MÜZİKTE BLOCKCHAIN DEVRİMİ Mİ

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Snoop Dogg’un “Spaceship Party” adlı şarkısını yalnızca Tune.FM’de paylaşması, sıradan bir yayın kararından çok daha fazlası. Hatta Billboard’da yer alan habere göre Snoop Dogg tüm kataloğunu buraya taşımıştı. Bu platform özelinde de evinde partiler ve özel etkinlikler planlıyor. Tune.FM, blockchain teknolojisi ile çalışan, sanatçılara daha adil telif hakları sunmayı hedefleyen bir platform. Bildiğimiz Spotify ya da Apple Music gibi dev platformlardan farkı ise sanatçılara, merkeziyetsiz bir gelir modeli sunması. Dinleyici, akışı dinlediği kadar direkt olarak sanatçıya ödeme yapıyor. Arada aracı yok, kesintiler yok. Hatta platformun vaadi, büyük dinleme platformlarından 100 kat daha fazla telif vermeleri.

Peki, bu büyük müzik platformları için bir tehdit mi? Açıkçası henüz erken. Ancak Snoop Dogg gibi bir isim bu işe giriyorsa, “mutlaka bir bildiği vardır” diyorsunuz. Malum kendisi daha önce de NFT ve Web3 alanlarında ciddi yatırımlar yapmıştı. Tune.FM iş birliği de aslında bu ekosistemin bir parçası.

Bu model tutar mı, tutmaz mı zaman gösterecek. Ancak ortada net bir gerçek var: Sanatçılar artık müziklerini paylaşırken klasik modellerin dışına çıkmak istiyor. Tune.FM gibi blockchain tabanlı platformlar, şimdilik niş bir kitleye hitap etse de ilerleyen yıllarda bu düzenin büyük isimleri tarafından nasıl şekillendirileceğini hep birlikte göreceğiz. Büyük şirketlerin de kapısını çalmaya başladılar çünkü.

Şimdi gözler, müzik endüstrisinin devlerinin bu adımı nasıl karşılayacağında. Bakalım Snoop Dogg’un başlattığı bu dalga, bir tsunamiye dönüşecek mi?

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DİKKAT ÇEKENLER

◊ Ozan Bayraşa, 9 şarkılık yeni albümünün ilk parçasını Simge ile hazırladı. “Anahtar”, Bayraşa’nın söz müzik ve prodüksiyonuyla tamamlanmış. Bu ikilinin her işinde olduğu gibi mükemmel bir uyumla yaza hasret duyuyorsunuz.

◊ Mavi Gri, “İşlemediğim Bir Suç”u yayınladı. Söz ve müziği, grubun vokalisti ve aynı zamanda yapımcılığını da üstlenen Akif Alkan’a ait olan şarkı alternatif rock öğeleri taşıyor. Yakında tüm dizilerde dinlersiniz önce benden duyun istedim.

◊ Maya Perest’in yeni şarkısında da hit kumaşı var. “Beni Sever Miydin”in söz ve bestesi kendisine ait ve gerçekten Burak Bedirli de düzenlemede Perest’in dünyasına saygı duyarak muhteşem bir iş çıkarmış.

◊ Seda Erciyes, Billur Battal ile ‘‘Sen Yan Diye’’yi çıkardı. Şarkı, Valfi prodüktörlüğünde hazırlandı. 2 güçlü vokalden yine bataklık imgesine göndermede bulunan eser, günümüz ilişkilerinin de eleştirisi.

◊ Alicia, Lo-Fi yorumladığı şarkılara devam ediyor. Geçen ay çıkan ve “Kurşun Adres Sormaz Ki”, “Oje”, “Ben Böyleyim” şarkılarını içeren ilk bölümün ardından Alicia, “Radyo Neptün Vol. 2”ye “Aman Aman” ve “Sevda Çiçeği” ile devam ediyor. Şarkıları bir de böyle dinlemek bambaşka. Farklı coverlar duymak isteyenlere önerimdir.

◊ Zeki Arkun, prodüktörlüğün yanında solo kariyerine “Zilli” ile devam ediyor. Söz ve bestesi Arkun ile Mert Çodur’a ait bu şarkı oldukça hareketli. Arkun’un da tarzı birden çok kişiye benzetebileceğiniz ancak kendine has bir Türkçe pop şarkısı yaratıyor.

◊ İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali kapılarını 1-17 Temmuz’da açıyor. Bu yıl Chucho Valdés Royal Quartet, Hermanos Gutiérrez, Max Richter, Grégory Privat, Chiara Civello, Hakan Başar Trio, Kerem Görsev Quintet, Jazzmeia Horn, Meshell Ndegeocello ve Meltem Ege & Friends gibi isimlere ev sahipliği yapacak festival kapsamında Gece Gezmesi’nin de kadrosu oldukça doyurucu.

◊ Berkay’ın geçtiğimiz hafta yayınladığı “Yas Tutarak” şarkısı beynimin içinde dönmeye devam ediyor. Bu şarkıyı çok duyacağınıza emin olabilirsiniz.

◊ Kendimden Hallice grubunun solisti Ozan Özalp ile Kayra Kayan, ortak bir şarkıya imza attı. “Sevmek Yordu” ikilinin özel hayatından çıksa da başarılı bir düet olarak da karşımızda.

NE DİNLEDİM

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◊ İdil Ateş- “Dünyanın En Güzel Yeri”

◊ Soft Analog- “If You Dance Again”

◊ Efe Küçükçınar- “Bu Hayat Senin Değil”,

◊ Su Soley- “Mermi”

◊ Yakarsu- “Yangınlarda”