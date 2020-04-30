Müzisyenlere online destek

Online müzik satın alma servisi Bandcamp, 20 Mart’ta albüm satışlarından aldığı kesintiyi geçici olarak sanatçılara aktaracağını duyurdu. Ve bu 4,3 milyon dolar tutarındaydı.
AppleMusic bu eli görüp arttırarak bağımsız sanatçılara 50 milyon dolarlık bir fon ayırdığını açıkladı. Üç ayda ortalama en az 10 bin dolar kazanan ve hizmetle doğrudan dağıtım anlaşması bulunan kullanıcılara yardımda bulunacağını söyledi.
Biz yardımın yollarını araştırırken, Bandcamp ikinci dalga yardımını açıkladı önceki günlerde...
1 Mayıs tarihinde satışlardan aldıkları yüzde 15’lik kesintiyi müzisyenler için ayrılan fona aktracaklar. Bu uygulama 5 Haziran ve 3 Temmuz’da da tekrarlanacak.
Türkiye’de en çok kullanılan online müzik dinleme platformlarından Spotify da yardım konusunda geride kalmak istemedi ve sanatçı profillerine destek butonu ekledi. Şirket, oluşacak ortak fonla ihtiyaç sahibi müzisyenlere havuzdan destek verecek. Amaç ilk etapta 1 milyon dolar nakit toplamak ve 10 bin müzisyene 100’er dolar ayırmak.
Böylece ülkelerinde devlet desteği alamayan müzisyenler de bu destekten faydalanabilecek. Buraya kadar çok hızlı ve güzel her şey... “100 dolar da olsa düşünceliler” dedik içimizden.
Spotify’dan sanatçılara yardım parası ödemek istiyorsanız sadece CashApp, GoFundMe ve PayPal gibi araçları kullanabiliyorsunuz.
Bu uygulamalar Türkiye’de kullanılmıyor. Yani Türkiye’den sanatçılara maddi olarak bağış yapılamamakta.
Sanatçıların da şirketleri ya da kendi hesapları üzerinden bu butonu tanımlaması gerekiyor. Bazı yerli sanatçılar bunu yaptığı halde buton görünmüyor. Bazılarında görünüyor ama zaten yurtiçinden yardım yapılamıyor.
Müzisyenlerin Türkiye’den olmasa da yurtdışındaki dinleyicilerinden bağış alabilmesi ve fona katkı sağlayabilmesinin tek yolu şimdilik Spotify’daki profillerinde bu butona sahip olmaları.
Tüm bu yardımların işlevsel olmasını beklerken akıllara tek bir yol geliyor. O da single’lara IBAN hesap numaraların eklenmesi. Bir örneği de var: 2018 yılında Padme grubu yayınladıkları albümün adını IBAN hesap numarası yapmıştı ve buradan kendilerine ödeme kabul ediyorlardı.
İzlemelik
Tolga Böyük, Eralp Güven ve Erdem Başer’den oluşan Islandman geçtiğimiz pazar günü Boiler Room’un Worldwide FM ve Night Dreamer Records ortaklığında düzenlediği “Streaming From Isolation” serisi için bir performans videosu yayınladı. Toygun Sözen, Elis Dubaz, Richard Laniepce, Murat Ertel, Esma Ertel, Ekin Eti, veyasin, Barış Demirel, Ekin Bernay, Troels Hammer, Mustafa Cihan Aslan ve Alicia Kapudağ şarkılara sadece eşlik etmedi ruh da verdi. Uzun zamandır gördüğüm en güzel yayınlardan biriydi. Boiler Room’un YouTube kanalındaki kayıtlı yayını izlemenizi öneririm
Tesadüfen düet
Hakan Kurtaş ve Kalben’i bir araya getiren “Tesadüfen” şarkısı yayınlandı. Söz ve müziği Kurtaş’a ait olan şarkıda Kalben’i Kurtaş’ın ritmine uyarken görüyoruz. Elektronik müzik çalışmalarını Soundcloud’a yükleyen Hakan Kurtaş’ın çalışmalarına hız kazandırmaya başlayacağı muhakkak.
Keyifler kaçsın
Frozen Clouds yeni single’ı “Sternal Scythe”i yayınladı. Hardcore punk/metalcore grubunun yeni albümünden çıkan ikinci single olan “Sternal Scythe” evde sakin sessiz oturmak isteyenlerin keyiflerini kaçırarak harekete zorluyor. Enerjik şarkıyı dinlemeyi es geçmeyin.
Ne dinledim?
Semih Erdoğan-Melis
Soner Kırmızıgül ft Şeyma Abdüsselamoğlu-Dark Lake
Sırma-How Could We Ever Know
Duhan Demirci-Karanlık
Yokyer-Uyan
Farazi, Savai, Kodes Kahra-
Sonu Yok (Remix)
Aziz Piyade-Zehir
Hakan Kurtaş, Kalben-Tesadüfen
Brek-İlaç Gibi
TSU!-Prince of Gumbay
Aytun, Can Menek-Urban Borderline
Frozen Clouds-Sternal Scythe
Vikimaratona hazır mısınız
İstanbul Caz Festivali, UNESCO tarafından ilan edilen Uluslararası Caz Günü’nü Vikimaraton ile kutlayacak bugün. Türkçe Vikipedi’deki Türkiye’den caz müzisyenlerine ait sayfaları artırmak ve geliştirmek için planlanan bu çevrimiçi etkinlik bugün
16.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
TSM ile geldi
Oyuncu olarak tanıdığımız Şebnem Hassanisoughi’nin bir yeteneğiyle daha karşı karşıyayız. Türk sanat müziği eseri olan “Elbet Bir Gün Buluşacağız”ı yeniden yorumlayan Hassanisoughni, huzur dolu bir versiyona imza atmış. 2 dakika 24 saniye süren şarkı boyunca duru bir sesten yeni bir yorumla TSM parçası dinliyorsunuz.
Yıldızlara yol gösteriyor
Pek sevdiğim isimlerden Stars Like Dust’tan yeni çalışma geldi. Mustafa Yüksel’in elektronik müzik projesi “Stars Like Dust”ın 4 şarkıdan oluşan EP’si “Moonlight Project” bu kez yıldızlara synthlerle yol gösteriyor. Adını aldığı Isaac Asimov’un kitabından hareketle bilimkurgu semalarında gezintiye çıkaran Stars Like Dust’ın “Who” şarkısı bu EP’de ilk göze çarpan iş.
Rota indie’ye
Brek, sakin sularda yüzdüğü yeni single’ı “İlaç Gibi”yi yayınladı. “Bilmek İstemem”deki dingin hallerini “İlaç Gibi”ye taşıyan Brek’in rotasını indie türüne çevirmesi dinleyici kitlesini genişletecektir.
Müzisyenlere online destek
Online müzik satın alma servisi Bandcamp, 20 Mart’ta albüm satışlarından aldığı kesintiyi geçici olarak sanatçılara aktaracağını duyurdu. Ve bu 4,3 milyon dolar tutarındaydı.
AppleMusic bu eli görüp arttırarak bağımsız sanatçılara 50 milyon dolarlık bir fon ayırdığını açıkladı. Üç ayda ortalama en az 10 bin dolar kazanan ve hizmetle doğrudan dağıtım anlaşması bulunan kullanıcılara yardımda bulunacağını söyledi.
Biz yardımın yollarını araştırırken, Bandcamp ikinci dalga yardımını açıkladı önceki günlerde...
1 Mayıs tarihinde satışlardan aldıkları yüzde 15’lik kesintiyi müzisyenler için ayrılan fona aktracaklar. Bu uygulama 5 Haziran ve 3 Temmuz’da da tekrarlanacak.
Türkiye’de en çok kullanılan online müzik dinleme platformlarından Spotify da yardım konusunda geride kalmak istemedi ve sanatçı profillerine destek butonu ekledi. Şirket, oluşacak ortak fonla ihtiyaç sahibi müzisyenlere havuzdan destek verecek. Amaç ilk etapta 1 milyon dolar nakit toplamak ve 10 bin müzisyene 100’er dolar ayırmak.
Böylece ülkelerinde devlet desteği alamayan müzisyenler de bu destekten faydalanabilecek. Buraya kadar çok hızlı ve güzel her şey... “100 dolar da olsa düşünceliler” dedik içimizden.
Spotify’dan sanatçılara yardım parası ödemek istiyorsanız sadece CashApp, GoFundMe ve PayPal gibi araçları kullanabiliyorsunuz.
Bu uygulamalar Türkiye’de kullanılmıyor. Yani Türkiye’den sanatçılara maddi olarak bağış yapılamamakta.
Sanatçıların da şirketleri ya da kendi hesapları üzerinden bu butonu tanımlaması gerekiyor. Bazı yerli sanatçılar bunu yaptığı halde buton görünmüyor. Bazılarında görünüyor ama zaten yurtiçinden yardım yapılamıyor.
Müzisyenlerin Türkiye’den olmasa da yurtdışındaki dinleyicilerinden bağış alabilmesi ve fona katkı sağlayabilmesinin tek yolu şimdilik Spotify’daki profillerinde bu butona sahip olmaları.
Tüm bu yardımların işlevsel olmasını beklerken akıllara tek bir yol geliyor. O da single’lara IBAN hesap numaraların eklenmesi. Bir örneği de var: 2018 yılında Padme grubu yayınladıkları albümün adını IBAN hesap numarası yapmıştı ve buradan kendilerine ödeme kabul ediyorlardı.
İzlemelik
Tolga Böyük, Eralp Güven ve Erdem Başer’den oluşan Islandman geçtiğimiz pazar günü Boiler Room’un Worldwide FM ve Night Dreamer Records ortaklığında düzenlediği “Streaming From Isolation” serisi için bir performans videosu yayınladı. Toygun Sözen, Elis Dubaz, Richard Laniepce, Murat Ertel, Esma Ertel, Ekin Eti, veyasin, Barış Demirel, Ekin Bernay, Troels Hammer, Mustafa Cihan Aslan ve Alicia Kapudağ şarkılara sadece eşlik etmedi ruh da verdi. Uzun zamandır gördüğüm en güzel yayınlardan biriydi. Boiler Room’un YouTube kanalındaki kayıtlı yayını izlemenizi öneririm
Tesadüfen düet
Hakan Kurtaş ve Kalben’i bir araya getiren “Tesadüfen” şarkısı yayınlandı. Söz ve müziği Kurtaş’a ait olan şarkıda Kalben’i Kurtaş’ın ritmine uyarken görüyoruz. Elektronik müzik çalışmalarını Soundcloud’a yükleyen Hakan Kurtaş’ın çalışmalarına hız kazandırmaya başlayacağı muhakkak.
Keyifler kaçsın
Frozen Clouds yeni single’ı “Sternal Scythe”i yayınladı. Hardcore punk/metalcore grubunun yeni albümünden çıkan ikinci single olan “Sternal Scythe” evde sakin sessiz oturmak isteyenlerin keyiflerini kaçırarak harekete zorluyor. Enerjik şarkıyı dinlemeyi es geçmeyin.
Ne dinledim?
Semih Erdoğan-Melis
Soner Kırmızıgül ft Şeyma Abdüsselamoğlu-Dark Lake
Sırma-How Could We Ever Know
Duhan Demirci-Karanlık
Yokyer-Uyan
Farazi, Savai, Kodes Kahra-
Sonu Yok (Remix)
Aziz Piyade-Zehir
Hakan Kurtaş, Kalben-Tesadüfen
Brek-İlaç Gibi
TSU!-Prince of Gumbay
Aytun, Can Menek-Urban Borderline
Frozen Clouds-Sternal Scythe
Vikimaratona hazır mısınız
İstanbul Caz Festivali, UNESCO tarafından ilan edilen Uluslararası Caz Günü’nü Vikimaraton ile kutlayacak bugün. Türkçe Vikipedi’deki Türkiye’den caz müzisyenlerine ait sayfaları artırmak ve geliştirmek için planlanan bu çevrimiçi etkinlik bugün
16.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
TSM ile geldi
Oyuncu olarak tanıdığımız Şebnem Hassanisoughi’nin bir yeteneğiyle daha karşı karşıyayız. Türk sanat müziği eseri olan “Elbet Bir Gün Buluşacağız”ı yeniden yorumlayan Hassanisoughni, huzur dolu bir versiyona imza atmış. 2 dakika 24 saniye süren şarkı boyunca duru bir sesten yeni bir yorumla TSM parçası dinliyorsunuz.
Yıldızlara yol gösteriyor
Pek sevdiğim isimlerden Stars Like Dust’tan yeni çalışma geldi. Mustafa Yüksel’in elektronik müzik projesi “Stars Like Dust”ın 4 şarkıdan oluşan EP’si “Moonlight Project” bu kez yıldızlara synthlerle yol gösteriyor. Adını aldığı Isaac Asimov’un kitabından hareketle bilimkurgu semalarında gezintiye çıkaran Stars Like Dust’ın “Who” şarkısı bu EP’de ilk göze çarpan iş.
Rota indie’ye
Brek, sakin sularda yüzdüğü yeni single’ı “İlaç Gibi”yi yayınladı. “Bilmek İstemem”deki dingin hallerini “İlaç Gibi”ye taşıyan Brek’in rotasını indie türüne çevirmesi dinleyici kitlesini genişletecektir.