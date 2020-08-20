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Sinem Vural

Sinem Vural

sivural@hurriyet.com.tr

Müzisyenlere can suyu

20 Ağustos 2020

“Müzik sektörü için neler yapılabilir?” diye düşüne düşüne saçlar ağardı ama bir ivme sonunda kazanıldı.


Biletli online konserler bu kez 27. İstanbul Caz Festivali kapsamında hayata geçiyor.
2-14 Eylül tarihlerinde yapılacak festival kapsamında açık hava mekanlarında, sınırlı kapasite ve mesafeli düzende yapılacak konserler aynı zamanda festivalin dijital platformundan da yayımlanacak.
Konserlerden 2 gün sonra yayına açılacak olan çekimler, 45 gün boyunca dünyanın her yerinden izlenebilecek. Biletler de yakında satışa çıkacak.
Festivalde tabii ki daha önce açıklanan yabancı isimler yok ama dolu dolu bir yerli programla amaç müzik insanlarının biraz da olsa rahat bir nefes almasını sağlamak.
Sayı kısıtlaması olmadan dijital bilet satışı olacak ve sanatçıların 5 aydır yapamadıkları işleri belki bir nebze olsun açılmış olacak.
Bitmedi, bu da
yardım albümü
Peyk grubundan İrfan Alış’ın ortaya attığı dayanışma albümü “Olta”nın ilki yayınlandı.
Tüm geliri işleri kesintiye uğramış zor durumda olan bağımsız müzisyen ve sahne emekçilerine verilmek üzere hazırlanan serinin ikinci albümü 4 Eylül’de, üçüncüsü ise 4 Kasım’da çıkacak.
Albümde Peyk’in Metin Önderoğlu’yla yaptığı “O”, Asfalt Dünya’dan “Sal”, Deniz Perhan’dan “Maria Puder”, Başıbozuk’tan “Kalan”, No Land ve İsimsiz Orkestra’dan Peyk şarkısı yorumu “Sulu Şaka”, Eren Okur’dan “Karantina’da Rampada”, Barış Çapkın’dan “Son Sözüm”, Alp Yenier’den “Burdayız Şimdi”, Faruk Değirmenci’den “İki Yıldız”, Stephan Brumberg’ten “The Missing Piece”, Sinağrit Baba’dan “Tanzanya İptal” ve Cihan Sevil’den “Âşık Olma Sakın” yer alıyor.
Destek olmak için tek yapmanız gereken, 12 şarkıdan oluşan ve 42 dakika süren albümü dinlemek.
Kısa sürede bu fikri benimseyen, destek veren herkesi tebrik etmek gerekir. Ve tabii başka isimlerin de tüm bu gelişmeleri izlemek yerine destek vermeleri umutları yeşertebilir. Çünkü birinci sınıf pencere kenarından izlemekle hızlanmıyor bu süreç...
O sırada İngiltere’de
Biz henüz açık hava konserlerinde festival yapacak kapasitelere ulaşamasak da İngiltere’de Newcastle, Gosforth Park’ta düzenlenen sosyal mesafeli konserlerin ilk konuğu ise Brit ödüllü Sam Fender oldu.
2 bin 500 biletin tükendiği Virgin Money Unity Arena’daki konserler için platformlar kuruldu.
Kimileri kalabalık kimilerininse daha boş olduğu görünen platformlarda arkadaşlarıyla insanlar müzik dinleme keyfi yaşadı. Konserlerin devamında Sir Van Morrison ve Maximo Park da performans sergileyecek.
Bu düzenek arabalı konserler kadar etkili göründü gözüme. Neden burada da yapılmasın ki?

Yaz esintisi

Hip-hop, alternative, R&B ve neo-soul ikilisi Alaca, “10Gün” isimli konsept albümünün beş şarkılık ilk bölümünü hafta içinde yayınlandı. Ata Bornova ve Mehmet Mutlu’dan oluşan ikili dans garantili müzikleri ve nüktedan sözleriyle aradığınız o tatlı yaz esintisini kulaklara doğru estiriyor.

Asi ve enerjik

Dolu Kadehi Ters Tut’tan tanıdığımız ardından Mohawk projesiyle solo kariyerine devam eden Mürsel Oğulcan Ava, ilk solo albümünü Mo Ava mahlasıyla yayınladı.
“Üstümde Bi Halsizlik” ismini taşıyan 10 şarkılık albümde tanıdık isimler Dilan Balkay ve Billur Battal da var. Albüm Mo Ava’nın içinden geldiği gibi hazırlanmış. Sözler asi ve enerjik. “Bu aralar biraz stres atalım” diyenler için hedefi vuran bir albüm.

Kulak kesilin

Zeynep Oktar ve Ethem Saran’dan oluşan Flux Duo, sundukları üç serilik maxi single’larının ilki “Burning Shoplifter”i yayınladı.
Caz, elektronik müzik ve doğaçlamayı bir arada sunan ikili, yer yer eklektik yer yer deneysel ritimlerle bezeli üç şarkılarında kulak kesilmenize neden oluyor. Benim favorim şimdilik “Monstera”.

Serzeniş

Albus-In’in yeni single’ı “Prayer” geçtiğimiz haftalarda dinleyiciyle buluştu. Buğra Yılmaz’ın solo projesi olan Albus-In’in İngilizce sözlü bu yeni şarkısı günümüz dünyasında inançları üzerinden yalnız kalan insanın serzenişini anlatıyor.

Tanıdık sözler

Alternatif pop konusunda yükselen isimlerden olan Melis Güven, yeni single’ı “Karşında”yı çıkardı.
Sözü ve müziği Güven’e, prodüksiyonu ise Eren Erdol’a ait şarkıda her kadının tanıdık olduğu iç sesi bizimle paylaşıyor. Yine iddialı olan Güven, hazırlıkları içinde olduğu yeni EP’sini de sonbaharda yayınlayacak.

Ne dinledim?

· Asfalt Dünya-Sal
· Ben Büdü-Tabula Rasa
· Kutiman, Melike Şahin-
Sakla Beni
· Henry The Lee-
Klostrofobik Kaplumbağa
· Kolera-Dağ Gibi
· Koneya Fransız-
Seninle Olamadım
· Mavi Zebra-Bu Küçük Dünyada
· Beyza Doğuç-Dolunay
· Merve Deniz-Geçti De
· Anıl Piyancı-Döndüm Durdum
· Mo Ava-Paranın Namına
· Dezcan-Here
· Vincent Baykal Ada-Your Name
· Yunuscan Kaya-Nymphe
· Aytaç Özalp, Kubilay Aydın, Nicole-Want You Now
· Faruk Orakçı-Love It
· Alaca-Olmaz
· Turan Sarıbay-Vuruldum
· Soner Kırmızıgül, Kaan-Oceans
· Tunç Aydoğmuş, Co.-
Olmasa Da Olur
· Serkan Çinioğlu x Sırma-
Bizden Önce II
· Can Tan-Electro Slide
· Flux Duo-Monstera
· Paolo de Santis-Jump
· Uzay-Şiki Baba
· Baba Zula-Tavus Havası

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