Önümüzü göremesek de... 2021 öngörüleri!

Yeni yıla içerik yağmuruyla girdik. Yeni açılan dijital platformlarında müzik adına birçok işle karşılaştık. MFÖ belgesel serisi, Teoman söyleşisi, K-Pop konseri, hatta bir iki de film... Malum müzik gündemi zayıfken, yeni yılın ilk haftasını o platformdan bu platforma savrularak geçirdim. Sizin için de takip edilesi birkaç içeriği bu yazıda toparladım.

Ele Güne Karşı

MFÖ’nün 50. yılına özel belgesel serisi Gain üzerinden sunuldu. “Ele Güne Karşı” adını taşıyan seride grubun hiçbir yerde yayınlanmayan görüntüleri ve samimi açıklamaları var.

Henüz tüm bölümleri yayınlanmadığı için aradığınız “bir kerede hepsini izleyeyim, bitsin” hissiyatını alamıyorsunuz fakat içten bir sohbetin içinde buluyorsunuz kendinizi. Sezen Aksu ve MFÖ’nün turne görüntülerine kapılıp gidiyorsunuz.

Özellikle ikinci bölümün sonunda Özkan Uğur’la birlikte hislenmeyen bizden değildir...

Teoman

Teoman, yeni yıla özel “Hayal Meyal” şarkısını ilk kez Gain’de söyledi. Ünlü rock’çıyla, ardından 2 bölümlük bir söyleşi gerçekleştirildi.

Teoman, söyleşideki dürüstlüğüyle de bir müzisyenin beyin kıvrımlarından neler geçtiğini anlamamızı sağladı.

“Ticari olmayan, olgunluk albümüm” dediği yeni çalışmasını nisan ayında yayınlayabileceğini açıkladı.