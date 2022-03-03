Müzik ve akıl sağlığı

2018 yılında hayatını kaybeden Avicii için Stockholm’de bir müze ortaya çıktı. Dans müziği çevrelerinde Avicii olarak tanınan Tim Bergling’in anısına saygı duruşu niteliğindeki müzeyi İsveç Kraliyet ailesi Space isimli mekanda bizzat açtı. Müzenin özelliği sadece eşyalar ve daha önce görülmeyen fotoğrafları barındırması değil, Tim Bergling Derneği’yle akıl sağlığı konusunda ciddi işlere fon sağlayacak olması...
House ve dans müziğinin ünlü isimlerinden Tim Bergling ya da bilinen adıyla Avicii, 2018 yılında Umman’ın başkenti Maskat’ta hayatını kaybetmişti. İntihar ettiği açıklanan Avicii’nin ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. Ünlü DJ adına bir dernek kurulmuştu. Dernek, akıl sağlığı konusunda çalışmalar yapmaya başlamıştı. Ölümünden 3 sene sonra Avicii’nin anısı memleketi İsveç’te interaktif müze ile onurlandırıldı.
Müzenin açılışını Prens Carl Philip ve Prenses Sofia, Avicii’nin babası Klas Bergling ile küratör Ingmarie Halling’le beraber yaptı. Müzede DJ’in daha önce görülmemiş fotoğrafları, anıları ve daha önce yayınlanmamış şarkıları bulunuyor.
26 Şubat’ta açılan müzeden elde edilecek fon, intiharların dünya sağlığını tehdit ettiği yönündeki savını savunan vakfın çalışmalarında kullanılacak.
Peki, bu müzenin önemi ne derseniz? Henüz 29 yaşındayken bir otel odasında ölü bulunan elektronik dans müziğinin ünlü isminin birçok anlamda simge olması ve yaşadıklarının başka insanlarının hayatlarını kurtarma ihtimali.
Yapılan araştırmalara göre müzik, dinleyicinin dopamin seviyesini yükseltip moral depolamasını sağlasa da üretim ayağındaki sanatçılarda mental rahatsızlıklar sıklıkla görülüyor.
Fark edilen ya da edilmeyen rahatsızlıklar sonucu oldukça yetenekli insanlara veda edebildiğimizi tarih defalarca gösterdi.
Bu müze ve bunun gibi daha birçok adım müzikseverleri bilgilendirme ve yardım çağrılarıyla akıl sağlığına dikkat çekiyor. Ailesinin de dediği gibi, Avicii bir fark yaratmaya çalışıyordu. Ama müzikte ama hayatta bunu başardığı ortada. Toprağı bol olsun.
İçten
Ufuk Beydemir, yeni şarkısı “Aklımda Bir Dünya”yı yayınladı. Kendisinden dinlemeye alıştığımız rock şarkılarının aksine akustik bir düzenlemeye sahip. “Aklımda Bir Dünya”, çok içten, biz bize bir hissiyat veriyor. Söz ve müziği Beydemir’e ait şarkı, samimiyetiyle yazıldığı kişiyle özdeşlemenizi sağlıyor.
Eklektik havayı soluyun
İstanbul ve Tel Aviv’den 14 müzisyeni bir araya getiren “Remotely Close” yayınlandı. Albümde Orta Doğu ve Batı’yı bir arada tutan süper bir harman yaratmışlar. Birbirine zıt gibi görünen türlerin harmonisiyle de karşılaşıyorsunuz. Kutiman, Elif Çağlar, Boom Pam, Kemal Esen, Liraz, Kamufle, Ethniqe Punch, The Uzi Navon Legacy, Sefi Zisling, Çağrı Sertel, ZIV, Akkor, Alek Lea ve Islandman albümdeki isimler. Proje, eklektik bir hava solumanızı sağlıyor. 31 dakika 11 saniyelik bu albümde İstanbul’dan Tel Aviv’e sık sık gidip geliyorsunuz.
Kan uyumu
Elçin Orçun ve Hakan Vreskala ilk single’ını çıkardığında ikisinin kan uyumunu incelemiştik. Şimdi de ikilinin, 4 şarkılık EP’si “Üzgünüm” yayınlandı. Şarkıların güncel ve çabasız duruşu ilgi çekiyor. 3 romantik şarkı bir de keyfini çıkardıkları “Yalanlar” ile ikilinin EP’si bu haftanın öne çıkan işlerinden.
Neşe veriyor
Eşsiz vokallerden olan Elif Çağlar, akapella projesinin üçüncü single’ı “If You Loved Me”yi yayınladı. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının tonu tam da duyduğunuz gibi, sözleri hüzünlü ama kendisi neşe veriyor. Elif Çağlar, uzun aralar veriyor fakat daha çok şarkı dinlemek istiyoruz kendisinden...
Yeni isim
Bengüsu Özkaya, prodüktörü Gökhan Türkmen ile yeni single’ı “Duramam”ı yayınladı. Söz ve müziği Özkaya’ya ait şarkı oldukça güçlü rock tınıları ve vokaliyle öne çıkıyor. Radara alınması gereken yeni ismimiz hayırlı olsun.
Müziğini geliştiriyor
Eren Alıcı’nın projesi Evdeki Saat’ten gelen single “Rüyadasın”, girdiği yeni yolu bir kez daha gösteriyor. Sanatçı, elektronik dokunuşlarla büyüttüğü şarkılarıyla günden güne müziğini geliştiriyor. Evdeki Saat, kendine Türk müzik çevresinde haklı bir yer edinmeye devam ediniyor.
Müzik ve akıl sağlığı
2018 yılında hayatını kaybeden Avicii için Stockholm’de bir müze ortaya çıktı. Dans müziği çevrelerinde Avicii olarak tanınan Tim Bergling’in anısına saygı duruşu niteliğindeki müzeyi İsveç Kraliyet ailesi Space isimli mekanda bizzat açtı. Müzenin özelliği sadece eşyalar ve daha önce görülmeyen fotoğrafları barındırması değil, Tim Bergling Derneği’yle akıl sağlığı konusunda ciddi işlere fon sağlayacak olması...
House ve dans müziğinin ünlü isimlerinden Tim Bergling ya da bilinen adıyla Avicii, 2018 yılında Umman’ın başkenti Maskat’ta hayatını kaybetmişti. İntihar ettiği açıklanan Avicii’nin ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. Ünlü DJ adına bir dernek kurulmuştu. Dernek, akıl sağlığı konusunda çalışmalar yapmaya başlamıştı. Ölümünden 3 sene sonra Avicii’nin anısı memleketi İsveç’te interaktif müze ile onurlandırıldı.
Müzenin açılışını Prens Carl Philip ve Prenses Sofia, Avicii’nin babası Klas Bergling ile küratör Ingmarie Halling’le beraber yaptı. Müzede DJ’in daha önce görülmemiş fotoğrafları, anıları ve daha önce yayınlanmamış şarkıları bulunuyor.
26 Şubat’ta açılan müzeden elde edilecek fon, intiharların dünya sağlığını tehdit ettiği yönündeki savını savunan vakfın çalışmalarında kullanılacak.
Peki, bu müzenin önemi ne derseniz? Henüz 29 yaşındayken bir otel odasında ölü bulunan elektronik dans müziğinin ünlü isminin birçok anlamda simge olması ve yaşadıklarının başka insanlarının hayatlarını kurtarma ihtimali.
Yapılan araştırmalara göre müzik, dinleyicinin dopamin seviyesini yükseltip moral depolamasını sağlasa da üretim ayağındaki sanatçılarda mental rahatsızlıklar sıklıkla görülüyor.
Fark edilen ya da edilmeyen rahatsızlıklar sonucu oldukça yetenekli insanlara veda edebildiğimizi tarih defalarca gösterdi.
Bu müze ve bunun gibi daha birçok adım müzikseverleri bilgilendirme ve yardım çağrılarıyla akıl sağlığına dikkat çekiyor. Ailesinin de dediği gibi, Avicii bir fark yaratmaya çalışıyordu. Ama müzikte ama hayatta bunu başardığı ortada. Toprağı bol olsun.
İçten
Ufuk Beydemir, yeni şarkısı “Aklımda Bir Dünya”yı yayınladı. Kendisinden dinlemeye alıştığımız rock şarkılarının aksine akustik bir düzenlemeye sahip. “Aklımda Bir Dünya”, çok içten, biz bize bir hissiyat veriyor. Söz ve müziği Beydemir’e ait şarkı, samimiyetiyle yazıldığı kişiyle özdeşlemenizi sağlıyor.
Eklektik havayı soluyun
İstanbul ve Tel Aviv’den 14 müzisyeni bir araya getiren “Remotely Close” yayınlandı. Albümde Orta Doğu ve Batı’yı bir arada tutan süper bir harman yaratmışlar. Birbirine zıt gibi görünen türlerin harmonisiyle de karşılaşıyorsunuz. Kutiman, Elif Çağlar, Boom Pam, Kemal Esen, Liraz, Kamufle, Ethniqe Punch, The Uzi Navon Legacy, Sefi Zisling, Çağrı Sertel, ZIV, Akkor, Alek Lea ve Islandman albümdeki isimler. Proje, eklektik bir hava solumanızı sağlıyor. 31 dakika 11 saniyelik bu albümde İstanbul’dan Tel Aviv’e sık sık gidip geliyorsunuz.
Kan uyumu
Elçin Orçun ve Hakan Vreskala ilk single’ını çıkardığında ikisinin kan uyumunu incelemiştik. Şimdi de ikilinin, 4 şarkılık EP’si “Üzgünüm” yayınlandı. Şarkıların güncel ve çabasız duruşu ilgi çekiyor. 3 romantik şarkı bir de keyfini çıkardıkları “Yalanlar” ile ikilinin EP’si bu haftanın öne çıkan işlerinden.
Neşe veriyor
Eşsiz vokallerden olan Elif Çağlar, akapella projesinin üçüncü single’ı “If You Loved Me”yi yayınladı. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının tonu tam da duyduğunuz gibi, sözleri hüzünlü ama kendisi neşe veriyor. Elif Çağlar, uzun aralar veriyor fakat daha çok şarkı dinlemek istiyoruz kendisinden...
Yeni isim
Bengüsu Özkaya, prodüktörü Gökhan Türkmen ile yeni single’ı “Duramam”ı yayınladı. Söz ve müziği Özkaya’ya ait şarkı oldukça güçlü rock tınıları ve vokaliyle öne çıkıyor. Radara alınması gereken yeni ismimiz hayırlı olsun.
Müziğini geliştiriyor
Eren Alıcı’nın projesi Evdeki Saat’ten gelen single “Rüyadasın”, girdiği yeni yolu bir kez daha gösteriyor. Sanatçı, elektronik dokunuşlarla büyüttüğü şarkılarıyla günden güne müziğini geliştiriyor. Evdeki Saat, kendine Türk müzik çevresinde haklı bir yer edinmeye devam ediniyor.