşfetmek Türk dinleyicisine zor gelmiş gibi... Sadece rap kategorisinde yeni isimleri kucakladıkları aşikâr.
◊ Konser endüstrisi tüm gücüyle geri dönecek.
Bu hem beklenilen hem de arzu edilen bir durumdu. Dünyada ve yurtta açıklanan konserlerden bunu anlamak güç değil.
◊ Dijital dünyada kullanıcılar için bir şeyler değişecek peki ya sanatçılar için?
Dünya genelinde dijital müzik dinleme platformlarının yeni yılda üyelik ücretlerini yüzde 20’ye kadar arttırması bekleniyor.
Ancak sanatçı bazlı telif ücreti isyanları pek bu zamdan etkilenmeyecek gibi görünüyor. Zam gelse bile tıklama karşılığı alınan telif, bu yıl da kimseyi tatmin etmeyeceği şimdiden çok açık.
◊ CD’leri atmayın, geri dönüyorlar.
Üzerinde en çok hemfikir olunan görüş bu gibi gözüküyor. Artan plak basım fiyatları, ham madde eksikliği derken plakların yerini bu yıl CD’ler alabilir. Dinler misiniz bilmem ama retro havalardan etkilenmeniz olası. Havalı CD çalarlarınızı geri çıkarmaya hazır olun. Buralar değerlenecek.
Sıla, Duman’a ait “Rüyanda Görsen İnanma”yı, Feride Hilal Akın, Özlem Tekin’in ”Aşk Her Şeyi Affeder mi?”yi, Cem Pilevneli, Ferdi Özbeğen’in “Gündüzüm Seninle”yi, Bengü, Sezen Aksu’nun “Alaturka”sını, Dicle Olcay, Emel Müftüoğlu’ndan “Gönülden Gönüle”yi, Canozan ile Melis Yelman, Barış Manço’dan “Alla Beni Pulla Beni”yi ve Fatma Turgut, Sezen Aksu’dan “Hata”yı yeniden seslendirdi. Bu coverlar “Nedir bu eski şarkılara yağan nur?” diye düşündürdü...
Bir şarkının yeniden yorumlanmasını hemen kabul edebilen biri değilim. “Eski kafalı” diyebilirsiniz ancak kafam o şarkının hep orijinaline gidiyor.
Kıyaslamaya başlıyorum. Üstüne ne eklediğini merak ediyorum. Şarkının ilk yorumcusunun kitlelere sevdirdiği bu eseri, yeni bir sesle yeniden dinlemek hiç de kolay olmayabiliyor.
Cover şarkıların iyi ve kötü yanı da tam bu kısım. Ya seversiniz ya da nefret edersiniz. Bazıları orijinalinden daha popüler olur, bazılarıysa esas hayranlar tarafından görmezden gelinir. Kimi yorumcular kendine has üslubuyla şarkıyı sahiplenmekle kalmaz, ilk onun seslendirdiği de sanılır.
Yurt dışındaki cover projeler, bazı plak şirketleri tarafından özellikle teşvik ediliyor. Çünkü yayın hakkı şirketin üzerinde olduğundan onlara daha fazla para kazandırıyor.
Sonuçta telif açısından her şarkı, sahibine para getiriyor. Geçtiğimiz hafta ülkemizde yayınlanan cover projeleri bu kategoride değerlendiremeyeceğimiz aşikâr.
O zaman en yakın şıkka gidiyoruz: “Yeni dinleyicilerle yakınlık kurmak.”
Geçtiğimiz haftalarda “PSM Loves Summer” kapsamında iki grubun İstanbul konseri açıklandı: Arctic Monkeys ve DIIV.
Metronomy de turne tarihlerini hayranlarıyla paylaşınca Zorlu PSM’de sahne alacağını öğrendik.
Müzikseverler bu güzel haberlerle İstanbul canlı müzik sahnesine dair umutlandı. Bu grupların seveni de sevmeyeni de var ama günlerce sosyal medyada konuşuldular ve bilet fiyatları tartışıldı.
9-10 Ağustos’ta gerçekleşecek Arctic Monkeys konserlerinin erken dönem biletleri rekor denilebilecek bir sürede tükendi.
Genelde konser gününe kadar bilet almaktan imtina eden müzikseverler, ilk 15 dakikada konseri kapalı gişe yaptı.
“PSM Loves Summer” etkinlikleri kapsamında Metronomy 20 Nisan’da, DIIV ise 16 Haziran’da ülkeye ayak basacak. Serinin sürprizlerinden biri de Placebo oldu. Grup, 18 Temmuz günü 2022’de çıkaracakları “Never Let Me Go” albüm turnesi kapsamında Zorlu PSM sahnesinde olacak.
Balthazar, dijital kayıtlara göre dünyada en çok dinlendiği şehir İstanbul’a yeni albümleri “Sand” turnesi kapsamında geldi.
Konser öncesi grubun ana isimleri Jinte Deprez ve Maarten Devoldere’ın yer aldığı özel bir basın buluşması düzenlendi. Grup, aynı gün Taksim’in sokaklarında gezdiklerinden bahsetti.
Konser günüyse sanki pandemi yaşanmamış ve yıl 2011’miş gibi bir his vardı.
Yabancı grupların haftanın birçok günü İstanbul sahnelerinde yer aldıkları o eski günler dönmüş gibiydi.
Oturmalı düzendeki konserin alanına girerken, arenanın dolup dolmayacağından emin değildim. Çünkü artık konser biletlerinin ücretini karşılamak pek kolay değil.
Grup öncesi Dilan Balkay, sahne aldı. Balkay’ın performasının ortalarına doğru, konser alanı tamamen doldu.
Saat 21.30’da Balthazar sahne alınca da büyük bir coşku yaşandı.
Yani geleneksel yöntemlerin dışına çıkmanın artık mecburi olduğunu bize gösteriyordu.
Universal ve Warner gibi şirketlerin pazarlama planlarını yapan We Generate’in kurucu ortağı Luka Zak’ın açıklamasına göre; TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts gibi platformlarda müziğinizle yer almanız artık elzem.
Görüntülenme sayı milyarlarla ölçülmeye başlandı.
Dataların üzerine yatırım da rekabet de arttı.
Zak’a göre birçok büyük firmanın yabancısı olmadığı bu dijital sahada vites artırıldı, yatırımlar ve pazarlama stratejileri buraya kaydı.
Geçtiğimiz aylarda müzik ve oyun entegrasyonu için birçok büyük firmanın yeni departmanlar kurduğunun haberini vermiştim.
Hatta pandemi süresince artan online ve hibrit konserlerin bu alanda teknolojik gelişmeyi de körüklediğini, yeni bir deneyim hissi yaratmanın önemine odaklandıklarını da belirtmiştim.
Müzik ve organizasyon dünyasının yakından tanıdığı isimlerden olan Uluğ, bu yıl Portekiz’in Porto kentinde düzenlenen müzik fuarındaki deneyimini kişisel sosyal medya hesabından kaleme aldı.
Notları arasında Türkiye müzik standının yetersizliği, Türk sanatçıların konserinin bile duyurulmaması, bütün ülkeler arasında tanıtım konusunda Türkiye’nin geride kaldığı vardı.
Hem de sadece WOMEX’te değil, MİDEM’de ve diğer birçok etkinliklerde de...
Uluğ, Twitter hesabında paylaşımlarında bireysel çabalarıyla ülkemizi, Türk müziğini ve kataloglarındaki isimleri tanıtma çabasında olan isimlere de yer verdi.
Detaylı bilgi için kendisini takip eder, yazdıklarını okursunuz.
Bu yalnızlık ve organizasyonsuzluk konusunda ne ilk isyan değil ne de ilk tespit.
Konuya yabancıysanız, basitçe şöyle özetleyeyim...
20 yılı aşkın süredir üretim yapan bir sanatçı ya da grubun şarkı hakları, ya anlaşmalı olduğu şirkette ya da kendisinde bulunuyor. Bu kişinin/grubun hakları sektöre yeni giren bir sanatçıya göre daha pahalı, çünkü yüzlerce hatta binlerce şarkıdan bahsediyoruz.
Financial Times’da yer alan habere göre; David Bowie’nin şarkı kataloğu, teklif yöntemiyle yapılan satışında 200 milyon dolar civarında bir değere gelmiş durumda.
Kataloğun içinde yılların birikimi ve “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”, “Let’s Dance”, “Heroes” gibi birçok albümü yer alıyor.
Yakın dönemde Tina Turner’ın tüm hakları BMG tarafından 50 milyon dolara satın alınmıştı.
Michael Jackson da 1985’te The Beatles kataloğunu 47.5 milyon dolara almıştı.
Garanti formülcülük artık işe yaramıyor, cepteki şarkılar bitti mi dersiniz?
Formül açık: Bilinç akışındaki sözler, öyle ki sosyal medyanıza yazacağınız türden... Müzikte ise elektro gitarlar, biraz synth, belki güzel bir davul vuruşu.
Diyeceksiniz ki “2000’ler başından beri bu böyle.” Size kötü bir haberim var; hayır değil.
Öykünülen birçok yabancı grup yeni şeyler denemekten korkmuyor ve yaptığı şarkılarda kendilerine güveniyor.
Binlerce üretim arasından sıyrılmanın zor olduğu bu günlerde aynı şarkının lacivertini bestelemek ise sizi bir adım öteye götürmüyor.
Beğendiğiniz grupların durumu da farklı değil.
Turkcell VadiAçıkhava’daki Pentagram konseri bunlardan sadece biriydi.Pandemi nedeniyle geçtiğimiz bir buçuk yılı evde oturarak geçirdik. Sokağa çıkıp konserlere gitmeye başlayınca da bu durumun önünü sonbahar yağmurları bile kesemedi. Turkcell VadiAçıkhava’daki Pentagram konseri bunlardan sadece biriydi.
Cumartesi gecesi İstanbul için yoğun yağış veren hava durumuna inat yüzlerce kişi soluğu Pentagram konserinde almıştı.
Türk heavy metal müzik sahnesinin en köklü gruplarından biri olan ekip, sağanak yağmur altında kendilerine eşlik eden yüzlerce hayranının hakkını müzikle ödedi.
Ekip, iki saat sahnede kaldı ve seyircileri yüksek enerjileriyle yağmura rağmen alanı terk etmedi.
Geçtiğimiz hafta birçok konser sağanak altında gerçekleşti. Bu da gösterdi ki canlı müziğin enerjisi çok başka... Ruh sağlığımız için olmazsa olmazımız müzik. Dinleyiciye de kötü hava şartları bile engel değil.
Farkına varılan isim Tan Taşçı
Tan Taşçı, Harbiye Açıkhava’da bu yıl tam tamına 11 konser verecek. Onu bar programlarından bilip şarkılarına aşina olanlar bu ilgiyi yadırgamadı. Çünkü bu olanlar aslında tesadüf değil.
Bunda sosyal medyanın getirdiği hızlı hayatın ve tahammülsüzlüğün etkisi fazla.
Eskiler bilir, rock şarkılarında standart 6 dakika gibi bir süreydi.
Uzun introlar, uzun bridge’ler ve tematik sözler. Sizin anlayacağınız bir şarkı eşittir bir hikâye demekti.
Uzun şarkılarsa resmen bir romandı. Son iki yıldır 2.5-3 dakika arası şarkıları görünce “Sabrımız nerede kaldı” diye düşünmeden edemiyorum.
Binlerce müzik üretimine anında sahip olduğumuzdan beri hem bir şeyleri kaçırma korkusu hem hepsine yetişme hissiyle şarkıyı ilk 30 saniyede, dinleyip dinlemeyeceğimize karar veriyoruz.
Bu uluslararası araştırmaların da sonuçlarından biri.
Çok değil 3 sene önceki Music Week araştırmasında 10 yıl öncesine göre sürelerin ortalama 38 saniye azaldığına ve müzik dinleyicisinin “sadede gel” yaklaşımının hakim olduğu şarkıları dinledikleri sonucu çıkmıştı.
Matematikçilerin yaptığı araştırma sonucunda ‘elektronika’nın, dile dolanan pop müzikten daha bulaşıcı olduğu da ortaya çıktı. The Guardian’da yayınlanan makaleye göre McMaster Üniversitesi’nden matematikçi Dora Rosati, şarkıların nasıl popüler olduğu konusunda yaptığı araştırmada bulaşıcı hastalıkların yayılım hızını bulmak için kullanılan formülleri uyguladı.
Rosati ve ekibi, “MixRadio” adında şu an kullanılmayan bir dijital müzik sağlayıcıda yer alan 1.4 milyar şarkılık veriyle araştırmayı yürüttü.
2007 ve 2014 yılları arasında Birleşik Krallık’ta en fazla indirilen bin şarkıya odaklanarak epidemik hastalıklar için uygulanan modelle, trend şarkıların zamanla nasıl değiştiğini inceledi. Araştırmanın en ilginç yanı ise en çok yayılan türün elektronik müzik olmasıydı.
Hatta net konuşmak gerekirse “elektronika”. Araştırmada elektronikanın kızamıktan 190 kat daha bulaşıcı bir müzik türü olduğu söylendi. Pop müzik ise rock ve hip hop’ın gerisinde kaldı.
Çalışmaya göre elektronik müziğe karşı toplumun bağışıklık sistemi sıfır yani en hızlı yayılan tür. Araştırmanın altını çizdiği konu ise açık: “Müzik ve bulaşıcı hastalıklar toplumsal bağlar üzerinden kitlelere yayılıyor”. Türkiye’de bu araştırma yapılsa bu sonuçlar çıkar mıydı, emin değilim.
Hâlâ Covid-19 pandemi haberlerinin tırmandığı şu günlerde böyle hızlı yayılan bir müzik türü daha görmedik diyebilirim.
Mini bir yolculuk
Grup, EPIC Games ile anlaştı ve şarkılarının dünyasını PlayStation 5’te bir oyun haline getirdi.
Amaç orijinal sanat eserleri ve kayıtlardan oluşturulan dijital ve analog evrenle yeni bir dinleyici deneyimi yaşatmak.
Kasım ayında albümle eş zamanlı yayınlanacak olan bu ‘Radiohead deneyimi’, çok özel de bir pazarlama taktiği sayılıyor. Son yıllarda birçok plak şirketi ve sanatçı, oyun dünyasıyla bir bağ kurma gayreti içinde.
Bu yüzden Radiohead, yenilikçi ve merak uyandıran bir hamleyle çok farklı mecrada hayranlarıyla bir araya geliyor.
Daha önce birçok sanatçı “Fortnite” adındaki oyunda sanal konserler verdi.
Birçok büyük plak şirketi “oyun departmanları” açarak müzik pazarlamasını oyunlara entegre etmeye başladı.
Genç şarkıcı, hip hop, elektropop, trap yani dokunmadık tür bırakmadı. Lil Nas, sözleri ve işbirlikleriyle yeni nesil kadar bizleri de nasıl mı yakaladı?
Lil Nas’ın 15 şarkılık albümünde Jack Harlow, Doja Cat, Elton John, Megan Thee Stallion, Miley Cyrus düetlerinin yanı sıra her kitleyi kucaklayan şarkı sözleri ve samimi bir tavır var.
Bu albümden alınması gereken bazı derslere dikkatinizi çekmek isterim. Lil Nas, listelerde rakibi olacağını bildiği ünlü isimleri bir araya getiriyor ve başarılı prodüktörleri topluyor. Bu, lokal müzik piyasamızda nadir görünen bir şey. Özellikle de rap türü dışındakilerde.
Dürbünü Türkiye’ye çevirdiğimizde müzisyenlerimiz kendisiyle aynı şirketin sanatçısı ya da arkadaş çevresinden tanıdık biri değilse işbirliği yapmaz, başkasının şarkısını beğendiğini bile söylemez.
Sektörün “piyasa” seviyesinde kalmasının nedeni de biraz bu tavır.
Lil Nas, en iyinin peşinde koşanlardan. Endüstirinin “tek hitlik şarkıcı” sözlerine kulak kapatıp ödül avcısı olanlardan. Albümünde de ters köşe düetler var.
Pazar sabahı gibi bir albüm
Ahmet Ali Arslan’ın 3. stüdyo albümü “Yeni Bir Kabuk”, sizi battaniyelere saran, kış mevsimini atlatmanızı sağlayan bir koza hissiyatı veriyor. Tam da bu nedenle “Yeni Bir Kabuk”, uzun zamandır görüşmediğiniz ama arayınca mutlu olduğunuz arkadaşınız gibi...
Adına isterseniz “şubat depresifliği” deyin, dilerseniz aşırı romantizm... Arslan’ın son albümü “Yeni Bir Kabuk” bu hafta çıkan işlerden en çok aklıma takılan oldu.
Başarılı bir hikaye anlatıcısı olan Arslan, aşktan, umuttan, anılardan dem vura vura 12 şarkıda sizi çepeçevre sarıyor. Cura ve buzuki tınıları çıkmak istediğiniz o tatili kulağınıza çalıyor, bir yandan da geride bırakamadıklarınıza işaret ediyor.
Albümde Ozan Sarohan, Ozan Kısaparmak, Rana Uludağ, Berke Can Özcan, Elif Canfeza Gündüz, Dilan Balkay ve Alican İpek ile “Ninni” şarkısında Nilipek yer alıyor. Söz ve müziği Ahmet Ali Arslan’a ait olan albüm, akustik düzenlemeleriyle dinleyiciyle samimiyet kuruyor.
Şarkılarda kolektif çalışma bilinci her ana sirayet etmiş durumda. “Çıplaktı Derede” önde olmak üzere “Ninni”, “Kırık” ama en çok da “Un Ufak” bana dokunan şarkılar oldu. Albüm tempo olarak düşük seyretse de hiçbir şarkıyı atlamak istemiyorsunuz, sanki hepsi bir bütünü anlatıyor.
Yaşadığı zamana laf arasında dokunmadan edemeyen, masal anlatır gibi kelimeleri sıralarken hüznü, umudu da eken Arslan, yeni dönemin dikkat çekmeyi başaran isimlerinden biri.
Hareketli ve neşeyi değil belki ama pazar sabahı gibi bir albüm dinlemek istiyorsanız “Yeni Bir Kabuk” tam da aradığınız gibi...
Yeni isim: Kardelen
Bu hafta ilk single’ını yayınlayacak bir isim var: Kardelen. “Ceketin Bende Kaldı” şarkısını Mert Demir prodüktörlüğünde kaydetti. R&B vokalin ön planda olduğu şarkıda Demir ve Kardelen işbirliğindeki sözler dikkat çekiyor. Başarılı şarkıyı yarın listelerinize ekleyebilirsiniz. Bu hafta Mert Demir’in de “Seninle Ben” şarkısının yayınlanması aralarında tatlı bir rekabet yaratıyor. Aynı enerjiye sahip “Seninle Ben” dinlenesi.
12’den vurmuş
Azerbaycan’da önemli bir bilinirliğe sahip olan Hiss, ilk Türkçe şarkısı “Bela” ile ülkemizin sınırlarına giriş yaptı. Söz ve müziği Miro’ya ait trap-pop türündeki şarkı dile çabuk dolanıyor. Hiss, Türk müzik piyasasına giriş yapmak için 12’den vurmuş bir şarkı seçmiş.
Bildiğiniz gibi
Şarkılarında Tim Burton filmlerinin hissiyatı veren Can Temiz, ilk solo albümü “Ahlaken Alçak”ın single’ı “Ölülerle Konuşmanın Püf Noktaları”nı yayınlıyor. Rock, elektronik indie ve alaturka haliyle Temiz, bildiğiniz gibi... Bahsettiği ölüler “geçmişten”, konuşma çabası ise durumdan kurtulma halini anlatıyor.
Pop’çulara önerim
Mert Çodur, söz müziği kendisine ait yeni şarkısı “Yalan Dolan” ile pop alanında “ben de varım” diyor. Yaz gelmeden müziğiyle güneşi getiren, sözleriyle kırık kalplere el veren Çodur, ilhamını gündelik hayatta yaşanan aşklardaki yalanlardan alıyor. Güzel bir pop şarkısı dinlemek isteyenlere önerim.
2000’lerden gelen şarkı
Bu hafta çıkacak bir başka iş ise Albin Hasani’ye ait. Pop ve R&B sevdasına düşen Hasani, 2000’lerin başındaki müzikten ilham aldığı “Gece Gündüz” ile tam TikTok’luk bir şarkıya imza atmış. Bu şarkıyı, her yerde duymaya başlarsanız şaşırmayın. Zira Hasani’nin sözleri ve şarkının melodisi günümüz sosyal medya normlarını yakalıyor.
Başarılı işbirliği
Buray ve prodüktör/DJ İlkay Şencan, güçlerini birleştirdi. “Deals With The Devil” için buluşan ikili, dinlenesi bir dans şarkısına imza attı. İsveçli söz yazarları Karl Folke Ingemar Ivert, Kian Sang, Hampus William Nerge ve Antoine Emanuel Catolino tarafından kaleme alınan şarkı, aslına bakarsanız yurtdışı hedefiyle hazırlanmış. Burada henüz farkına yavaş yavaş varılsa da bu işbirliği hep devam etsin istedim.
Umut ışığı
Eskitilmiş Yaz, 4’üncü albümlerinin habercisi single “Rüyalara Gizledim”i sundu. Sözleri Sava Savaş, müziği Barış Can Uç ve düzenlemesi ise gruba ait olan şarkı, bu aralar üretmek konusunda sıkıntı çeken gruplar arasında umut ışığı doğuruyor.
Biraz Anadolu rock biraz alternatif rock
Dengi Dengine bu kez “Meçhul” ile döndü. Söz, müzik ve düzenlemesi Reşat Saral’e ait olan şarkı, 70’ler Anadolu rock’ını günümüz alternatif rock müziğine enjekte ediyor. Haftanın keyifli çıkışlarından biri. Dengi Dengine, bu aralar gözünüzden kaçmaması gereken gruplardan.
Şaşırttı
Furkan Kızılay’ın yeni şarkısı bu hafta radarıma takılanlardan oldu. İtiraf etmek gerekirse ön yargıyla dinlemeye başladığım “İstanbul”, beni şaşırttı. Kızılay’ın sesi ön plana çıkıyor. Böyle bir yeteneğe sahip olduğunu bilmiyordum, bu şarkıyla öğrenmiş olduk.